İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 22 ilde FETÖ'ye darbe indirildi. Jandarma ekiplerinin başsavcılıklarla koordineli yürüttüğü operasyonlarda gözaltına alınan 128 şüpheliden 51'i cezaevine gönderilirken, 14 kişi hakkında ise adli kontrol kararı uygulandı.

22 İLDE OPERASYON DÜZENLENDİ

Adana, Aksaray, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Bursa, Diyarbakır, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Isparta, İstanbul, İzmir, Kırıkkale, Konya, Kütahya, Mersin, Sinop, Tokat ve Trabzon'da gerçekleştirilen operasyonlarda 128 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 51'i tutuklandı. 14'ü hakkında adli kontrol kararı verildi.

ÖRGÜTSEL DOKÜMAN VE DİJİTAL MATERYALLER ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri, örgüt içerisinde sorumlu şahıslar ile irtibatta bulundukları, terör örgütüyle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağladıkları ve sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütünün propagandası yaptıkları tespit edildi. Operasyonlar sonucunda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

"MÜCADELEMİZİ KARARLILIKLA SÜRDÜRÜYORUZ"

İçişleri Bakanlığı, başarılı operasyonların ardından yayımladığı mesajda kararlılık vurgusu yaptı. Vatandaşların huzur ve refahına kasteden yapılara geçit verilmeyeceği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kasteden FETÖ ve yapılanmalarına karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Kahraman Jandarmamızı, Daire Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."

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Rabia Asya Yılmaz Takvim.com.tr Güncel