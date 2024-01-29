CHP’li İBB döneminde İstanbul’da metro sistemi çöktü: 5 yılda 230 km vadetti projelere beton döktü!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Havalimanı Metrosu Kağıthane-Gayrettepe etabını hizmete aldı. Erdoğan yeni etabın açılmasıyla İstanbul'da tamamlanan raylı sistem ağlarının uzunluğunun 338,5 kilometreye çıktığını bildirdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Havalimanı Metrosu Kağıthane-Gayrettepe etabını hizmete aldı. Erdoğan yeni etabın açılmasıyla İstanbul'da tamamlanan raylı sistem ağlarının uzunluğunun 338,5 kilometreye çıktığını bildirdi.
Hattın devreye girmesiyle Gayrettepe-İstanbul Havalimanı arasının 30 dakikaya, Göktürk-Mahmutbey arasının 38 dakikaya, Tekstilkent-İstanbul Havalimanı arasının 45 dakikaya, Taksim-İstanbul Havalimanı arasının 41 dakikaya, Taksim-Göktürk arasının 26 dakikaya, 4. Levent-İstanbul Havalimanı arasının 35 dakikaya ineceği aktaran Erdoğan, "Bu hattımızın da hizmete alınmasıyla İstanbul'da tamamlanan raylı sistem ağlarının uzunluğu 338,5 kilometreye çıkıyor. Biz söyledik mi yaparız, ortada bırakmayız. Belediye başkanlığından tutun daha sonra hükümete geldik. Hükümette de Ulaştırma Bakanlığı olarak bu yolları, bu hızlı tren hatlarını, yüksek hızlı tren hatlarını nasıl yaptıysak, aynı şekilde İstanbul'umuzda da bunu yaptık. Ama birileri de hatırlayın. Maalesef hafriyatla ne yaptılar? Kim olduğunu biliyorsunuz, benim söylememe gerek yok." diye konuştu.
İSTANBUL'UN KAYIP 5 YILI
Başkan Erdoğan'ın bu sözlerinin ardından akıllara seçilmeden önce ücretsiz ulaşım ve metro vaatleri veren CHP'li İBB'nin beceriksizliği ve kaybedilen 5 yıl geldi.
"230 KM METRO" VADEDEN CHP'Lİ İBB 8 KM METRO İNŞA EDİP AÇTI
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçilmeden önce "5 yılda 230 km metro" vadetti. Ancak CHP'li İBB kendisi metro projesi başlatmak bir yana AK Parti döneminde başlatılan ve CHP'li İBB döneminde açılan 47,3 km'lik hatların adeta üstüne çöktü.
CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu, bu 47,3 km'yi "Biz yaptık." dese de gerçekte kendilerinin inşa edip tamamladığı kısım 8 km.
CHP'Lİ İBB, BİTİRMEK İÇİN 1,55 MİLYAR EURO KREDİ ÇEKTİĞİ METROLARI YAPMAYIP "ENGELLENİYORUZ" DEDİ
AK Parti 2019'da; yapımı tamamlanmış, yapımı devam eden ve uygulama projeleri yapılmış yaklaşık 650 km'lik bir metro uzunluğunu yeni İBB yönetimine devretti. CHP'li İBB Başkanı, metro inşaatları için "1,55 milyar Euro kaynak bulduk çalışmaya başladık." dedi. Ancak sıfırdan hiçbir metro inşaatına başlamadı. CHP'li İBB'nin tamamladığı ve inşa etmekte olduğu metro hatlarının tamamının yapımına AK Parti döneminde başlandı. AK Parti döneminde başlayan 4 metro inşaatını da durdurdu. Üstelik CHP'li İmamoğlu, bu fiyaskosunu gizlemek için "engelleniyoruz" iftiralarını atıyor.
CHP'Lİ İBB, 4 METRO HATTINI DURDURDU
CHP'li İBB, 2019 öncesinde başlanan 10 metro hattının 4'ünü durdurdu. AK Parti döneminde yapımına başlanan M3 Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'nı CHP'li İBB durdurdu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, sadece %5'i bitmiş olan bu hattı Mayıs 2020'de devraldı ve Nisan 2023'te hizmete açtı.
Bu hat dışında, Yenidoğan-Emek Metro Hattı, Kirazlı-Halkalı Metro Hattı ve Tavşantepe-Tuzla Metro Hattı Uzatması CHP'li İBB tarafından durduruldu.
CHP'Lİ İBB'NİN "KENDİSİ PROJELENDİRMİŞ VE AÇMIŞ" GİBİ ANLATTIĞI ANCAK AK PARTİ DÖNEMİNDE BAŞLANAN METROLAR
Mahmutbey-Mecidiyeköy (Yıldız) metro hattı
AK Parti döneminde 2014'te temeli atıldı ve bitme aşamasına geldi. 19 Mart 2019'da test sürüşlerine başlanmıştı. Ancak CHP'li İBB, 2,5 yıl boyunca bu hattı açmadı. Tepkiler üzerine 21 Aralık 2021'de açtı. M7 Yıldız-Mahmutbey hattı ise ancak Ocak 2023'te açılabildi.
T5 Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı
Yapımına 9 Kasım 2016'da AK Parti döneminde başlandı. 9 Mart 2019'da test sürüşleri başladı. CHP'li İBB, hattın ilk etabını 2 yıl sonra Ocak 2021'de, Küçükpazar ve Eminönü istasyonları ise 2,5 yıl daha bekleyerek 30 Ağustos 2023'te açtı.
M8 Bostancı-Dudullu Metro Hattı
Projeye 2016'da başlandı. AK Parti döneminde %59'u tamamlanmıştı. CHP'li İBB, hattı 6 Ocak 2023'te açtı.
M9 Ataköy-Bahariye-İkitelli Metro Hattı (Bahariye-Ataköy Arası)
Yapımına 2016'da AK Parti döneminde başlandı. AK Parti İBB'yi devrederken %36,5'i tamamlanmıştı. Bahariye-Olimpiyat kısmı içindeki 3 istasyon, AK Parti döneminde tamamlanmış olan M3 hattı ile mekik halde çalışıyordu. CHP'li İBB, 29 Mayıs 2021'de 2 istasyon daha açıp 5 istasyonlu "Bahariye-Olimpiyat Hattı" haline getirdi.
Rumeli Hisarüstü-Aşiyan Füniküleri
Yapımına 2017'de AK Parti döneminde başlandı. AK Parti İBB'yi devrederken %26'sı tamamlanmıştı.
BAKANLIĞIN YAPTIĞI AMA CHP'Lİ İBB'NİN KENDİSİNE AİTMİŞ GİBİ LANSE ETTİĞİ METROLAR
M11 Gayrettepe - İstanbul Havalimanı Metro Hattı
Kasım 2022: Kağıthane-İstanbul Havalimanı kısmı açıldı.
29 Ocak 2024: Gayrettepe-Kağıthane kısmı açıldı.
M3 Başakşehir - Kayaşehir Metro Hattı (8 Nisan 2023'te açıldı)
M4 Tavşantepe - Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı Uzatması (2 Ekim 2022'de açıldı)
Bakırköy (İDO) - Kirazlı Metrosu (Şubat 2024'te açılacak)
AK PARTİ DÖNEMİNDE BAŞLANAN VE CHP'Lİ İBB'NİN HALA BİTİREMEDİĞİ METROLAR
M5 Çekmeköy – Sancaktepe – Sultanbeyli Metrosu
M7 Mahmutbey – Bahçeşehir – Esenyurt Metrosu
M10 Kaynarca – Pendik- Fevziçakmak Metrosu
M12 Ümraniye – Ataşehir – Göztepe Metrosu
İSTANBUL'DA 4,5 YILDIR BİTMEYEN KADIKÖY-TAVŞANTEPE METRO BAĞLANTISI
CHP'li İBB, Kadıköy-Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı metrosuna bağlantı olacak Kaynarca, Çamçeşme, Kavakpınar, Esenyalı, Aydıntepe ve İçmeler mahallelerini kapsayacak metro projesini başlatmıştı.
4,5 yılda metro şantiyesinde ne gözle görülebilen bir ilerleme ne de bitim aşamasında olan bir durak görüldü. (27 Eylül 2023)
CHP'Lİ İBB BAŞKANI İMAMOĞLU'NUN YILAN HİKAYESİ "HIZRAY"
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamolu, "mega projesi" olarak seçim döneminde vadettiği Hızray isimli bir ulaştırma sisteminden bahsetmişti.
CHP'li İBB Başkanı, bu projeyi 4,5 yıl sonra "tanıttı." (5 Ocak 2024)
Sabiha Gökçen Havalimanı-Beylikdüzü arasında yapılacak olan 74,5 kilometrelik boğazın altından geçen Hızray'ın hangi kaynakla ve ne zaman yapılacağı bilinmiyor.
DUDULLU-BOSTANCI METROSU 21 BİN 601 ADET EKSİK VEYA KUSURLU İŞLE HİZMETE AÇILDI
Dudullu-Bostancı metrosunun ihale tarihi 29.09.2015 ve bitim tarihi 19.12.2022'ydi.
Metro, "kısmi geçici kabul şartlarını taşıdığı" gerekçesiyle 21.601 adet eksik veya kusurlu işe rağmen 31.12.2022'de hizmete açıldı.
Metro açıldığı sırada hakediş sözleşmenin %83'ü tamamlanmıştı.
Yani %17'lik kısmı tamamlanmadan kabul yapıldı.
Kabul için, yapılan işin kusurlu ve eksik kısımlarının toplamının, işin sözleşme bedelinin %5'inden fazla olmaması gerekiyordu.
Bu şartlarla açılan metro, ileride ortaya çıkabilecek ve yolcuları riske atabilecek olasılıkları da bünyesinde barındırmıştır.
GÜNDE 86 YÜRÜYEN MERDİVEN VE 4 ASANSÖR HİZMET DIŞIYDI
24 Ağustos 2023'te 10 metro ve 1 metrobüs hattında 86 yürüyen merdiven ve 4 asansör hizmet dışıydı. CHP'li İBB ise sadece 40 yürüyen merdiven, 4 yürüyen bant ve 12 asansörün arızalı olduğunu iddia ediyordu.
CHP'Lİ İBB, 5 KAT DAHA YAVAŞ METRO İNŞA EDİYOR
İstanbul'da metro inşaatları yıllık fiziki ilerleme ortalaması:
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı (2019-Ekim 2023): %46
CHP'li İBB (2019-Ekim 2023): %9
İstanbul'da metro inşaatları yıllık km ilerleme ortalaması:
AK Partili İBB dönemi: 4,2 km
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı (2019-Ekim 2023): 4,2 km
CHP'li İBB (2019-Ekim 2023): 1,63 km