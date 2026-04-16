AVM sahipleri aynı üniversiteye 2007 tarihli güncel ruhsatı göndererek sorun olmadığına dair rapor aldı. Bu da İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü'nün sırf ceza yazmak için başvurduğu sahtekarlığı açık etti.

Rüşvet talebinin Maslak'taki bir rezidans dairesinde yapılan görüşmelere ait ses kayıtları soruşturma dosyasına girdi.

Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Akyüz ve İBB danışmanı Ertan Yıldız, Bakırköy Capacity AVM sahiplerinden Ekrem İmamoğlu adına 5 milyon Euro rüşvet talep etti.

Ekrem İmamoğlu adına "İBB zor durumda, paraya ihtiyaç var " denilerek Bakırköy Capacity AVM'den istenen 5 milyon Euro'luk rüşvetin arka planındaki encümen oyunu deşifre oldu. İmamoğlu'nun "gizli kasası" olarak anılan (İtirafçı) Ertan Yıldız ile Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Akyüz, AVM sahiplerinden 5 milyon Euro rüşvet talep etti. Süleyman Atik'in aracılığında Maslak 42'deki rezidans dairesinde yapılan gizli görüşmelerde, "paranın İmamoğlu adına istendiği" yönündeki ses kayıtları dosyaya girdi.

Rüşvet vermeyen Capacity AVM'nin dosyası tam 17 sene sonra encümene gönderildi. Encümen de bu dosyaya o günün parasıyla 5 milyon euroya denk gelecek şekilde ceza kesti. AVM'nin avukatı Mehmet Asım İpekcioğlu ifadesinde AVM'ye 197 milyon lira ceza kesildiğini söyledi. SAHTEKARLIĞIN BÖYLESİ Sırf ceza kesmek için Yıldız Üniversitesi kullanılarak "sahtekârlık" da yapıldı. Bakırköy Belediye Encümeni ceza kesmek için binanın 2007 tarihli son ruhsatını değil 2004 tarihli ilk ruhsatını Yıldız Üniversitesi'ne gönderiyor, üniversitenin iki hocası da bu ruhsata dayanarak "Kolonlar yok" diye rapor yazıyor. Onlar da bu rapora göre ceza kesiyor. Oysa o alanda ne kolon var ne de bina. AVM sahipleri de 2007 tarihli güncel ruhsatı aynı üniversiteye gönderiyor bu kez "sorun yok" raporu alıyor.

Capacity AVM'den istenen 5 milyon Euro'luk rüşvetin arka planındaki encümen oyunu deşifre oldu







Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür "Capacity skandalı" başlıklı köşe yazısında Ekrem İmamoğlu adına istenen 5 milyon Euro'luk AVM rüşvetinin arka planını yazdı.



İBB eksenli "İmamoğlu Suç Örgütü" davasının en çarpıcı "rüşvet ve irtikâp" olayı İstanbul Bakırköy'deki Capacity AVM olayında yaşandı. Medya günlerce bu konuyu konuştu.

Bunun nedeni de herhalde ilk kez, bu kadar açık ve pervasız, "5 milyon euro rüşvet" istenmesiydi.

Rüşvet istediği iddia edilenler de Bakırköy'ün CHP'li belediyesi meclis üyesi ve aynı zamanda İBB iştiraklerinden sorumlu İmamoğlu'nun danışmanı Ertan Yıldız (itirafçı), Bakırköy Belediye Başkanı Yardımcısı Ali Rıza Akyüz (tutuklu) gibi önemli isimler. Bir de aracı isim vardı: Süleyman Atik...

"İBB ZOR DURUMA PARA LAZIM" DİYEREK RÜŞVET TALEP ETTİLER



Bu ekip, "İBB zor durumda, paraya ihtiyacı var" diyordu. Bunu Avukat Mehmet İplikçioğlu da ifadesinde doğrulamıştı:

"Sefer Bey'le (Kocabaş) birlikte Ali Rıza Bey'le (Akyüz) görüşmeye gittik. Bize belediyenin zor durumda olduğunu, paraya ihtiyacı olduğunu, işlerin devamı için kendilerine destek verilmesi gerektiğini söylediler."