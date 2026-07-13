Deprem yardımlarını kumar masasında ezen Haluk Levent’in vitrin yaptığı ünlüler
Asrın felaketinde Türk milletinin gösterdiği eşsiz dayanışma ruhunu sinsi bir algı operasyonuyla kendi hesabına devşiren Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent’in ardındaki milyarlık kumar ve mülk vurgunu deşifre olunca, deprem dönemindeki durum tersine döndü. O dönem felaketin büyüklüğü ve yaratılan dezenformasyon ortamı nedeniyle adeta bir akıntıya kapılıp iyi niyetiyle Ahbap’ın vitrini haline gelen ünlü isimler bugün büyük bir aldatılmışlık şoku yaşarken; milli kurumları hiçe sayıp doğrudan devlete sallayan, "Devlet yok, tek kurtarıcı Ahbap" algısı kasan sözde sanatçılar, siyasetçiler ise halkın öfke duvanna çarptı. Kumarda ezilen paraların ve gasp edilen mülklerin belgeleri patlayınca, düne kadar devlete çamur atanlar bugün köşelerine çekilip "Takipteyiz" kılıfıyla paçayı kurtarma yarışına girdi.
Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent'in deprem paralarıyla 990 milyon TL'lik kumar oynadığının resmi makamlarca açıklanması ve milyarlık gayrimenkul usulsüzlükleriyle Bursa'da kaçarken kelepçelenmesi, deprem döneminde yürütülen organize "devlet karşıtı" iletişim stratejilerini de yeniden gündeme taşıdı.
Toplumun güvenini kazanmak ve bağış kanallarını sonuna kadar açmak amacıyla Türkiye'nin en popüler sanatçılarını, oyuncularını ve ekran yüzlerini birer güven kalkanı gibi kullanan Levent'in kurduğu tiyatro tamamen çöktü.
O dönem felaketin yarattığı panik ortamında sadece yardımların koordinasyonuna katkı sunmak amacıyla sürece dahil olan isimlerin arkasına saklanan bazı odakların, milli kurumları aciz göstererek doğrudan devlete salladığı o skandal paylaşımlar arşivlerden tek tek çıkarıldı.
ÜNLÜ İSİMLERİ KENDİNE VİTRİN YAPTI
Sözde yardımsever özde dolandırıcı olan Haluk Levent, asrın felaketinin yaşandığı günlerde kurduğu koordinasyon merkezinde Türkiye'nin en sevilen isimlerini bir araya getirerek toplumsal meşruiyet devşirmeye çalışmıştı. Sosyal medya hesabından yaptığı şov içerikli paylaşımlarda dürüstlüğüyle bilinen isimleri öne çıkaran Levent, "Sağ olsunlar, dostlar geldiler. Kıvanç Tatlıtuğ burada tırların nasıl girebileceği konusunda yetkililerle görüşüyor. Özge Özpirinçci burada yurt dışıyla görüşüyor, çok iyi İngilizcesi var Allah'tan. Sevgili Kenan İmirzalıoğlu güneş panelleriyle görüşüyor. Elinden gelen her şeyi herkes yapıyor" diyerek, sanatı ile bilinen isimleri de kendi kirli finansal organizasyonuna nasıl kalkan yaptığını ortaya koymuştu.
KİMİ SÜRÜKLENDİ, KİMİ DOĞRUDAN DEVLETE SALLADI!
Deprem günlerinde yaşanan kaos ortamında, bazı ünlü isimler ve sosyal medya trolleri insani duyguların ötesine geçerek açıkça devleti ve kurumlarını hedef alan paylaşımlara imza atmıştı:
Her fırsatta İslam'a saldıran Berna Laçin, sosyal medya hesabından, "Şu anda yapmamız gereken organize ve iş bilen güvendiğimiz kuruluşlara yardım etmek Ahbap ve AKUT gibi" diyerek insanları bu adreslere yönlendirmiş, resmi kurumları devre dışı bırakmaya çalışmıştı.
Feyza Altun da doğrudan devleti ve milli kurumları hor görerek, "Haluk Levent ve Ahbap'a tüm devlet kurumlarına güvendiğimden daha fazla güveniyorum" tweetiyle algı operasyonunun fitilini ateşlemişti.Gökhan Özoğuz "Ahbap" üzerinden devleti yok saymıştı!
Gökhan Özoğuz ise kurumsal yapıları aciz gösterme yarışına girip, "Hayatımda ilk kez böyle sahipsiz hissediyorum. Helal olsun Babala da uykusuz çalışıyor. Aşağıda linkler var bağış yapabilirsiniz" çağrısında bulunmuştu. Özoğuz'un yönlendirdiği linkler ise doğrudan Ahbap'a gidiyordu.
Pelin Batu açıkça devleti yok sayarak, "Devlet yoktu ama sivil toplum örgütleri, Haluk Levent ve Ahbap vardı" iddiasını ortaya atarak o zor günlerde bir propaganda savaşına girdi.
İçerik üreticisi Koparan ise, "Haluk Levent 1 senedir orada, şu adamın hakkını milyon yıl ödeyemeyiz" ifadeleriyle şakşakçılık yapmıştı.
Hain FETÖ de kuyruk oldu: Firari FETÖ'cü Emre Uslu da o dönem koroya katılarak, "Ortada devlet mevlet yok. Bir tek Haluk Levent'in ahbapları var" tweetiyle devleti aciz gösterme operasyonuna omuz vermişti. Siyasetçi Muharrem İnce ise, "Ahbap'a, Babala'ya karşı yönettiğiniz algı operasyonlarını sonlandırın" diyerek adeta siper olmuştu.
TEPKİLERİN HEDEFİNDEKİ OĞUZHAN UĞUR'DAN "KIVIRMA" PAYLAŞIMI
Deprem sürecinde yayını üzerinden doğrudan köprü vazifesi gören ve "Biz Ahbap'la ortak çalışıyoruz, bize gelen para hemen Ahbap yetkililerine iletiliyor" diyerek finansal trafiğe aracılık eden Oğuzhan Uğur, vurgunun belgeleri patlayınca sosyal medyada vatandaşların gazabına uğradı.
Vatandaşların, "Hani ne oldu Ahbap patladı ortak mısın sen de sesin çıkmıyor, konuşsana Oğuzhan efendi, sana da sıra gelecek" tepkileri üzerine sosyal medyadan açıklama yapan Uğur, "Haluk Levent hakkında ciddi iddialar var, izliyoruz. Gerçek neyse ortaya çıkmalı, kuruş kuruş hesabı verilmelidir. Bana salça olmaya çalışanlar var ama ben dernek değilim, para toplayamam. Yaptığım yardımları kendi cebimden yaptım" diyerek düne kadar ortaklık kurduğu yapıyı tek kalemde silip kendisini sürecin dışına atmaya çalıştı.Oğuzhan Uğur deprem zamanı "Ahbap" ile ortak çalıştıklarını itiraf etmişti!
Yapmış olduğu paylaşım şu şekilde:
DESTEKÇİLERİ ŞİMDİ SESSİZ: HAYKO CEPKİN SÖZÜNÜ TUTACAK MI?
O dönem Ahbap'a yöneltilen eleştirilere sert çıkan ve adeta derneğe siper olan Hayko Cepkin'in eski tweeti ise bugün en çok paylaşılanlardan biri oldu. Cepkin o dönem, "Yollanan yardımların hesabını vereceklerine inanıyoruz. Olur da vermezlerse evine gidip yüzlerine karşı da hesap sorabilirim. Gırtlağına bile yapışırım" ifadelerini kullanmıştı.
Patlayan milyarlık yolsuzlukların ardından Cepkin'in bu sözün arkasında durup durmayacağı merak konusu oldu.
O dönem destek veren oyunculardan Eda Ece'nin ise ödül töreninde depremzedelerin iradesini ve devletin yardımlarını hiçe sayarak sarf ettiği, "Deprem bölgesine yaptığımız her şeyi onlar başkaları yapıyor sandı" şeklindeki skandal sözleri, bugün yaşanan rezaletle birlikte hafızalara yeniden geldi.Eda Ece depremzedelerin hür iradesini sözde "Ahbap" yardımlarıyla hedef almıştı!
"KANSIZ TERÖRİST!"
Bazı sanatçılar ve paralarının kumar masalarında ezildiğini gören vatandaşlar ise yaşanan bu dev ahlaksızlığa karşı adeta ateş püskürdü:
Fıs Fıs İsmail (Süleyman Yağcı): "Kaç kere video yaptım. Kaç ay yalvardım. Haluk Levent denen bu soysuz hırsızdır, kumarbazdır. Beni eleştirenler, bana küfür edenler neredesiniz şimdi? Milyonlarca lirayla sen git kumar oyna, bahis oyna. İnsanların duygularıyla oyna."
Atilla Taş: "Deprem zamanı devlet bir şey yapmıyor Haluk Levent yapıyor diyenler, ben de muhalifim kardeşim de devlet ne yapmadı? Git bak bakalım oradaki evlere Haluk Levent mi yaptı? Devlet elinden geleni yaptı. Gönderdiniz adama paraları, o da özel uçaklarda yedi!"
TERÖRİSTTEN FARKSIZDIR!
Metin Yıldız: "Haluk Levent okul harçlıklarını biriktirip depremzedelere yollayan çocukların parasını kumara vermiş. Dünyaya böyle bir ** daha gelmemiştir herhalde. Terörle yargılanmalıdır, teröristten farksızdır!"
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın derinleştirdiği soruşturma çok yönlü sürüyor.