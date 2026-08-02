Şarkının, Gül Tut'un banyodan çıktığı sırada cep telefonundan başlatıldığı belirlendi. Müziği duyan Gül Tut'un "O ne lan?" diyerek kızının odasına geldiği, odadakilerle birlikte müziğe eşlik ettiği ve bir süre roman havası oynadığı kaydedildi. Savcılık, şarkının özellikle Gül Tut'u olayın meydana geldiği odaya getirmek amacıyla açıldığını ve bunun tasarlanan eylemin bir parçası olduğunu belirtti.

Savcılığın değerlendirmesine göre Tuğyan Ülkem Gülter, olay gecesi arkadaşı Sultan Nur Ulu'dan annesinin çok sevdiği "Malkata" isimli roman havasını açmasını istedi.

Toksikoloji incelemesinde Gül Tut'un kanında 3,53 promil alkol tespit edilirken, kullanılan ilaçların toksik seviyede olmadığı ve zehirlenerek öldürüldüğüne ilişkin tıbbi delil bulunmadığı bildirildi.

Sanatçının 18,17 metre yükseklikten beton zemine çarptığı, kafatası ve omur kırıkları ile çok sayıda iç organ ve büyük damar yaralanmasına bağlı iç kanama sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

Tuğyan Ülkem Gülter ve Sultan Nur Ulu (Fotoğraflar AA ve Takvim Fotoğraf Arşivi’nden alınmıştır.)

Güllü'nün yaşadığı daire

"HADİ GÖRÜŞÜRÜZ" SÖZÜNÜN ARDINDAN PENCEREDEN ATTI

İddianamede, olay anına ait kamera ses kayıtları üzerinde İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından ayrıntılı inceleme yapıldığı belirtildi.

Bilirkişi raporunda, düşmenin hemen öncesinde genç bir kadın sesi tarafından alaycı ve neşeli bir tonla "Hadi görüşüürüüüz" denildiğinin değerlendirildiği aktarıldı. Savcılık, bu sözün Tuğyan Ülkem Gülter tarafından söylendiği kanaatine vardı.

İddianamede, şüphelinin bu sözlerin hemen ardından annesini kalça altından iki eliyle kavradığı, ayaklarını yerden keserek pencereden aşağı attığı ileri sürüldü.

TANIK: İKİ ELİYLE KAVRAYIP AŞAĞI ATTI

Olay sırasında odada bulunan Sultan Nur Ulu'nun soruşturmanın ilk aşamalarında Gül Tut'un alkollü olduğunu ve pencereden düştüğünü söylediği, ancak daha sonra verdiği ifadede olayın farklı şekilde gerçekleştiğini anlattığı belirtildi.

Sultan Nur Ulu, Gül Tut'un yüzü pencereye dönük halde bulunduğu sırada Tuğyan'ın annesini kalça altından iki eliyle kavradığını, ayaklarını yerden keserek aşağı attığını söyledi.

Tanığın avukatıyla yaptığı kayda alınmış telefon görüşmesinde de "Tuğyan'ın yaptığı şeylerin bedelini ödemek istemediğini" ve savcılığa giderek gerçekleri anlatacağını söylediği tespit edildi. Savcılık, bu ses kaydının tanığın sonradan verdiği ifadesini desteklediğini değerlendirdi.

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BİR GÜN CAMDAN ATIP ÖLDÜRECEĞİM"

İddianamede Tuğyan Ülkem Gülter'in olaydan aylar önce annesinin ölmesini istediğini gösterdiği ileri sürülen çok sayıda mesaj ve tanık anlatımına yer verildi.

Üç tanık, Tuğyan'ın kendilerine annesini "bir gün camdan atıp öldüreceğini" söylediğini öne sürdü. Bir başka tanık ise şüphelinin annesi veya kendisinden birinin öleceği yönünde sözler sarf ettiğini anlattı.

Şüphelinin yakınlarına gönderdiği mesajlarda "Bıktım bu annemden", "Gebersin", "Bu kadın ölsün", "Ölmüyor, ne zaman?" ve "Ona büyük bir şey yapacağım" şeklinde ifadeler kullandığı belirtildi.

Tuğyan'ın olaydan yaklaşık iki ay önce eski erkek arkadaşına "Annem birazdan kendini atıyor" şeklinde mesaj gönderdiği de iddianamede yer aldı. Savcılık, bu mesajı şüphelinin eylemine ilişkin "zihinsel hazırlık sürecinin" göstergelerinden biri olarak değerlendirdi.