İBB durdurdu Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bitirdi! Sabiha Gökçen Havalimanı metrosu bugün açılıyor

Asiye Şirin: Otoban burada, hızlı tren buradan geçiyor. Metromuz da geldi, daha ne olsun. Metrodan önce bir keşmekeş ve karışıklık içerisinde saatler öncesinde evimizden çıkıyorduk, ona rağmen geç kalıyorduk. Ama metroyla çok daha rahat, hızlı ve konforlu bir şekilde ulaşacağız.