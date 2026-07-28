Turgut Koç'tan "yeni" itiraflar: Çankaya'da yüzde 10 pazarlığı! Rüşvetin yarısı Ağbaba yarısı Güner'e... Telekulağa karşı kağıt kalem
Çankaya Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında ifade veren tutuklu işadamı Turgut Koç, yerel seçimler öncesinde bir diğer işadamı Menderes Cemaloğlu’ndan 300 bin dolar rüşvet alındığını itiraf etti. Koç’un beyanlarına göre, teknede elden teslim alınan bu paranın 150 bin doları dönemin Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Veli Ağbaba’ya, kalan 150 bin doları Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner’e seçim finansmanı olarak aktarıldı. Soruşturma dosyasına yansıyan detaylarda, çöp toplama ihalesi için ortam dinlemesi riskine karşı kağıda “yüzde 10” yazılarak komisyon pazarlığı yapıldığı, ihaleye ait teknik şartname ve maliyet bilgilerinin USB bellekle belediyeye dışarıdan gönderildiği öne sürüldü. Açık ihaleyi başka bir firmanın kazanması üzerine itiraz süreçlerinin kasten başlatılarak işin pazarlık usulüyle önceden belirlenen şirketlere verilmesinin planlandığı tespit edildi. Koç, CHP’li Belediye Başkanı Güner’in bütün bu ihale ve para trafiğinden haberdar olduğunu, süreci yönetmesi için Emre Doğan’ı özel olarak görevlendirdiğini iddia etti.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen örgütlü suçlar soruşturmasında, siyaset ve ticaret sarmalında kurulan karanlık rüşvet ağı deşifre oldu.
Özgür Özel ve Veli Ağbaba'ya yakınlığıyla bilinen işadamı Turgut Koç'un yeni itiraflarıyla ortaya çıkan skandalda, Çankaya Belediyesi'nin çöp ihalelerinin 300 bin dolarlık kayıt dışı finansman karşılığında iş adamı Menderes Cemaloğlu'na peşkeş çekilmek istendiği, rüşvet parasının Veli Ağbaba ve Hüseyin Can Güner'in seçim kampanyalarına aktarıldığı belirtildi. İhaleye fesat karıştırma süreci, rüşvet pazarlıkları ve belediye memurlarına yapılan baskılar, şüpheli Turgut Koç'un ifadeleriyle resmi tutanaklara yansıdı.
AL AVANTAYI VER İHALEYİ
Soruşturma dosyasına giren 21 Temmuz tarihli ifade tutanağı, yerel seçimler öncesi kurulan kirli tezgahı gözler önüne serdi.
Mobilya işiyle uğraşan şüpheli Turgut Koç, CHP'li Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner ve avukatı Emre Doğan ile seçimlerden bir ay önce tanıştığını, çöp ihaleleri karşılığında finansman sağlama vaadinde bulunduğunu itiraf etti.
300 BİN DOLARLIK KARA PARA TEKNEDE TESLİM
Bu karanlık pazarlık için iş adamı Menderes Cemaloğlu ile temasa geçildi. Rüşvetin teslimat anını anlatan Koç, "Menderes benden yaklaşık 10-15 gün zaman istedi ve yaklaşık 10 gün sonrasında Ataköy Marina'da bulunan kendisine ait bir teknede bana nakit olarak elden 300.000,00 USD verdi." dedi.
Söz konusu kara paranın Beşiktaş Balmumcu'da kimliği belirsiz bir kuryeye elden teslim edilerek karayoluyla Ankara'ya, avukat Emre Doğan'a ulaştırıldığı öne sürüldü.
AVANTANIN YARISI AĞBABA'YA YARISI GÜNER'E
Ankara'ya ulaştırılan 300 bin dolarlık kayıt dışı paranın nasıl paylaşıldığı da ifadeye yansıdı.
CHP'nin yerel seçim kampanyaların ardındaki yasa dışı finansman ağını ve CHP'li isimlerin bu suçu nasıl organize şekilde işledikleri gözler önüne seren ifadesinde şüpheli Turgut Koç, paranın dağıtımıyla ilgili olarak şu sözleri sarf etti:
"Bu paranın 150.000,00 USD'si Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Veli Ağbaba'nın seçim kampanyası için harcanmak üzere Malatya'ya gönderildi. Bunu bana Veli Ağbaba söyledi. Bu paranın alınması ve teslim edilmesinden Veli Ağbaba'nın da haberi vardı. Kalan 150.000,00 USD'sinin ise Çankaya Belediye Başkan Adayı olan Hüseyin Can Güner'in seçim çalışmaları için ayrıldığını biliyorum."
YÜZDE 10 KOMİSYONU DİNLENME KORKUSUYLA KAĞIDA YAZMIŞLAR
Yerel seçimleri CHP'nin kazanmasının ardından rant paylaşımı için düğmeye basıldığını aktaran Turgut Koç; Menderes Cemaloğlu ve Emre Doğan ile birlikte, Doğan'ın avukatlık ofisinde bir araya gelerek ihaleye fesat karıştırma planını devreye soktuklarını anlattı.
Cemaloğlu'nun, tecrübesiz olduğunu söyleyen Doğan'a "Abim sen merak etme bu konuda bana güven ben yönetirim, biz sana şartnameyi getirelim iş olmasa da canın sağolsun." diyerek ihaleyi kılıfına uydurma garantisi verildiğini kaydetti.
Şüphelilerin suçluluk psikolojisiyle hareket ettikleri, ortam dinlemesi ihtimaline karşı rüşvet pazarlığını kağıda yazarak yaptıkları ortaya çıktı.
Şüpheli Koç o anları şöyle itiraf etti:
"Burada Menderes Cemaloğlu, Emre Doğan'a dönerek 'Biz sizi hukukunuzu koruyacağız.' dedi ve ortamın dinlenilebilmesi ihtimaline binaen bir kağıda ' Yüzde 10 ' yazarak Emre Doğan'a verdi."
BELEDİYE MEMURLARINA BASKI VE USB BELLEK İLE ADRESE TESLİM İHALE
Çankaya Belediyesi'nin çöp toplama ihalesi, şüphelilerin hazırladığı kumpasla adeta Menderes Cemaloğlu'na altın tepside sunulmak istenmiş.
Koç'un itirafına göre Cemaloğlu, ihale teknik şartnamesini ve yaklaşık maliyet teklifi alınacak paravan firma bilgilerini bir USB bellek ile Emre Doğan'a iletti.
Emre Doğan'ın bu belleği Çankaya Belediyesi'ndeki görevli memurlara vererek ihaleyi bu bilgilere göre düzenlemeleri için baskı yaptığı, memurların direncine rağmen ihalenin şaibeli verilerle açıldığı kaydedildi.
Koç'un, "USB Bellek içerisinde ihale şartnamesi ile yaklaşık maliyet teklifi alınacak firma bilgileri yazıyordu." diyerek CHP'li belediyelerin kamu ihalelerini nasıl oyuncak haline getirdiğini gözler önüne serdi.
İHALEYİ KAZANAN ŞİRKETE KUMPAS
Kurulan bütün tezgaha rağmen açık ihaleyi "Norm" isimli başka şirket kazanınca, şüphelilerin B planını devreye soktuğu ifade tutanağına geçti.
Menderes Cemaloğlu'nun talimatıyla iki şirketin Kamu İhale Kurulu'na itirazda bulunarak Norm şirketinin kazandığı ihaleyi iptal ettirmeye ve süreci sürüncemede bırakmaya çalıştığı kaydedildi.
Asıl hedefin, işin pazarlık usulüyle doğrudan Cemaloğlu'nun belirlediği şirketlere, özellikle de ortağı Remzi Baka ile bağlantılı firmalara verilmesi olduğu anlaşıldı.
Şüpheli Turgut Koç, tutuklu eski Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in bütün bu süreçten haberdar olduğunu fakat temkinli davranmak için Emre Doğan'ı maşa olarak kullandığını belirtti.
MARRIOT'TA "İMAMOĞLU" BULUŞMASI
Milyonlarca liralık kamu zararının ve rüşvet çarkının tam ortasında kuryelik ve aracılık yapan şüpheli Turgut Koç, işin sonunda saf dışı bırakıldığını anlayınca mağdur edebiyatına sığındı.
MenderesCemaloğlu'nun İBB soruşturmasında şüpheli olmasının ardından ortadan kaybolduğunu iddia eden Koç, kendisinin hiçbir maddi menfaat elde etmediğini öne sürdü.
Ayrıca şüphelilerin, İstanbul Ataköy'de bulunan JW MARRİOT otelde Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluk süreciyle ilgili bir araya gelip İBB soruşturmasını konuştukları da Turgut Koç'un ifadesinde yer aldı.