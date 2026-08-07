Diyarbakır annelerinin gözü çerçeve yasada: Kazanan Türkiye, kazanan anneler olacak
Diyarbakır'da yıllardır evlat nöbeti tutan anneler, 12 maddeden oluşan çerçeve yasa kapsamında dağdaki çocuklarının gelmesini umutla bekliyor. Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi Meclis'e gelirken, annelerin gözü ise evlatlarının döneceği kapıda.
Evlatları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan annelerin tuttuğu evlat nöbeti Diyarbakır'da devam ederken, 80 ailenin gözü yasal düzenlemeye çevrildi. Yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte çocuklarından gelecek iyi haberleri bekleyen anneler konuştu.
BU YASA UMUDUMUZ OLDU
Hakkâri'nin Şemdinli ilçesinden gelerek eyleme katılan anne Necibe Çiftçi'nin 16 yaşındaki oğlu Roşat Çiftçi, 2015 yılında dağa götürüldü. Diğer oğlu 4 çocuk babası Sami Çiftçi ise örgüte destek vermediği için köydeki evinden kaçırılıp 22 Temmuz 2017'de örgüt tarafından şehit edildi. Bir oğlu şehit, bir oğlu dağda olan anne Necibe Çiftçi, çerçeve yasadan umutlu.
Sabah'tan Hüseyin Kaçar'a konuşan ve yıllardır oğlu Roşat'tan haber alamadığını belirten Necibe Çiftçi, "Diyarbakır anneleri olarak çok mücadele verdik. İçimizden bazı anneler mücadeleyle evlatlarına kavuştu. Devlet büyüklüğünü gösterip çocuklarımızla bizi kavuşturuyor. Allah devletimizden razı olsun. Cumhurbaşkanımıza, Sayın Bahçeli ve devlet yetkililerine, yüreği evlatların acısını taşıyan bir anne olarak teşekkür ediyorum. Şimdi artık 'Anne geliyorum' diye bir telefon bekliyorum" dedi.
Diyarbakır annesi Mevlüde Üçdağ, yaklaşık 10 yıldır dağdaki oğlu Ramazan için mücadele verirken, çerçeve yasa ile evladına kavuşacağı günü bekliyor. Üçdağ, yasa sayesinde evlat hasreti çeken annelerin özlemlerinin sona ereceğini belirterek, ailelerin gözlerinin kapıda olduğunu söyledi.
Kızı Songül için 10 yıldır mücadele eden anne Fatma Akkuş ise, ailelere bu güzel günleri yaşatan devlete teşekkür ederek kızına kavuşmayı heyecanla beklediğini ifade etti.
ARTIK KİMSE AĞLAMAYACAK
AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman, çerçeve yasayla birlikte binlerce yıllık kardeşliğin sağlam temeller üzerine kurulacağını belirterek artık annelerin ağlamayacağını söyledi. Ataman, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye Yüzyılı hedeflerine emin adımlarla daha güçlü bir şekilde ilerleyeceğiz" dedi
KAZANAN TÜRKİYE OLACAK
Diyarbakır'daki eylemi başlatan annelerden biri olan ve aynı zamanda oğlunu örgütten kurtaran Ayşegül Biçer: Türkiye, milletimizin sağduyusu, devletimizin kararlılığı ve kardeşlik hukukuna olan bağlılığı sayesinde bu tarihi süreci başarıyla tamamlayacaktır. Kazanan hiçbir siyasi görüş değil, kazanan Türkiye olacaktır. Kazanan anneler olacaktır.