Veli Ağbaba'nın yeğeni Ahmet Can Ağbaba tutuklandı: Kargo poşetinde 100 bin dolar!

CHP'li belediyelere yönelik son dönemde peş peşe yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturmalarında adı tartışmalarla gündeme gelen Veli Ağbaba cephesinde bu kez gözler yeğeni Ahmet Can Ağbaba'ya çevrildi.

BELEDİYE İHALELERİ KARŞILIĞINDA MİLYONLAR HAVADA UÇUŞTU

"Yeğen" Ağbaba'nın dosyasına yansıyan detaylara Takvim.com.tr ulaştı.

Şişli merkezli yürütülen nüfuz ticareti soruşturması kapsamında, daha önce tutuklanan isimlerle bağlantılı olduğu tespit edilen Ahmet Can Ağbaba ile ilgili savcılığın mahkemeye sunduğu sevk yazısında, milyonlarca liralık para transferleri, kargo poşetleri içinde taşınan yüz binlerce dolar ve WhatsApp üzerinden yapılan "Para nerede" yazışmaları delil olarak dosyaya girdi.

Soruşturma dosyasındaki belgelere göre, olayların merkezinde daha önce tutuklanan Turgut Koç bulunuyor.

Savcılığın tespitlerine göre Turgut Koç, Veli Ağbaba aracılığıyla belediyelerden usulsüz şekilde ihale ve alım satım işleri aldı.

Koç'un, bu usulsüz işlemlerden elde ettiği maddi menfaatin bir kısmını Veli Ağbaba'nın özel kalem müdürüne, akrabalarına ve şoförüne gönderdiği belirlendi.

Bu ağın bir parçası olarak, Turgut Koç ile hiçbir akrabalık bağı bulunmayan şüpheli Ahmet Can Ağbaba'nın banka hesabına 24 Nisan 2024 tarihinde 150 bin TL para gönderildiği tespit edildi.

Savcılık incelemesinde Koç'un dijital materyallerinde Veli Ağbaba ile çekilmiş çok sayıda fotoğraf saptandı.

Dosyaya giren belgelere göre tutuklu şüpheli Turgut Koç, Veli Ağbaba’nın nüfuzunu kullanarak belediyelerden usulsüz ihaleler aldı.