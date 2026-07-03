CANLI YAYIN
Geri

CHP’li Sadık Can Köksal uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında tutuklandı

Belediye koridorlarından demir parmaklıklar ardına... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu ve fuhuş dosyası, CHP'li Çankaya Belediyesi'ne uzandı. Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in sırdaşı ve eski özel kalemi Sadık Can Köksal, savcılığın sevk ettiği hakimlik tarafından tutuklandı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
CHP’li Sadık Can Köksal uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında Sadık Can Köksal gözaltına alınmıştı.

CHP'li Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in eski özel kalem müdürü ve yakın arkadaşı olduğu belirtilen Köksal'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

CHP'li Hüseyin Can Güner ve Sadık Can Köksal (Haberin fotoğrafları Takvim Foto Arşiv'e aittir) CHP'li Hüseyin Can Güner ve Sadık Can Köksal (Haberin fotoğrafları Takvim Foto Arşiv'e aittir)

TUTUKLANDI

İfadesi alınan Köksal, Türk Ceza Kanunu'nun 190'ıncı maddesi kapsamında tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi ve yapılan işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
CHP’li Sadık Can Köksal uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında tutuklandı-3 CHP’li Sadık Can Köksal uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında tutuklandı-4 CHP’li Sadık Can Köksal uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında tutuklandı-5
Takvim Kaynak TercihleriTakvim Kaynak Tercihleri
Veli Ağbaba'nın yeğeni Ahmet Can Ağbaba'ya tutuklandı: Kargo poşetinde 100 bin dolar!
SONRAKİ HABER

Ağbaba'nın yeğenine hapis yolu

 Ankara Zirvesi öncesi savunma gücüne tam not | Belçika Savunma Bakanı Francken: "Türkiye'nin teknolojisinden öğreneceğimiz çok şey var"
ÖNCEKİ HABER

Türkiye'nin savunma gücüne tam not
Samet Baş
Samet Baş Takvim.com.tr Güncel

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler