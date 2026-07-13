Deprem yardımlarını kumar masasında ezen Haluk Levent’in vitrin yaptığı ünlüler

O dönem felaketin yarattığı panik ortamında sadece yardımların koordinasyonuna katkı sunmak amacıyla sürece dahil olan isimlerin arkasına saklanan bazı odakların, milli kurumları aciz göstererek doğrudan devlete salladığı o skandal paylaşımlar arşivlerden tek tek çıkarıldı.

Toplumun güvenini kazanmak ve bağış kanallarını sonuna kadar açmak amacıyla Türkiye'nin en popüler sanatçılarını, oyuncularını ve ekran yüzlerini birer güven kalkanı gibi kullanan Levent'in kurduğu tiyatro tamamen çöktü.

Haluk Levent. (Fotoğraflar AA Arşiv, Takvim Foto Arşivi ve sosyal medyaya aittir.)

ÜNLÜ İSİMLERİ KENDİNE VİTRİN YAPTI

Sözde yardımsever özde dolandırıcı olan Haluk Levent, asrın felaketinin yaşandığı günlerde kurduğu koordinasyon merkezinde Türkiye'nin en sevilen isimlerini bir araya getirerek toplumsal meşruiyet devşirmeye çalışmıştı. Sosyal medya hesabından yaptığı şov içerikli paylaşımlarda dürüstlüğüyle bilinen isimleri öne çıkaran Levent, "Sağ olsunlar, dostlar geldiler. Kıvanç Tatlıtuğ burada tırların nasıl girebileceği konusunda yetkililerle görüşüyor. Özge Özpirinçci burada yurt dışıyla görüşüyor, çok iyi İngilizcesi var Allah'tan. Sevgili Kenan İmirzalıoğlu güneş panelleriyle görüşüyor. Elinden gelen her şeyi herkes yapıyor" diyerek, sanatı ile bilinen isimleri de kendi kirli finansal organizasyonuna nasıl kalkan yaptığını ortaya koymuştu.

KİMİ SÜRÜKLENDİ, KİMİ DOĞRUDAN DEVLETE SALLADI!

Deprem günlerinde yaşanan kaos ortamında, bazı ünlü isimler ve sosyal medya trolleri insani duyguların ötesine geçerek açıkça devleti ve kurumlarını hedef alan paylaşımlara imza atmıştı: