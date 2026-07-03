CHP’li Sadık Can Köksal uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında tutuklandı
Belediye koridorlarından demir parmaklıklar ardına... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu ve fuhuş dosyası, CHP'li Çankaya Belediyesi'ne uzandı. Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in sırdaşı ve eski özel kalemi Sadık Can Köksal, savcılığın sevk ettiği hakimlik tarafından tutuklandı.
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında Sadık Can Köksal gözaltına alınmıştı.
CHP'li Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in eski özel kalem müdürü ve yakın arkadaşı olduğu belirtilen Köksal'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
TUTUKLANDI
İfadesi alınan Köksal, Türk Ceza Kanunu'nun 190'ıncı maddesi kapsamında tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi ve yapılan işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Samet Baş Takvim.com.tr Güncel