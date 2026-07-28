Kadıköy Rıhtım Camii’nde ilk kazma vuruldu: 7 bin kişilik dev proje
Kadıköy’de uzun süredir beklenen Rıhtım Camii ve Sosyal Alanlar Projesi’nde inşaat çalışmaları başladı. Kendi enerjisini üretecek ve yağmur suyunu geri dönüştürecek şekilde tasarlanan projede aynı anda 7 bin kişi ibadet edebilecek.
Kadıköy rıhtımında hayata geçirilecek Kadıköy Rıhtım Camii ve Sosyal Alanlar Projesi'nde hazırlıkların tamamlanmasının ardından ilk kazma vuruldu.
Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan ve Diyanet İşleri Başkanlığına tahsis edilen 29 bin 995 metrekarelik alanda yüklenici firmanın şantiye kurulumunu tamamlamasıyla fiili inşaat süreci başladı.
PROJENİN TEMELLERİ 2015'TE ATILDI
İlk olarak 2015 yılında onaylanan proje, 1/500 ve 1/1000 ölçekli imar planlarına dayanıyor. Dolgu alanı ve kıyı şeridinde yer alması nedeniyle kent mimarisi, ulaşım aksları ve yeşil alan kullanımı bakımından geçmiş yıllarda çeşitli tartışmalara konu olan alan, bölgedeki yoğun gündüz nüfusu ve mabet ihtiyacı gerekçe gösterilerek Diyanet İşleri Başkanlığına tahsis edildi.
Projenin yürütülmesi amacıyla 9 Nisan'da Kadıköy Rıhtım Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği kuruldu. Yapı ruhsatı 11 Mayıs'ta alınırken, birinci etap inşaat ihalesi 22 Mayıs'ta gerçekleştirildi. Yüklenici firmayla 3 Haziran'da sözleşme imzalanmasının ardından yer teslimi ve şantiye kurulumu tamamlandı. Projede 27 Temmuz itibarıyla inşaat çalışmalarına başlandı.
KENDİ ELEKTRİĞİNİ ÜRETECEK
İbadet, eğitim, kültür ve sosyal yaşam alanlarını bir araya getirecek kompleks, çevreci mimari ve yüksek teknoloji esas alınarak tasarlandı.
Yapının kendi elektriğini üretebilecek donanıma sahip olması, yağmur sularının ise toplanarak yeniden kullanılması planlanıyor. İnşaatta yerli, milli ve doğal kaynaklı malzemelerin tercih edileceği belirtildi.
7 BİN KİŞİ AYNI ANDA İBADET EDEBİLECEK
Kadıköy Parkı ve rıhtım çevresiyle bütünleşmesi hedeflenen projede 3 bin 428 metrekarelik harim alanı bulunacak. Harim ve revaklarla birlikte toplam ibadet kapasitesi 7 bin kişi olacak.
Projede ayrıca 25 metre çapında ve 44,5 metre yüksekliğinde ana kubbe, 90,85 metre yüksekliğinde üç şerefeli minare ile 78,12 metre yüksekliğinde iki şerefeli minare yer alacak.
Kompleks bünyesinde 750 araçlık kapalı, 300 araçlık açık otopark da bulunacak.
EĞİTİM VE SOSYAL ALANLAR DA YER ALACAK
Külliyede cami ve revakların yanı sıra eğitim birimleri, aşevi, konferans salonu, sanat atölyeleri ve kütüphane de yer alacak.
Kadıköy Rıhtım Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği, inşaat sürecinin şeffaflık ve ortak akıl ilkeleri doğrultusunda yürütüleceğini bildirdi.