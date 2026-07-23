İstanbul Fatih'te düzenlenen operasyonda 31 kilo kokain ele geçirildi: 56 yaşındaki şüpheli cezaevine gönderildi
İstanbul Fatih’te uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlenen bir adrese düzenlenen operasyonda, 31 kilogram kokain ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Gözaltına alınan M.D. (56), çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti' suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik yeni bir çalışma yaptı.
Yapılan çalışma sonucunda Fatih ilçesi Sümbül Efendi Mahallesi'nde bulunan bir adreste uyuşturucu madde ticareti yapıldığının belirlenmesi üzerine adrese yönelik operasyon düzenlendi.
31 KİLOGRAM KOKAİN ELE GEÇİRİLDİ
Operasyonda kimlik bilgileri tespit edilen M.D. (56) isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda; 31 kilogram kokain, 139 adet kapsül galara, 2 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet şarjör, 60 adet fişek, 3 adet hassas terazi, 2 adet kokain presleme makinesi ele geçirildi.
ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Gözaltına alınan şüpheli 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' ve "ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanuna muhalefet" suçlarından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.