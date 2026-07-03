"ASELSAN'ın ABD'li BlackRock'a satılacağı" iddiası yalan çıktı
Türk savunma sanayisinin göz bebeği ASELSAN’ın ABD merkezli fon devi BlackRock’a satılacağı yönündeki iddiaların tamamen asılsız olduğu ortaya çıktı. Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan’ın TBMM'de dile getirdiği CHP yandaşı medyanın manşetler köpürttüğü iddiaya ilişkin İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) açıklama geldi. DMM Türkiye’nin savunma sanayiindeki yerli ve milli gücünün sembolü olan stratejik kurumun yabancı bir şirkete devrinin kesinlikle söz konusu olmadığını açıklayarak art niyetli paylaşımlara itibar edilmemesi çağrısında bulundu.
Türk savunma sanayinin öncü kuruluşu ASELSAN'ın ABD'li BlackRock'a satılacağı iddiası asılsız çıktı.
KİM ORTAYA ATTI KİM KÖPÜRTTÜ
Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ın TBMM'de dile getirdiği ve CHP yandaşı Sözcü, Halk TV gibi yayın organlarında köpürtülen iddiaya göre, ABD merkezli fon devi BlackRock, Türk savunma sanayinin öncü kuruluşu ASELSAN'ı satın alacak.
Söz konusu iddiayı köpürtenler sürecin arkasında ise ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'ın olduğunu öne sürdü.
"ASELSAN ABD'Lİ BLACROCK'A" SATILACAK İDDİASI YALAN ÇIKTI
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM), ASELSAN'ın ABD menşeili bir şirkete satılacağına dair iddiaların tamamen asılsız olduğunu açıkladı.
DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Bazı sosyal medya hesaplarında ve basın yayın mecralarında yer alan 'ASELSAN'ın ABD menşeili bir şirkete satılacağına' dair iddialar tamamen asılsızdır ve gerçeği yansıtmamaktadır. Türkiye'nin savunma sanayiindeki yerli ve milli gücünün en önemli sütunlarından biri olan ASELSAN gibi stratejik öneme sahip milli bir değerimizin yabancı bir şirkete satılması ya da devredilmesi söz konusu değildir. Vatandaşlarımızın, gerçeklerle bağdaşmayan art niyetli açıklama ve paylaşımlara itibar etmemesi önemle rica olunur"