Hakkâri'nin Şemdinli ilçesinden gelerek eyleme katılan anne Necibe Çiftçi'nin 16 yaşındaki oğlu Roşat Çiftçi, 2015 yılında dağa götürüldü. Diğer oğlu 4 çocuk babası Sami Çiftçi ise örgüte destek vermediği için köydeki evinden kaçırılıp 22 Temmuz 2017'de örgüt tarafından şehit edildi. Bir oğlu şehit, bir oğlu dağda olan anne Necibe Çiftçi, çerçeve yasadan umutlu.

Sabah'tan Hüseyin Kaçar'a konuşan ve yıllardır oğlu Roşat'tan haber alamadığını belirten Necibe Çiftçi, "Diyarbakır anneleri olarak çok mücadele verdik. İçimizden bazı anneler mücadeleyle evlatlarına kavuştu. Devlet büyüklüğünü gösterip çocuklarımızla bizi kavuşturuyor. Allah devletimizden razı olsun. Cumhurbaşkanımıza, Sayın Bahçeli ve devlet yetkililerine, yüreği evlatların acısını taşıyan bir anne olarak teşekkür ediyorum. Şimdi artık 'Anne geliyorum' diye bir telefon bekliyorum" dedi.

Diyarbakır annesi Mevlüde Üçdağ, yaklaşık 10 yıldır dağdaki oğlu Ramazan için mücadele verirken, çerçeve yasa ile evladına kavuşacağı günü bekliyor. Üçdağ, yasa sayesinde evlat hasreti çeken annelerin özlemlerinin sona ereceğini belirterek, ailelerin gözlerinin kapıda olduğunu söyledi.

Kızı Songül için 10 yıldır mücadele eden anne Fatma Akkuş ise, ailelere bu güzel günleri yaşatan devlete teşekkür ederek kızına kavuşmayı heyecanla beklediğini ifade etti.