Veli Ağbaba'nın şoförü itiraf etti: 100 din dolarlık kargo ve hediye viskiler | Kimlere hediye telefonlar gitti? | "Mesajları sil" talimatı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ve yakın kurmay ekibini merkezine alan rüşvet ve yolsuzluk iddialarına bir yenisi daha eklendi. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın yaklaşık 10 yıldır şoförlüğünü üstlenen Gökhan Cumalı'nın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosu'nda verdiği ek ifade, CHP iddialı siyaset ve belediye ilişkilerindeki gizli trafiği gözler önüne serdi.

Resmi kayıtlara göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Bakırköy Garajı'nda kadrolu personel olan Cumalı, fiilen Veli Ağbaba'ya ve kurultay sürecinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ailesine hizmet ettiğini itiraf etti.