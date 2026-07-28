Kadıköy Rıhtım Camii’nde ilk kazma vuruldu: 7 bin kişilik dev proje

Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan ve Diyanet İşleri Başkanlığına tahsis edilen 29 bin 995 metrekarelik alanda yüklenici firmanın şantiye kurulumunu tamamlamasıyla fiili inşaat süreci başladı.

Kadıköy Rıhtım Camii yükseliyor (Görseller İHA ve Takvim Foto Arşiv'e aittir.)

PROJENİN TEMELLERİ 2015'TE ATILDI

İlk olarak 2015 yılında onaylanan proje, 1/500 ve 1/1000 ölçekli imar planlarına dayanıyor. Dolgu alanı ve kıyı şeridinde yer alması nedeniyle kent mimarisi, ulaşım aksları ve yeşil alan kullanımı bakımından geçmiş yıllarda çeşitli tartışmalara konu olan alan, bölgedeki yoğun gündüz nüfusu ve mabet ihtiyacı gerekçe gösterilerek Diyanet İşleri Başkanlığına tahsis edildi.

Projenin yürütülmesi amacıyla 9 Nisan'da Kadıköy Rıhtım Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği kuruldu. Yapı ruhsatı 11 Mayıs'ta alınırken, birinci etap inşaat ihalesi 22 Mayıs'ta gerçekleştirildi. Yüklenici firmayla 3 Haziran'da sözleşme imzalanmasının ardından yer teslimi ve şantiye kurulumu tamamlandı. Projede 27 Temmuz itibarıyla inşaat çalışmalarına başlandı.

KENDİ ELEKTRİĞİNİ ÜRETECEK

İbadet, eğitim, kültür ve sosyal yaşam alanlarını bir araya getirecek kompleks, çevreci mimari ve yüksek teknoloji esas alınarak tasarlandı.

Yapının kendi elektriğini üretebilecek donanıma sahip olması, yağmur sularının ise toplanarak yeniden kullanılması planlanıyor. İnşaatta yerli, milli ve doğal kaynaklı malzemelerin tercih edileceği belirtildi.