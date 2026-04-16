Ekrem İmamoğlu adına "İBB zor durumda, paraya ihtiyaç var" denilerek Bakırköy Capacity AVM'den istenen 5 milyon Euro'luk rüşvetin arka planındaki encümen oyunu deşifre oldu.
İmamoğlu'nun "gizli kasası" olarak anılan (İtirafçı) Ertan Yıldız ile Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Akyüz, AVM sahiplerinden 5 milyon Euro rüşvet talep etti. Süleyman Atik'in aracılığında Maslak 42'deki rezidans dairesinde yapılan gizli görüşmelerde, "paranın İmamoğlu adına istendiği" yönündeki ses kayıtları dosyaya girdi.
Rüşveti reddeden AVM sahipleri, "deprem raporu çıkarılır, ceza kesilir, kimse AVM'ye gelmez" sözleriyle tehdit edildi.
Rüşvet vermeyen Capacity AVM'nin dosyası tam 17 sene sonra encümene gönderildi. Encümen de bu dosyaya o günün parasıyla 5 milyon euroya denk gelecek şekilde ceza kesti.
AVM'nin avukatı Mehmet Asım İpekcioğlu ifadesinde AVM'ye 197 milyon lira ceza kesildiğini söyledi.
SAHTEKARLIĞIN BÖYLESİ
Sırf ceza kesmek için Yıldız Üniversitesi kullanılarak "sahtekârlık" da yapıldı.
Bakırköy Belediye Encümeni ceza kesmek için binanın 2007 tarihli son ruhsatını değil 2004 tarihli ilk ruhsatını Yıldız Üniversitesi'ne gönderiyor, üniversitenin iki hocası da bu ruhsata dayanarak "Kolonlar yok" diye rapor yazıyor. Onlar da bu rapora göre ceza kesiyor. Oysa o alanda ne kolon var ne de bina.
AVM sahipleri de 2007 tarihli güncel ruhsatı aynı üniversiteye gönderiyor bu kez "sorun yok" raporu alıyor.
5 MİLYON EURO'LUK RÜŞVETİN ARKA PLANINDAKİ ENCÜMEN OYUNU
Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür "Capacity skandalı" başlıklı köşe yazısında Ekrem İmamoğlu adına istenen 5 milyon Euro'luk AVM rüşvetinin arka planını yazdı.
İBB eksenli "İmamoğlu Suç Örgütü" davasının en çarpıcı "rüşvet ve irtikâp" olayı İstanbul Bakırköy'deki Capacity AVM olayında yaşandı. Medya günlerce bu konuyu konuştu.
Bunun nedeni de herhalde ilk kez, bu kadar açık ve pervasız, "5 milyon euro rüşvet" istenmesiydi.
Rüşvet istediği iddia edilenler de Bakırköy'ün CHP'li belediyesi meclis üyesi ve aynı zamanda İBB iştiraklerinden sorumlu İmamoğlu'nun danışmanı Ertan Yıldız (itirafçı), Bakırköy Belediye Başkanı Yardımcısı Ali Rıza Akyüz (tutuklu) gibi önemli isimler. Bir de aracı isim vardı: Süleyman Atik...
"İBB ZOR DURUMA PARA LAZIM" DİYEREK RÜŞVET TALEP ETTİLER
Bu ekip, "İBB zor durumda, paraya ihtiyacı var" diyordu. Bunu Avukat Mehmet İplikçioğlu da ifadesinde doğrulamıştı:
"Sefer Bey'le (Kocabaş) birlikte Ali Rıza Bey'le (Akyüz) görüşmeye gittik. Bize belediyenin zor durumda olduğunu, paraya ihtiyacı olduğunu, işlerin devamı için kendilerine destek verilmesi gerektiğini söylediler."
TEHDİT: "5 MİLYON EURO VERMEZSENİZ "DEPREME DAYANIKSIZ" KARARI ALDIRIRIZ"
Gerekçe olarak da Süleyman Atik aracılığıyla şu mesaj iletilmişti:
"15 yıldır burada yeterince kazandınız. Bize 5 milyon euro verin, aksi takdirde AVM'nin depreme dayanıksız olduğuna dair belediye encümeni kararı aldırırız."
RÜŞVET ALAMAYINCA 197 MİLYON TL CEZA KESTİLER
Dediklerini de yaptılar. İstedikleri 5 milyon euro rüşveti alamayınca AVM'ye "projeye aykırı ve depreme dayanıksız" diye 197 milyon TL ceza kesildi.
İşte skandal tam da burada ortaya çıktı.
Adamlar o kadar fütursuzlar ki, ceza kesmek için sahtekârlığa bile başvurulmuş. Hem de anlı şanlı bir üniversitemizden iki profesörün verdiği rapora dayanarak. Rüşvet almayı kafaya koymuşlar ya, artık "Bu ülkede yargı var, devlet var, yarın hesap sorulur" diye bir korkuları da yok.
Şimdi gelin bu fütursuzluğa giden süreci Bakırköy Belediyesi Meclis Üyesi Ali Fatinoğlu'dan dinleyelim:
"Bu arsanın sahibi Selahattin Özgül, avukatı da Mehmet İplikçioğlu. İkisini de Bakırköylüler iyi tanıyor. Bu ikili ve diğer ortakları istenen 5 milyon rüşveti vermeyince AVM'nin dosyası tam 17 sene sonra encümene gönderildi. Encümen de bu dosyaya o günün parasıyla 5 milyon euro'ya denk gelecek şekilde ceza kesti. Ceza kesilince rüşvet vermeyen arsa sahipleri bu durumu savcılığa bildirdi ve dava süreci başladı."
SAHTEKARLIĞI ÜNİVERSİTEYİ DE ALET ETTİLER
Bu tablo kamuoyuna AVM'de gerçekten depremle ilgili bir sorun varmış ve kolonlar yok edilmiş diye yansıtıldı. Oysa gerçek bambaşkaydı. Rüşvet almak için sadece tehdit yöntemi kullanılmamış, aynı zamanda Yıldız Üniversitesi kullanılarak "sahtekârlık" da yapılmış.
Sıkı durun, herhalde nasıl olsa "Kimse bize hesap soramaz" diye şöyle bir yol izlenmiş.
AVM'nin ilk ruhsat tarihi 2004. Ancak o süreçte bazı olaylar nedeniyle AVM sahipleri ilk projede değişiklik yapmış ve binayı küçültmüşler. Bu yeni duruma göre Bakırköy Belediyesi'nden de 2007 yılında tadilat ruhsatı almışlar. Binanın iskânı da bu yeni ruhsata göre düzenlenmiş.
ENCÜMENİN RUHSAT OYUNU
Sahtekârlık tam da burada devreye giriyor. Bakırköy Belediye Encümeni ceza kesmek için binanın son ruhsatını değil 2004 tarihli ilk ruhsatını Yıldız Üniversitesi'ne gönderiyor, üniversitenin iki hocası da bu ruhsata dayanarak "Kolonlar yok" diye rapor yazıyor. Onlar da bu rapora göre ceza kesiyor. Oysa o alanda ne kolon var ne de bina.
Sonra ne oluyor biliyor musunuz?
ÜNİVERSİTE GÜNCEL RUHSATA "SORUN YOK" RAPORU VERDİ
Eski CHP'li yeni AK Partili Meclis Üyesi Fatinoğlu anlatıyor:
"Şimdi bomba geliyor, bu kez AVM sahipleri aynı yere yani raporu veren Yıldız Üniversitesi'ne başvuruyor. Üniversite bu kez 2007 tarihli ruhsata göre 'sorun' olmadığını belirten yeni bir rapor veriyor. Böylece şu gerçek ortaya çıkıyor: Bakırköy Belediyesi kamuoyuna haksızca kestiği cezayı, 'kesmekte haklıyız' diyebilmek için inanılmaz bir şey yapmış, 2007'deki tadilat ruhsatını dosyalardan kaldırmış, nereye koydukları da belli değil."
Bundan daha açık ve net rüşvetin ve sahtekârlığın belgesi mi olur?