CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyüksehir Belediyesi'nin skandallarına her gün bir yenisi ekleniyor.
Yaklaşık 2 yıldız görevde olan Ekrem İmamoğlu seçim vaatlerini yerine getirmedi.
YAPIMINA BAŞLANAN METROYU DURDURDU
Vaatlerinin aksine yapımına daha önce başlanan birçok projeyi durdurma yolunu seçti. "Temel atmama" programı bile düzenleyen Ekrem İmamoğlu'nun son bombası ise inşaatına başlanan Sancaktepe Yenidoğan metro hattını durdurmak oldu.
BETON DÖKÜP KAPATTI
İmamoğlu, projeyi hayata geçiremeyince, inşaatı durdurma kararı aldı. İmamoğlu'nun talimatının ardından, yapılan kazı çalışmaları Büyükşehir Belediye ekiplerince beton dökülerek kapatılmaya başlandı.
TEPKİ ÇEKTİ
İBB'nin başlayan projeyi durdurması tepki çekti. AK Parti Ataşehir İlçe Başkanı ve Sancaktepe Kurucu Belediye Başkanı İsmail Demir duruma tepki gösterdi.