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Güllü'nün ölümünde gizli kayıt! Sisi ve Tuğyan'ın konuşmaları dosyada

Güllü'nün ölümünde gizli kayıt! Sisi ve Tuğyan'ın konuşmaları dosyada

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Güllü’nün şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada dosyaya giren gizli ses kayıtları ve şantaj konuşmaları olayın seyrini değiştirdi. Tuğyan Ülkem Gülter'in "Sisi" lakaplı Seyhan Soylu ile ortak hareket ettiği ve Sisi'nin "Baban 'Annesi onu öldürecekti' desin" diyerek yönlendirme yaptığı ortaya çıktı. Dinlemeye takılan panik dolu "Sesimizi kaydederlerse yanarız" diyalogları ise cinayet şüphesini adeta tavan yaptırdı.

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Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel

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