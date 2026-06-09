Veli Ağbaba'nın şoförü itiraf etti: 100 din dolarlık kargo ve hediye viskiler | Kimlere hediye telefonlar gitti? | "Mesajları sil" talimatı
CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın yaklaşık 10 yıldır şoförlüğünü yapan Gökhan Cumalı’nın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosu’nda verdiği ek ifade, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve yakın kurmay ekibini merkezine alan gizli para, ihale ve lüks hediye trafiğini deşifre etti. Resmi kayıtlara göre İBB kadrosunda bulunmasına rağmen fiilen Ağbaba ile Özel’in ailesine hizmet ettiğini belirten Cumalı, kendi adına kurulan paravan şirketle Ataşehir Belediyesi'nden alınan ihaleleri, kargo poşetinde taşınan 100 bin dolarlık sevkiyatı, TBMM'den taşınan lüks viskileri ve Özel'in danışmanlarına bizzat teslim ettiği iPhone marka telefonları tüm detaylarıyla anlattı. Cumalı, Ağbaba'nın soruşturma öncesi kendisine "yazışmaları sil" talimatı verdiğini de itiraf etti.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ve yakın kurmay ekibini merkezine alan rüşvet ve yolsuzluk iddialarına bir yenisi daha eklendi. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın yaklaşık 10 yıldır şoförlüğünü üstlenen Gökhan Cumalı'nın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosu'nda verdiği ek ifade, CHP iddialı siyaset ve belediye ilişkilerindeki gizli trafiği gözler önüne serdi.
Resmi kayıtlara göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Bakırköy Garajı'nda kadrolu personel olan Cumalı, fiilen Veli Ağbaba'ya ve kurultay sürecinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ailesine hizmet ettiğini itiraf etti.
RESMİ KADRO İBB'DE, MESAİ ÖZEL HİZMETTE
Şüpheli Gökhan Cumalı, savcılık ifadesinde resmi çalışma statüsü ile yürüttüğü faaliyetler arasındaki çelişkiyi şu sözlerle aktardı:
"Şu an kadrom İBB'de olup Bakırköy Garajda şoför olarak çalışmaktayım." Buna karşın uzun yıllardır Veli Ağbaba'nın şoförlüğünü yaptığını belirten Cumalı, "Ayrıca İBB Genel Sekreteri Volkan Demir'in makam şoförlüğünü kısa bir süre yaptım, bir süre de Özgür Özel'in kızı İpek Hanımın şoförlüğünü de yaptım. (Kurultay zamanı Ankara'ya götürdüm ve bir keresinde de Manisa'ya götürdüm)" dedi.
ŞOFÖRÜN ADINA KURULAN ŞİRKETLE İHALE VURGUNU
İfadedeki kritik usulsüzlük iddialarından biri de belediye ihalelerinin paravan şirketler üzerinden yönlendirilmesi oldu. Cumalı, Özgür Özel ve Veli Ağbaba'ya yakınlığıyla bilinen Turgut Koç isimli iş insanının yönlendirmesiyle kendi üzerine şirket açıldığını belirterek, "Turgut Koç isimli kişi 2015 yılında adıma şirket kurdurmuştur. Amacımız belediyelerden ihale alıp para kazanmaktı. 2016 yılında adıma kurulan şirketi Turgut Koç'a devrettim. (Şirket üzerine Ataşehir Belediyesinden ihale alındı) 2016 yılından sonra da Turgut Koç ihale almaya devam etti." beyanında bulundu.
KARGO POŞETİNDE GİZEMLİ 100 BİN DOLAR
Soruşturma dosyasında yer alan 4 Mart 2024 tarihli WhatsApp yazışmalarında, kargo poşetiyle taşınan yüksek miktardaki nakit paranın detayları da netleşti.
Veli Ağbaba'nın talimatıyla hareket ettiğini söyleyen Cumalı, tutanağa geçen ifadesinde süreci şöyle anlattı:
"Söz konusu poşet içerisinde para olduğunu doğrudur. Bu para Veli Ağbaba'ya mavi bir yurt içi kargo poşeti içerisinde geldi, benim bu poşeti açmam mümkün değildir. İçerisindeki 5.200 Doların nasıl eksildiğini bilmiyorum. Veli Ağbaba 04/03/2024 günü poşeti almam için beni Bostancı'ya gönderdi. Bostancı'da yol üzerinde uzun boylu, esmer, kirli sakallı ve orta kilolu birinden aldım. Bu şahsı o tarihte arayıp adresi sormuştum, teslim aldığım poşeti Maslakta bulunan Mördak Stüdyolarına bıraktım."
Yazışmalarda, Ağbaba'nın "getiren arkadaş 100.000 Dolar diye belirtmiş ama 94.800 Dolar çıktı balyanın plastik kelepçesini ben kendim açtım" ifadelerini kullandığı soruşturma dosyasındaki yerini aldı.
VELİ AĞBABA PARANIN PEŞİNDE
Cumalı ayrıca, 16 Ocak 2024'te Ağbaba'nın kendisine "Para nerde" şeklinde mesaj attığını, sonrasındaki sesli görüşmenin içeriğini ise hatırlamadığını iddia etti.
DANIŞMANLARA İPHONE, MECLİS ARACINA 18 ŞİŞE VİSKİ
Siyaset ekseninde dönen lüks hediye trafiği de şoförün beyanlarıyla resmi kayıtlara girdi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in danışman kadrosuna gönderilen lüks telefonların bizzat kendisi tarafından taşındığını belirten Cumalı, şunları kaydetti:
"Veli Ağbaba Özgür Özel'in danışmanı olan Gülen Göksu Ercan'a hem de Mine Aytop'a telefon hediye etmişti, iki adet iphone marka telefonu bu kişileri teslim ettim. (Veli Ağbaba söz konusu telefonları tarafıma TBMM'de verdi.)"
Meclis çatısı altında lüks içki sevkiyatı yapıldığını da ekleyen şoför, "06/12/2023 tarihli Veli Ağbaba ile gerçekleştirilen whastaap yazışması soruldu.
Cumalı, "Söz konusu yazışmada kargo kutularının içindeki viskidir. 18 adet viski kargo olarak geldi, söz konusu viskileri TBMM'deki Veli Ağbaba'nın aracından alıp evine götürdüm. Veli Ağbaba'ya çok sayıda viski hediye olarak gelirdi, kendisi de hediye olarak viski götürürdü" dedi.
AĞBABA'DAN "YAZIŞMALARI SİL" TALİMATI
Soruşturmanın seyrini değiştiren en önemli hamle ise 12 Mayıs 2026 tarihinde yaşandı. Hakkındaki iddiaların yargıya taşınacağını öngören Veli Ağbaba'nın, şoförüne delil karartma talimatı verdiği belirlendi.
Gökhan Cumalı ifadesinin son bölümünde bu durumu şu sözlerle itiraf etti:
"12 Mayıs 2026 tarihinde Whatsaap üzerinden Veli Ağbaba ile görüştüğümü kabul ediyorum. Kendisi bana telefon yazışmalarını silmemi söyledi, bende silmedim."
Mesajları silmeyerek adli makamlara teslim eden Cumalı'nın ifadesi doğrultusunda, CHP içindeki rüşvet ve usulsüzlük iddialarına ilişkin soruşturmanın derinleştirilerek devam ettiği öğrenildi.