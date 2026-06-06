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M7 Yıldız-Mahmutbey metrosunda arıza: Seferler durdu, yolcular tünelde yürüdü

İstanbul'da M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı'nda bugün saat 13.15 sıralarında yeraltı suyu sızıntısı ve makas bölgesindeki zemin hasarı onarımı sırasında teknik bir arıza meydana geldi. Arıza nedeniyle duran metrodan indirilen yolcular Nurtepe istasyonuna ulaşmak için tünel içerisinde yürümek zorunda kalırken, Metro İstanbul seferlerin Veysel Karani istasyonundan aktarmalı olarak yapıldığını duyurdu. Mecidiyeköy istikametine gitmek için Nurtepe istasyonundan tahliye edilen vatandaşlar, otobüslerine binebilmek için duraklarda uzun kuyruklar oluşturdu ve geç kaldıklarını belirterek duruma tepki gösterdi.

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M7 Yıldız-Mahmutbey metrosunda arıza: Seferler durdu, yolcular tünelde yürüdü
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  • M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı'nda Veysel Karani-Akşemsettin istasyonunda teknik arıza meydana geldi ve seferler durdu.
  • Tüneldeki yeraltı suyu sızıntısı ve makas bölgesindeki zemin hasarı nedeniyle onarım çalışmaları sırasında arıza yaşandı.
  • Yüzlerce yolcu Nurtepe istasyonundan tahliye edilerek M7 numaralı Nurtepe-Mecidiyeköy ring otobüslerine yönlendirildi.
  • İstasyonlarda büyük yolcu yoğunluğu oluştu ve otobüs duraklarında uzun kuyruklar meydana geldi.
  • Metro İstanbul, seferlerin Veysel Karani istasyonundan aktarmalı olarak yapıldığını duyurdu.

M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı'nda öğle saatlerinde yaşanan teknik arıza, vatandaşlara zor anlar yaşattı.

M7 Yıldız-Mahmutbey metrosunda arıza: Seferler durdu, yolcular tünelde yürüdü-1 M7 Metro Hattı’nda arıza: Vatandaşlar tünelde yürüdü

Tüneldeki sızıntı ve zemin hasarı çalışmaları sırasında meydana gelen aksaklık nedeniyle seferler durunca, yüzlerce yolcu metrodan indirilerek tünelde yürütüldü. İstasyonlarda büyük yolcu yoğunluğu oluşurken, metro çıkışlarındaki otobüs durakları tıklım tıklım doldu.

M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı'nda arıza oluştu. (Fotoğraflar DHA'ya aittir.)M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı'nda arıza oluştu. (Fotoğraflar DHA'ya aittir.)

Olay, saat 13.15 sıralarında M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı'nın Veysel Karani-Akşemsettin istasyonunda meydana geldi.

İddiaya göre, tüneldeki yeraltı suyu sızıntısı ve makas bölgesindeki zemin hasarı nedeniyle onarım çalışmalarının sürdüğü hatta seyir halindeki metroda teknik arıza yaşandı. Arıza nedeniyle yolcular yaklaşık 15 dakika boyunca beklemek zorunda kaldı. Bu süreçte istasyondaki yolcu yoğunluğu giderek arttı.

M7 Yıldız-Mahmutbey metrosunda arıza: Seferler durdu, yolcular tünelde yürüdü-3

OTOBÜS DURAKLARINDA METRELERCE KUYRUK OLUŞTU!

Bir süre sonra yeniden hareket eden metro, Nurtepe istasyonuna kadar ilerleyebildi. Arızanın devam etmesi üzerine çok sayıda yolcu, Nurtepe istasyonundan tahliye edilerek M7 numaralı Nurtepe-Mecidiyeköy ring otobüslerine yönlendirildi.

M7 Yıldız-Mahmutbey metrosunda arıza: Seferler durdu, yolcular tünelde yürüdü-4

Mecidiyeköy istikametine ulaşmak isteyen vatandaşlar, otobüslere binebilmek için turnikelerde ve istasyon çıkışlarındaki duraklarda uzun kuyruklar oluşturdu. Yaşanan aksaklık nedeniyle çok sayıda yolcu işlerine ve randevularına geç kaldıklarını belirterek duruma tepki gösterdi.

M7 Yıldız-Mahmutbey metrosunda arıza: Seferler durdu, yolcular tünelde yürüdü-5

"SINAVA GEÇ KALDIMİ ACİLEN EL ATILMASI GEREKİYOR"

Metroda bekleyen ve yaşanan aksaklık nedeniyle mağdur olan yolculardan biri duruma tepki göstererek şunları söyledi:

"Metro arıza yaptı ve sürekli peron değiştirip duruyoruz. Ben sınava geç kaldım bu durumdan rahatsızım Mecidiyeköy istasyonu da kapalı sadece burada sıkıntı yok acilen bir el atılması gerektiğini düşünüyorum."

M7 Yıldız-Mahmutbey metrosunda arıza: Seferler durdu, yolcular tünelde yürüdü-6Metro İstanbul konuya ilişkin açıklama yaptı:

"M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferler Veysel Karani istasyonundan aktarmalı olarak yapılmaktadır" ifadelerine yer verildi.

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M7 Yıldız-Mahmutbey metrosunda arıza: Seferler durdu, yolcular tünelde yürüdü-8 M7 Yıldız-Mahmutbey metrosunda arıza: Seferler durdu, yolcular tünelde yürüdü-9 M7 Yıldız-Mahmutbey metrosunda arıza: Seferler durdu, yolcular tünelde yürüdü-10
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