Ahbap soruşturmasında tutuklu kurucu Alper Çelik'in etkin pişmanlık ifadesi dosyada: Bağışlarla alınan ürünler depolarda çürüdü

Bağışlarla satın alınan birçok yardım malzemesinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmadığını iddia eden Çelik, bu malzemelerin depolarda çürümeye terk edildiğini ve durumun dernek içindeki satın alma birimi tarafından da bilindiğini öne sürdü. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden alınmıştır.)

"BAHİS VE BORSA İŞLEMLERİ İÇİN HESAPLARIMI KULLANDI" İDDİASI

Çelik, Haluk Levent'in bahis ve borsa işlemlerinde kendi banka hesaplarını kullandığını öne sürdü. İfadesinde, söz konusu paraların derneğe ait olup olmadığını sorduğunu belirten Çelik, Haluk Levent'in kendisine "Bunlar dernek parası değil, arkadaşlarımdan aldığım borçlarla bahis ve borsa oynuyorum" dediğini iddia etti.

Çelik ayrıca, Kapalıçarşı'daki bir döviz bürosuna gönderildiğini, burada döviz ve Türk lirası alarak Haluk Levent'in kullandığı hesaplara yatırdığını, bu paraların bahis ve borsa ödemelerinde kullanıldığını öne sürdü.

"KAPALIÇARŞI'DA DÖVİZ ALDIRIYORDU, BAĞIŞLAR DEPOLARDA KALIYORDU" İDDİASI

Alper Çelik, ifadesinde Haluk Levent'e borç verdiğini ve kendisinden alacağı bulunduğunu da öne sürdü. Zaman zaman Kapalıçarşı'daki bir döviz bürosuna gönderildiğini anlatan Çelik, burada döviz ve Türk lirası alarak Haluk Levent'in kullandığı hesaplara yatırdığını, bu hesaplar üzerinden bahis ve borsa ödemelerinin gerçekleştirildiğini iddia etti.