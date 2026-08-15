Mersin’de uyuşturucuya çifte darbe: X-Ray zehir sevkiyatını bozdu!
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde MİT, emniyet ve Gümrük Muhafaza ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında iki ayrı uyuşturucu operasyonuna imza atıldı. Ekvator-Malta-Mersin güzergâhındaki bir gemiden indirilen konteynerin soğutucu motorunda 3 kilo 490 gram kokain, Mezitli’de durdurulan araçta ise 122 kilo 300 gram takoz esrar ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında önemli operasyonlar gerçekleştirildi.
MİT Mersin Bölge Başkanlığı, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü ile Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünün iş birliğiyle yürütülen çalışmalarda kokain ve yüklü miktarda esrar ele geçirildi.
EKVATOR-MALTA-MERSİN HATTINDAKİ GEMİ MERCEĞE ALINDI
Çalışmalar kapsamında 13 Haziran 2026 tarihinde Ekvator-Malta-Mersin güzergâhından gelen bir gemiden tahliye edilen konteyner incelemeye alındı.
Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ile Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin müşterek çalışması kapsamında konteyner X-Ray taramasından geçirildi.
KOKAİNİ SOĞUTUCU MOTORUNA GİZLEMİŞLER
Yapılan kontrollerde uyuşturucunun konteynerin soğutucu motor kısmına gizlendiği belirlendi.
Ekiplerin gerçekleştirdiği aramada yaklaşık piyasa değeri 13 milyon 960 bin TL olan 3 kilo 490 gram kokain ele geçirildi.
MEZİTLİ'DE ARAÇTA 122 KİLO 300 GRAM ESRAR
Soruşturma kapsamında yürütülen çalışmalar devam ederken Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 14 Ağustos 2026 tarihinde bu kez Mezitli ilçesinde operasyon gerçekleştirildi.
Mersin İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir araçta arama yapıldı.
Aramada daralı ağırlığı toplam 122 kilo 300 gram olan takoz esrar ele geçirildi.
3 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Olayla bağlantılı oldukları tespit edilen E.İ.G., M.E. ve H.M.H. isimli 3 şüpheli gözaltına alındı.
Uyuşturucu ticaretinin önlenmesi ve suç organizasyonlarının deşifre edilmesine yönelik çalışmaların, ilgili kurumların koordinasyonu ve iş birliği içerisinde sürdürüldüğü bildirildi.