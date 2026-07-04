Veli Ağbaba'nın yeğeni Ahmet Can Ağbaba tutuklandı: Kargo poşetinde 100 bin dolar!
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü yolsuzluk soruşturması kapsamında CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın yeğeni Ahmet Can savcılık ifadesinin ardından mahkemeye sevk edildi ve tutuklandı. “Nüfuz ticareti” suçlamasıyla hakim karşısına çıkan Ahmet Can Ağbaba’nın dosyasındaki çarpıcı detaylara Takvim.com.tr ulaştı. Yeğen Ağbaba'nın hesabına gönderilen 150 bin TL, meclis çalışanına yapılan 5 ayrı para transferi ve WhatsApp üzerinden paylaşılan 100 bin dolarlık kargo poşeti fotoğrafı savcılık müzekkeresinde yer aldı.
CHP'li belediyelere yönelik son dönemde peş peşe yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturmalarında adı tartışmalarla gündeme gelen Veli Ağbaba cephesinde bu kez gözler yeğeni Ahmet Can Ağbaba'ya çevrildi.
HAPİS YOLU
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Ahmet Can Ağbaba, ifadesinin alınmasının ardından "nüfuz ticareti" suçlamasıyla tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
YEĞEN AĞBABA TUTUKLANDI
Savcılıkta ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Ahmet Can Ağbaba tutuklandı.CHP’li vekilin yeğeni gözaltına alındı
BELEDİYE İHALELERİ KARŞILIĞINDA MİLYONLAR HAVADA UÇUŞTU
"Yeğen" Ağbaba'nın dosyasına yansıyan detaylara Takvim.com.tr ulaştı.
Şişli merkezli yürütülen nüfuz ticareti soruşturması kapsamında, daha önce tutuklanan isimlerle bağlantılı olduğu tespit edilen Ahmet Can Ağbaba ile ilgili savcılığın mahkemeye sunduğu sevk yazısında, milyonlarca liralık para transferleri, kargo poşetleri içinde taşınan yüz binlerce dolar ve WhatsApp üzerinden yapılan "Para nerede" yazışmaları delil olarak dosyaya girdi.
Soruşturma dosyasındaki belgelere göre, olayların merkezinde daha önce tutuklanan Turgut Koç bulunuyor.
Savcılığın tespitlerine göre Turgut Koç, Veli Ağbaba aracılığıyla belediyelerden usulsüz şekilde ihale ve alım satım işleri aldı.
Koç'un, bu usulsüz işlemlerden elde ettiği maddi menfaatin bir kısmını Veli Ağbaba'nın özel kalem müdürüne, akrabalarına ve şoförüne gönderdiği belirlendi.
Bu ağın bir parçası olarak, Turgut Koç ile hiçbir akrabalık bağı bulunmayan şüpheli Ahmet Can Ağbaba'nın banka hesabına 24 Nisan 2024 tarihinde 150 bin TL para gönderildiği tespit edildi.
Savcılık incelemesinde Koç'un dijital materyallerinde Veli Ağbaba ile çekilmiş çok sayıda fotoğraf saptandı.
MECLİS ÇALIŞANINA DÜZENLİ PARA AKIŞI
Savcılığın İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine gönderdiği yazıda, para trafiğinin sadece Ahmet Can Ağbaba ile sınırlı kalmadığı gözler önüne serildi.
Veli Ağbaba'nın meclis çalışanı olduğu belirtilen ve daha önce tutuklanan Özlem Akyılmaz Mercan'ın hesabına Turgut Koç tarafından farklı tarihlerde yüklü miktarda para yatırıldığı saptandı.
Dosyaya giren kayıtlara göre Mercan'a; 9 Ocak 2023 tarihinde 25 bin TL, 15 Ağustos 2023 tarihinde 10 bin TL, 12 Eylül 2023 tarihinde 25 bin TL, 4 Temmuz 2024 tarihinde 100 bin TL ve 26 Temmuz 2024 tarihinde bir 100 bin TL daha gönderildi.
ŞOFÖR İLE ORTAK ŞİRKET KURUP İHALE ALMIŞLAR
Soruşturmanın dikkat çekici ayaklarından birini ise Veli Ağbaba ve Turgut Koç'un şoförlüğünü yapan, aynı zamanda dosyada tutuklu bulunan Gökhan Cumalı oluşturuyor.
Mali incelemelerde, Gökhan Cumalı'nın hesabına Veli Ağbaba, Turgut Koç ve Özlem Akyılmaz Mercan tarafından çok sayıda para girişi olduğu belirlendi.
Savcılık, Gökhan Cumalı ile Turgut Koç'un birlikte şirket kurarak belediyelerden ihale aldıklarını da tespit etti.
WHATSAPP YAZIŞMALARI DOSYADA: PARA NEREDE
Soruşturmanın seyrini değiştiren en önemli deliller ise dijital materyallerin incelenmesiyle ortaya çıktı. 29 Haziran 2026 tarihinde ifade veren Turgut Koç, Veli Ağbaba'nın kendisinden para istediğini ve bu sebeple yazışmalar yaptıklarını itiraf etti.
Tutuklu şoför Gökhan Cumalı'nın telefonunda yapılan incelemelerde ise Veli Ağbaba ile para konulu sohbetler bulundu.
16 Ocak 2024 tarihinde Veli Ağbaba'nın Cumalı'ya WhatsApp üzerinden "Para nerede" şeklinde mesaj attığı, 4 Mart 2024 tarihindeki bir başka yazışmada ise kargo poşeti içerisinde bulunan 100 bin doların fotoğrafının paylaşıldığı savcılık tutanağına yansıdı.
NÜFUZ TİCARETİ SUÇLAMASIYLA TUTUKLAMA TALEBİ
Toplanan bütün deliller, banka dekontları, para transferleri ve dijital materyalleri bir bütün olarak değerlendiren İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheli Ahmet Can Ağbaba'nın Türk Ceza Kanununun 255. maddesinde yer alan "Nüfuz Ticareti" suçunu işlediğine kanaat getirdi.
Suçun vasıf ve mahiyeti ile mevcut delil durumunu dikkate alan savcılık, şüphelinin Ceza Muhakemesi Kanununun 100. maddesi uyarınca tutuklanması talebiyle hakimliğe sevkini gerçekleştirdi.
Dosya kapsamında soruşturmanın derinleşerek devam etmesi bekleniyor.
GÖZLER AMCASINDA
Veli Ağbaba'nın adı, son dönemde CHP'li belediyelere yönelik yürütülen bazı rüşvet ve yolsuzluk soruşturmalarında da gündeme gelmişti. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında Gökhan Böcek'in etkin pişmanlık ifadesinde Ağbaba'ya yönelik para trafiği iddiaları yer almış, Ağbaba ise söz konusu iddiaları reddederek suç duyurusunda bulunmuştu.
İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında ise Ağbaba'nın danışmanı Özlem Akyılmaz'ın dosyaya yansıyan para hareketleri tartışma konusu olmuştu. Basına yansıyan MASAK kayıtlarında, Akyılmaz'ın hesabına gelen 500 bin TL'nin kısa süre sonra Veli Ağbaba'nın hesabına aktarıldığı iddia edilmiş; Akyılmaz ise para transferinin depremzede öğrencilere burs desteği kapsamında yapıldığını savunmuştu.
Ayrıca TÜLOV'un "askıda bilet" kampanyasına ilişkin teftiş raporu iddiaları da kamuoyuna yansımıştı. Soruşturma ve iddialara ilişkin süreçler devam ederken, Ağbaba cephesinden daha önce yapılan açıklamalarda suçlamalar reddedilmişti.