Veli Ağbaba soruşturmasında yeni gelişme | Turgut Koç itiraf etti: "Beni Ankara’ya çağırıp 500 bin TL istedi"

KOÇ YENİ İFADE VERDİ: "VELİ AĞBABA BENİ ANKARA'YA ÇAĞIRDI"

Turgut Koç'un bugün adliyede verdiği yeni ifadede ise 14 Nisan 2026 tarihli fotoğraf ve WhatsApp yazışmaları soruldu. Söz konusu yazışmada Veli Ağbaba'nın saat 19.28'de "sorun varsa yaz bana" dediği, Koç'un ise "yok abi sorun perşembe oradayım" şeklinde yanıt verdiği tespit edildi. Ağbaba'nın buna karşılık "sorun olacaksa yaz kesin mi" dediği yazışmalar da Koç'a soruldu. Koç, bu yazışmaya ilişkin ifadesinde şu beyanlarda bulundu:

"Veli Ağbaba beni Ankara'ya çağırdı. 500.000 TL var mı diye sordu, ben de kendisine kesin vereceğimi söyledim. Ancak hem parayı veremedim hem de Ankara'ya gidemedim. 16 Nisan 2026 tarihindeki aramada ise WhatsApp üzerinden bir dakika görüştük. Bu görüşmede nerede olduğumu, gelip gelemeyeceğimi sordu, ben de şu anda gelemeyeceğimi söyledim."

500 BİN TL SORUSU DOSYANIN MERKEZİNDE

Koç'un ifadesinde yer alan "500.000 TL var mı?" beyanı, dosyada para trafiğine ilişkin en çarpıcı ayrıntılardan biri oldu. Daha önce "Para nerede?" mesajı ve döviz destelerinin yer aldığı görüntülü görüşme fotoğrafıyla gündeme gelen dosyada, Koç'un yeni ifadesiyle birlikte para konulu görüşmelere ilişkin yeni bir başlık daha ortaya çıktı.