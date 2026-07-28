Turgut Koç'tan "yeni" itiraflar: Çankaya'da yüzde 10 pazarlığı! Rüşvetin yarısı Ağbaba yarısı Güner'e... Telekulağa karşı kağıt kalem

300 BİN DOLARLIK KARA PARA TEKNEDE TESLİM

Bu karanlık pazarlık için iş adamı Menderes Cemaloğlu ile temasa geçildi. Rüşvetin teslimat anını anlatan Koç, "Menderes benden yaklaşık 10-15 gün zaman istedi ve yaklaşık 10 gün sonrasında Ataköy Marina'da bulunan kendisine ait bir teknede bana nakit olarak elden 300.000,00 USD verdi." dedi.

Söz konusu kara paranın Beşiktaş Balmumcu'da kimliği belirsiz bir kuryeye elden teslim edilerek karayoluyla Ankara'ya, avukat Emre Doğan'a ulaştırıldığı öne sürüldü.

Çankaya Belediyesi soruşturmasında ifade veren Turgut Koç, çöp ihalesi karşılığında 300 bin dolar rüşvet alındığını ve paranın Veli Ağbaba ile Hüseyin Can Güner’e paylaştırıldığını iddia etti.