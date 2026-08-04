Terörsüz Türkiye teklifinde kırmızı çizgiler net: Genel af yok

Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda hazırlanan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nde sürecin çerçevesi ortaya konuldu.



Terörsüz Türkiye'nin herhangi bir pazarlık süreci olmadığı; terörün tamamen sona erdirilmesini, milletin huzurunu, devletin güvenliğini ve Türkiye Yüzyılı hedeflerini güçlendirmeyi amaçlayan milli bir devlet politikası olduğu vurgulandı.

Terörsüz Türkiye'nin, yıllardır kararlılıkla sürdürülen terörle mücadelenin sahadaki başarısının doğal bir sonucu olduğu belirtilirken, sürecin temelinde devletin kontrolünde hukuk devleti ilkesi ve milletin ortak geleceğinin bulunduğu ifade edildi.