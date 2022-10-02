İBB durdurdu Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bitirdi! Sabiha Gökçen Havalimanı metrosu bugün açılıyor

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı için bugün tarihi bir gün. Bu yılın ocak-ağustos döneminde toplam 20 milyon iç ve dış hat yolcusuna hizmet veren havalimanı, metro bağlantısına kavuşuyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın yapımını tamamladığı Pendik (Tavşantepe)-Sabiha Gökçen metro hattı bugün Başkan Erdoğan'ın katılacağı törenle açılacak.
Günde 1 milyon 200 bin yolcunun kullanması beklenen 7.4 km'lik hatta 4 istasyon bulunuyor. Yeni hat sayesinde Sabiha Gökçen'den metroya binen bir yolcu Tavşantepe'de aktarma yaparak toplam 45 dakikada Kadıköy'e ulaşabiliyor. Hat üzerindeki mahalellerin de ulaşımını rahatlatacak projeyi açılış öncesi vatandaşlara sorduk:
Merve Şahin: 1 yıldır havalimanı bölgesinde oturuyorum. Kadıköy ve Üsküdar tarafındaki akrabalarıma ulaşmam artık çok daha rahat olacak. Metrodan 3 vesait değiştirerek anneme ulaşabiliyordum. Pendik Köprüsü'nün yükü özellikle iş çıkış saatlerinde çok fazla. Bu sorun da çözüldü.