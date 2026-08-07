CANLI YAYIN
Geri

Diyarbakır annelerinin gözü çerçeve yasada: Kazanan Türkiye, kazanan anneler olacak

Diyarbakır'da yıllardır evlat nöbeti tutan anneler, 12 maddeden oluşan çerçeve yasa kapsamında dağdaki çocuklarının gelmesini umutla bekliyor. Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi Meclis'e gelirken, annelerin gözü ise evlatlarının döneceği kapıda.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Diyarbakır annelerinin gözü çerçeve yasada: Kazanan Türkiye, kazanan anneler olacak

Evlatları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan annelerin tuttuğu evlat nöbeti Diyarbakır'da devam ederken, 80 ailenin gözü yasal düzenlemeye çevrildi. Yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte çocuklarından gelecek iyi haberleri bekleyen anneler konuştu.

BU YASA UMUDUMUZ OLDU

Hakkâri'nin Şemdinli ilçesinden gelerek eyleme katılan anne Necibe Çiftçi'nin 16 yaşındaki oğlu Roşat Çiftçi, 2015 yılında dağa götürüldü. Diğer oğlu 4 çocuk babası Sami Çiftçi ise örgüte destek vermediği için köydeki evinden kaçırılıp 22 Temmuz 2017'de örgüt tarafından şehit edildi. Bir oğlu şehit, bir oğlu dağda olan anne Necibe Çiftçi, çerçeve yasadan umutlu.

Diyarbakır annelerinin gözü çerçeve yasada: Kazanan Türkiye, kazanan anneler olacak-2

Sabah'tan Hüseyin Kaçar'a konuşan ve yıllardır oğlu Roşat'tan haber alamadığını belirten Necibe Çiftçi, "Diyarbakır anneleri olarak çok mücadele verdik. İçimizden bazı anneler mücadeleyle evlatlarına kavuştu. Devlet büyüklüğünü gösterip çocuklarımızla bizi kavuşturuyor. Allah devletimizden razı olsun. Cumhurbaşkanımıza, Sayın Bahçeli ve devlet yetkililerine, yüreği evlatların acısını taşıyan bir anne olarak teşekkür ediyorum. Şimdi artık 'Anne geliyorum' diye bir telefon bekliyorum" dedi.

Diyarbakır annesi Mevlüde Üçdağ, yaklaşık 10 yıldır dağdaki oğlu Ramazan için mücadele verirken, çerçeve yasa ile evladına kavuşacağı günü bekliyor. Üçdağ, yasa sayesinde evlat hasreti çeken annelerin özlemlerinin sona ereceğini belirterek, ailelerin gözlerinin kapıda olduğunu söyledi.

Kızı Songül için 10 yıldır mücadele eden anne Fatma Akkuş ise, ailelere bu güzel günleri yaşatan devlete teşekkür ederek kızına kavuşmayı heyecanla beklediğini ifade etti.

Diyarbakır annelerinin gözü çerçeve yasada: Kazanan Türkiye, kazanan anneler olacak-3

ARTIK KİMSE AĞLAMAYACAK

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman, çerçeve yasayla birlikte binlerce yıllık kardeşliğin sağlam temeller üzerine kurulacağını belirterek artık annelerin ağlamayacağını söyledi. Ataman, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye Yüzyılı hedeflerine emin adımlarla daha güçlü bir şekilde ilerleyeceğiz" dedi

KAZANAN TÜRKİYE OLACAK

Diyarbakır'daki eylemi başlatan annelerden biri olan ve aynı zamanda oğlunu örgütten kurtaran Ayşegül Biçer: Türkiye, milletimizin sağduyusu, devletimizin kararlılığı ve kardeşlik hukukuna olan bağlılığı sayesinde bu tarihi süreci başarıyla tamamlayacaktır. Kazanan hiçbir siyasi görüş değil, kazanan Türkiye olacaktır. Kazanan anneler olacaktır.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Diyarbakır annelerinin gözü çerçeve yasada: Kazanan Türkiye, kazanan anneler olacak-5 Diyarbakır annelerinin gözü çerçeve yasada: Kazanan Türkiye, kazanan anneler olacak-6 Diyarbakır annelerinin gözü çerçeve yasada: Kazanan Türkiye, kazanan anneler olacak-7

Özgür Özel hakkındaki fezlekenin detayları ortaya çıktı: Özkan Yalım’ın VIP araç ve mavi valiz itirafları da dosyada
SONRAKİ HABER

Belediyelere ‘Özel’ rüşvet tarifesi

 Terörsüz Türkiye'de dönüş planı netleşiyor: Toplu geçiş ve karşılamaya izin verilmeyecek! 1000 kişi kapsam dışında
ÖNCEKİ HABER

Dönüşler sessiz olacak
Meryem Kartal
Meryem Kartal Takvim.com.tr Güncel

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler