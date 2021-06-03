"PARALARI NEREYE HARCADINIZ?"

Bir vatandaş "Sancaktepe'yi AK Parti kazandığı için İBB buraya özen göstermedi." ifadelerini kullanırken "Metroyu 'param yok' diye iptal ediyorlar. Yurt dışından alınan krediyi nereye harcadınız?" sözleriyle İBB'ye yüklendi.

İMAMOĞLU 'YAPACAĞIZ' DİYE TÖREN DÜZENLEMİŞTİ

Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli Metro Hattı'nda 2. tünel açma makinesinin (TBM) kazıya başlaması dolayısıyla tören düzenlenmiş, Sancaktepe'deki şantiye alanında düzenlenen törende konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu projenin Sancaktepe Şehir Hastanesi'ne kadar olan kısmını 2023 başında bitireceklerini, kalan etabı ise 2024 başında tamamlayacaklarını söylemişti.