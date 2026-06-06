M7 Yıldız-Mahmutbey metrosunda arıza: Seferler durdu, yolcular tünelde yürüdü

Mecidiyeköy istikametine ulaşmak isteyen vatandaşlar, otobüslere binebilmek için turnikelerde ve istasyon çıkışlarındaki duraklarda uzun kuyruklar oluşturdu. Yaşanan aksaklık nedeniyle çok sayıda yolcu işlerine ve randevularına geç kaldıklarını belirterek duruma tepki gösterdi.

"SINAVA GEÇ KALDIMİ ACİLEN EL ATILMASI GEREKİYOR"

Metroda bekleyen ve yaşanan aksaklık nedeniyle mağdur olan yolculardan biri duruma tepki göstererek şunları söyledi:

"Metro arıza yaptı ve sürekli peron değiştirip duruyoruz. Ben sınava geç kaldım bu durumdan rahatsızım Mecidiyeköy istasyonu da kapalı sadece burada sıkıntı yok acilen bir el atılması gerektiğini düşünüyorum."