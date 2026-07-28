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Antalya Belediyesi'nde yeni gözaltı: Gençlik Merkezi Sorumlusu tatilde yakalandı! Böcek'e 'baba' diyordu

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde Gençlik Merkezi Sorumlusu olarak görev yapan T.G., belediyeye yönelik 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında Muğla’nın Marmaris ilçesinde tatil yaptığı sırada gözaltına alındı. T.G'nin sosyal medya paylaşımlarında Muhittin Böcek'e 'baba' diye hitap ettiği ortaya çıktı.

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Antalya Belediyesi'nde yeni gözaltı: Gençlik Merkezi Sorumlusu tatilde yakalandı! Böcek'e 'baba' diyordu

CHP'li belediyelerin yolsuzluk ve rüşvet skandalları dur durak bilmiyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde yeni bir usulsüzlük olayı yaşanıyor.

TATİL YAPTIĞI OTELDE GÖZALTI

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında, bir süredir teknik ve fiziki takibe aldıkları belediyenin Gençlik Merkezi Sorumlusu T.G.'yi, Marmaris'te tatil yaptığı otelde gözaltına aldı.

Muhittin Böcek ( Fotoğraf: Takvim Foto Arşiv)Muhittin Böcek ( Fotoğraf: Takvim Foto Arşiv)

TÜM MATERYALLERE EL KONULDU

Şüpheli, sorgulanmak üzere Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Gözaltı kararının ardından KOM ekipleri, sabah erken saatlerde Atatürk Parkı içinde bulunan Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi'nde de arama yaptı. Merkezde yapılan detaylı aramalarda, tüm bilgisayarlara, güvenlik kamerası kayıtlarına, hard disklere ve resmi belgelere el konuldu.

MUHİTTİN BÖCEK'E 'BABA' DİYORDU

Sanal medya paylaşımlarında Muhittin Böcek'e 'baba' diye hitap eden T.G., Böcek tutuklandıktan sonra Antalya Gençlik Merkezi ve Genç Antalya Gönüllüleri Programı Birim Sorumlusu görevini üstlenmişti.

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