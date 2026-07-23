İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti' suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik yeni bir çalışma yaptı.

Yapılan çalışma sonucunda Fatih ilçesi Sümbül Efendi Mahallesi'nde bulunan bir adreste uyuşturucu madde ticareti yapıldığının belirlenmesi üzerine adrese yönelik operasyon düzenlendi.

Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

31 KİLOGRAM KOKAİN ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda kimlik bilgileri tespit edilen M.D. (56) isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda; 31 kilogram kokain, 139 adet kapsül galara, 2 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet şarjör, 60 adet fişek, 3 adet hassas terazi, 2 adet kokain presleme makinesi ele geçirildi.

İstanbul Fatih'te evden 31 kilo kokain çıktı

ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Gözaltına alınan şüpheli 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' ve "ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanuna muhalefet" suçlarından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Rabia Asya Yılmaz Takvim.com.tr Güncel