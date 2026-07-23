Seyhan’da parkta uyuşturucu satan torbacının cezası belli oldu: 10 yıl hapis ve 100 bin lira ceza

Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki çocuk parkında uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen sanık hakim karşısına çıktı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık M.D. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, avukatı salonda hazır bulundu.

SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasında, sanığın 16 Aralık 2025 tarihinde Meydan Mahallesi'ndeki parkta gece vakti buluştuğu kişiye poşete gizlediği 9,62 gram sentetik uyuşturucuyu satarken İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yakalandığını bildirdi.

TELEFONDAN UYUŞTURUCU YAZIŞMALARI ÇIKTI

Savcı, sanığın cep telefonunda uyuşturucu ticaretine ilişkin yazışmaların bulunduğunu, olay tespit ve yakalama tutanakları dikkate alınarak M.D.'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını, tutukluluk halinin devamını talep etti.

Duruşmada savunma yapan sanık M.D. hakkındaki suçlamaları reddederek tahliye ve beraat talebinde bulundu. Sanık, uyuşturucu ticareti yapmadığını öne sürdü.

10 YIL HAPİS 100 BİN LİRA CEZA

Avukatı dinleyen mahkeme heyeti, sanığı "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 10 yıl hapis ve 100 bin lira adli para cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Faruk Arslan Takvim.com.tr Güncel