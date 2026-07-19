Ahbap soruşturmasında tutuklu kurucu Alper Çelik'in etkin pişmanlık ifadesi dosyada: Bağışlarla alınan ürünler depolarda çürüdü
Ahbap Derneği'nin kurucularından Alper Çelik'in soruşturma kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak amacıyla verdiği ifade dosyaya girdi. Çelik, Haluk Levent'in bahis ve borsa işlemlerinde kendi hesaplarını kullandığını öne sürerken, bağışlarla alınan bazı yardım malzemelerinin depolarda bekletildiğini ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmadığını iddia etti. Dosyaya giren MASAK raporlarında ise yüz milyonlarca liralık para hareketine ilişkin veriler yer aldı.
Ahbap Derneği'nin kurucularından olan ve yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Alper Çelik'in etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak amacıyla verdiği ifade ortaya çıktı.
"Nitelikli hırsızlık", "dolandırıcılık", "bedelsiz senet kullanma" ve "yasa dışı bahis" suçlarından sabıkası bulunan Çelik, ifadesinde Haluk Levent ve derneğin işleyişine ilişkin dikkat çeken iddialarda bulundu.
"BAHİS VE BORSA İŞLEMLERİ İÇİN HESAPLARIMI KULLANDI" İDDİASI
Çelik, Haluk Levent'in bahis ve borsa işlemlerinde kendi banka hesaplarını kullandığını öne sürdü. İfadesinde, söz konusu paraların derneğe ait olup olmadığını sorduğunu belirten Çelik, Haluk Levent'in kendisine "Bunlar dernek parası değil, arkadaşlarımdan aldığım borçlarla bahis ve borsa oynuyorum" dediğini iddia etti.
Çelik ayrıca, Kapalıçarşı'daki bir döviz bürosuna gönderildiğini, burada döviz ve Türk lirası alarak Haluk Levent'in kullandığı hesaplara yatırdığını, bu paraların bahis ve borsa ödemelerinde kullanıldığını öne sürdü.
"KAPALIÇARŞI'DA DÖVİZ ALDIRIYORDU, BAĞIŞLAR DEPOLARDA KALIYORDU" İDDİASI
Alper Çelik, ifadesinde Haluk Levent'e borç verdiğini ve kendisinden alacağı bulunduğunu da öne sürdü. Zaman zaman Kapalıçarşı'daki bir döviz bürosuna gönderildiğini anlatan Çelik, burada döviz ve Türk lirası alarak Haluk Levent'in kullandığı hesaplara yatırdığını, bu hesaplar üzerinden bahis ve borsa ödemelerinin gerçekleştirildiğini iddia etti.
Çelik, ifadesinde şu iddiaya da yer verdi:
"Haluk Levent'e borç verdim, alacağım var. Beni zaman zaman Kapalıçarşı'da bir dövizciye gönderiyordu, döviz ve TL aldırıyordu. Bunları daha sonra kullandığı hesaplara yatırıp bahis, borsa ödemeleri yapıyordum. Bağışlarla alınan bazı malların depolarda çürüdüğünü ve gerekli yerlere ulaşmadığını biliyorum. Derneğin satın alma biriminde görev yapan Deniz bu hususu biliyor. "
Yardım faaliyetlerine ilişkin de iddialarda bulunan Çelik, bağışlarla satın alınan bazı yardım malzemelerinin depolarda çürümeye terk edildiğini ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmadığını bildiğini öne sürdü. Derneğin satın alma biriminde görev yapan Deniz isimli kişinin de bu durumu bildiğini iddia eden Çelik, söz konusu olayın dernek içinde bilinen bir konu olduğunu savundu.
MASAK RAPORUNDA MİLYONLARCA LİRALIK PARA HAREKETİ
Soruşturma dosyasına giren MASAK verilerinde, Alper Çelik'in hesaplarından D Elektronik Şans Oyunları hesabına 6 bin 126 işlemde toplam 279 milyon 367 bin 817 lira transfer gerçekleştirildiği bilgisi yer aldı.
Rapora göre aynı platformdan Çelik'in hesaplarına 1.894 işlemde 89 milyon 90 bin 663 lira geri ödeme yapıldı. MASAK raporunda ayrıca platform üzerinde 190 milyon 270 bin lira tutarında kupon yatırılarak kaybedildiği bilgisine yer verildi.
KIBRIS'TAKİ HESABA 3 MİLYON LİRAYI AŞAN TRANSFER İDDİASI
Dosyadaki bilgilere göre 13 Ağustos 2023 ile 20 Temmuz 2024 tarihleri arasında Merit Kıbrıs Turizm Limited hesabına 9 işlemde toplam 3 milyon 47 bin 567 lira gönderildi.
Çelik ifadesinde, Haluk Levent'in Kıbrıs'ta bulunduğu dönemlerde söz konusu hesaba para yatırmasını bizzat kendisinden istediğini iddia etti.