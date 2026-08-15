Mersin’de uyuşturucuya çifte darbe: X-Ray zehir sevkiyatını bozdu!

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında önemli operasyonlar gerçekleştirildi. MİT Mersin Bölge Başkanlığı, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü ile Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünün iş birliğiyle yürütülen çalışmalarda kokain ve yüklü miktarda esrar ele geçirildi. MİT ve Emniyet’ten Mersin’de ortak baskın! EKVATOR-MALTA-MERSİN HATTINDAKİ GEMİ MERCEĞE ALINDI Çalışmalar kapsamında 13 Haziran 2026 tarihinde Ekvator-Malta-Mersin güzergâhından gelen bir gemiden tahliye edilen konteyner incelemeye alındı. Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ile Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin müşterek çalışması kapsamında konteyner X-Ray taramasından geçirildi.

KOKAİNİ SOĞUTUCU MOTORUNA GİZLEMİŞLER Yapılan kontrollerde uyuşturucunun konteynerin soğutucu motor kısmına gizlendiği belirlendi. Ekiplerin gerçekleştirdiği aramada yaklaşık piyasa değeri 13 milyon 960 bin TL olan 3 kilo 490 gram kokain ele geçirildi.