Milyonluk rüşvet ve delege pazarlığı fezlekede! Özgür Özel ve Veli Ağbaba dosyaları Ankara'ya gönderildi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı eski CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Milletvekili Veli Ağbaba hakkında yürüttilen iki ayrı soruşturmada yetkisizlik kararı vererek dosyaları Ankara’ya gönderdi. 2026/102232 ve 2026/102576 sayılı dosyalarda; CHP 38. Olağan Kurultayı'nda delegelerin oylarını etkilemek için para ve iş vaatleri sunulduğu, ayrıca Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı karşılığında genel merkezde elden 1 milyon Euro ve lansman sürecinde 200 bin Dolar rüşvet alındığı iddiaları, tanık ve şüpheli ifadeleriyle birlikte yer aldı.
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- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, eski CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hakkındaki iki soruşturmada yetkisizlik kararı vererek dosyaları Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk etti.
- CHP 38. Olağan Kurultayı'nda delegelerin para ve makam vaatleriyle etkilendiği, Özel ve Ağbaba'nın seçime hile karıştırdığı iddia edildi.
- Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için 1 milyon Euro ve 200 bin Dolar rüşvet alındığına dair itiraflar ile HTS kayıtları delil olarak sunuldu.
- İstanbul Başsavcılığı, her iki dosyada da suç unsurlarının tespit edildiğini belirterek milletvekili dokunulmazlığı nedeniyle yetkisizlik kararı aldığını açıkladı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, Manisa Milletvekili Özgür Özel ile Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hakkında yürütülen iki dev soruşturmada yetkisizlik kararı verdi.
Şüphelilerin mevcut milletvekili olmaları nedeniyle, fezleke düzenlenmesine esas olmak üzere hazırlanan dosyalar Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosuna sevk edildi.
Resmi belgelere yansıyan dosyalarda, CHP 38. Olağan Kurultayı'nda delegelerin iradesinin para ve makam vaatleriyle fesada uğratıldığı, ayrıca Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı sürecinde 1 milyon Euro ve 200 bin Dolar rüşvet alındığına dair şok edici itiraflar, HTS/baz kayıtları ve tespitler yer aldı.
1. DOSYA: 38. OLAĞAN KURULTAYDA "HİLE" VE DELEGE PAZARLIĞI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 2026/102232 Soruşturma ve 2026/16217 Karar sayılı dosyasında; 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilen ve Özgür Özel'in genel başkan seçildiği CHP 38. Olağan Kurultayı mercek altına alındı.
Başsavcılık, kurultay salonunda delege pazarlığı yapıldığı, genel başkanlık seçimine hile karıştırıldığı ve delege iradesinin fesada uğratıldığı iddialarını değerlendirdi.
Soruşturma kapsamında Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ve şüpheli Turgut Koç'un cep telefonlarında yapılan incelemelerde kurultayla ilgili mesajlar tespit edildi ve şüphelilerin ifadeleri alındı.
"RESMİ GÖREVİ YOK AMA ÖZEL VE AĞBABA ADINA SÜRECİ YÖNETTİ"
Dosyada şüpheli olarak yer alan Turgut Koç'un, Özgür Özel ve Veli Ağbaba ile yakın ilişki içinde olduğu, Veli Ağbaba'dan aldığı talimatlarla CHP'li belediyelerde iş takibi yaptığı ve parti içinde resmi sıfatı olmamasına rağmen aday gösterilecek kişileri belirlediği tespit edildi.
Turgut Koç ifadesinde süreci şu sözlerle itiraf etti:
"Kurultay günü yöneticilerin konakladığı Marriott Otel'de kaldım. Delege olmasam da Özgür Özel'i destekledim. Dönemin Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ile irtibat sağladım.
Arkadaşım Nadir, Ekrem İmamoğlu'nu arayarak Recep Gürkan'ın Özgür Özel'e destek vereceğini söyledi. Bunun karşılığında sonraki seçimlerde Edirne Belediye Başkan Adayı olacağının sözünü aldı. Recep Gürkan, Özgür Özel'e oy verdiğine dair bulunduğu locadan fotoğraf çekip bana mesajla gönderdi.
Kurultay günü Etimesgut delegeleri Özkan Deniz ve İbrahim Şahin ile tanıştım, benden 20.000 TL para isteyen oldu, hesabımdan bu kişiye 10.000 TL gönderdim, bu iki delege Özgür Özel'e destek verdi.
Yalova İl Başkanı Mehmet Gürel'in, Yalova Belediye Başkan Adayı gösterilmesi için talepte bulundular, yerel seçimlerde aday gösterilip başkan oldu; yerine ise yanıma gelen delege İbrahim Erdem Doğancı il başkanı atandı. Yaptığım görüşmelerden Veli Ağbaba ve Özgür Özel'in bilgisi vardı."
ÖZGÜR ÖZEL'İN MAVİ VALİZİNE GİDEN 1 MİLYON TL NAKİT PARA
Eski milletvekili ve belediye başkanı Özkan Yalım ise ifadesinde, yaklaşık 40 ile giderek delegelerle görüştüğünü, 700 civarı delegeyi bizzat telefonla arayıp Özgür Özel için ikna etmeye çalıştığını ve Çankaya'daki Seçim Koordinasyon Merkezi'nde çalıştığını belirtti.
Yalım, Kahramanmaraşlı kadın bir delegenin çocuklarının İstanbul'daki belediyelerde işe alınması karşılığında oy vereceğini söylemesi üzerine CV'leri İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş'a gönderdiğini aktardı.
Koordinasyon merkezinin genel koordinatörünün Veli Ağbaba olduğunu belirten Yalım, topladığı 115 delegenin destek imzasını Selin Sayek Böke'ye teslim ettiğini ifade etti.
Özkan Yalım'ın telefon incelemesinde, Özgür Özel'in kullanımındaki numaradan 13.10.2023 tarihinde gelen, "Özkan yarın sağlam bir paket olarak Denizli'de benim arabada benim mavi valizin içerisine koyuver" mesajı sorulduğunda Yalım şu yanıtı verdi:
"Bahsi geçen mesaj bizzat Özgür Özel'le yaptığım mesajlaşmadır. Mesaj içeriği Özgür Özel'e verdiğim 1 Milyon TL'ye ilişkindir. Demirhan Gözaçan araçla geldi, parayı kendisine teslim ettim. Özgür Özel parayı kongre süreçlerinde yapılan masraflar için benden istemişti."
BAŞSAVCILIK DEĞERLENDİRMESİ: "SEÇİME HİLE KARIŞTIRDILAR"
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, tüm deliller ışığında yaptığı değerlendirmede şu ifadelere yer verdi:
"Delegelerin genel başkan adayı Özgür Özel'e oy vermeleri için iradelerini etkilemeye yönelik maddi menfaat sağlandığı, iş veya siyasi makam vaadinde bulunulduğu, bu konuda delegelerin Veli Ağbaba'nın sorumlu olduğu 'Seçim Koordinasyon Merkezi'ne' yönlendirildiği, Özgür Özel ve Veli Ağbaba'nın kendilerine yakın Turgut Koç ve Özkan Yalım gibi kişiler aracılığıyla delegelere ulaşıp vaatlerini ilettikleri görülmüştür.
Bu haliyle Özgür Özel ve Veli Ağbaba'nın CHP 38. Olağan Kurultayı'nda oy kullanacak delegelerin iradelerini fesada uğrattıkları, genel başkanlık seçimine hile karıştırdıkları tespit edilmiştir."
2. DOSYA: ANTALYA ADAYLIĞI İÇİN "1 MİLYON EURO VE 200 BİN DOLAR" RÜŞVET İDDİASI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunun 2026/102576 Soruşturma ve 2026/16273 Karar sayılı ikinci dosyasında ise, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in 2024 yerel seçimlerinde yeniden aday gösterilmesi karşılığında rüşvet verildiği iddiaları ele alındı.
Dosyada, adaylığın ilan edilmesi karşılığında CHP Genel Merkezi'ne yüksek miktarda paralar gönderildiğine dair tanık beyanları ile HTS/baz kayıtlarının uyumlu olduğu vurgulandı.
"30 MİLYON TL İSTENDİ, EURO KARŞILIĞI EKSİK KALINCA '1 MİLYON EURO'YA TAMAMLA' DENİLDİ
Muhittin Böcek'in oğlu şüpheli Mustafa Gökhan Böcek'in savcılık ve emniyette verdiği ifadeler rüşvet pazarlığını tüm detaylarıyla ortaya koydu. Gökhan Böcek ifadelerinde şunları söyledi:
"Veli Ağbaba beni internet tabanlı uygulamalar (FaceTime/WhatsApp) üzerinden aradı. Özgür Özel'in talimatıyla aradığını belirterek partiye babamın Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı yapılmasına ilişkin 30 Milyon TL para istedi. Babama ilettim, 'gereğini yap' dedi. Antalya'daki bazı esnaf ve iş adamlarından Veli Ağbaba'ya götürmek üzere Euro ve Dolar cinsinden paralar topladım. Topladığım Euro cinsi paraların TL karşılığı 30 Milyon TL'ye varınca Veli Ağbaba'yı aradım. Paranın kur karşılığı 900 bin küsur Euro yapıyordu. Veli Ağbaba bana '1 Milyon Euro'ya tamamla getir' dedi. Bu paranın babamın aday gösterilmesi karşılığında istendiğini, aday olmasını istiyorsa bu parayı vermesi gerektiğini söyledi."
GENEL MERKEZİN 6. KATINDA "BAVULLA" TESLİMAT VE ONAY TELEFONU
Mustafa Gökhan Böcek, parayı topladıktan sonra 10 Ocak 2024 tarihinde Ankara'da CHP Genel Merkezi'ne gittiğini belirterek teslimat anını şöyle anlattı:
"Girişte arama yapılmadı, çünkü geleceğimin talimatı Veli Ağbaba tarafından verilmişti. Danışma '6. Katta bekleniyorsun' dedi. Asansörle çıktığımda beni bir kişi karşıladı, 'idari ofis' yazan boş bir odaya geçtik.
Parayı teslim edeceğim şahsın doğru kişi olduğundan emin olmak için Veli Ağbaba'yı aramasını istedim. Telefonu hoparlöre aldı. Veli Ağbaba'ya '1 Milyon Euroyu getirdim, bu kişiye mi bırakacağım' dedim, Veli Ağbaba bana 'evet' dedi. Bunun üzerine parayı teslim ettim. Avukatımla yaptığımız araştırmada parayı bizzat teslim ettiğim bu kişinin Emre Caner olduğunu büyük oranda teşhis ettim."
SEÇİM LANSMANINDA CAM PİRAMİT ARKASINDA 200 BİN DOLAR DAHA
Mustafa Gökhan Böcek ifadesinin devamında, adaylık açıklandıktan sonra 21 Şubat 2024'te (metinde geçen düzeltmeyle) Cam Piramit'te düzenlenen seçim lansmanı için Özgür Özel'in Antalya'ya geldiğini, bu programdan 2-3 gün önce Veli Ağbaba'nın yine arayarak "seçim çalışmaları için 7-8 Milyon TL nakit nakit paraya ihtiyacımız var" dediğini aktardı.
Babasının onayıyla hareket ettiğini belirten Gökhan Böcek, lansman sırasında yanına gelen iri yapılı, takım elbiseli bir şahsın "Veli bey beni yolladı, sizden bir şey almam gerekiyormuş" demesi üzerine, Cam Piramit'in protokol kapısındaki aracının yanına giderek siyah poşet içerisindeki 200.000 Dolar nakit parayı bu kişiye teslim ettiğini beyan etti.
ZUHAL BÖCEK: "O KADAR PARA VERDİK HALEN AÇIKLANMADI DİYE SİTEM EDİYORDU"
Dosyada ifadesi bulunan anne Zuhal Böcek de süreci tamamen doğruladı. Oğlunun sırt çantasıyla Ankara'ya para teslimine gittiğini, yolda Veli Ağbaba ile konuştuğunu belirten anne Böcek, "Babasının adaylığı açıklanana kadar Gökhan çok stresliydi. 'O kadar para verdik halen açıklanmadı' şeklinde sitem ediyordu. Adaylık gecikince 'hala ne istiyorlar' şeklinde tepki gösterdi" dedi.
Telefon sinyal (baz) bilgileri incelemesinde de Mustafa Gökhan Böcek'in 10.01.2024 tarihinde CHP Genel Merkezi'nde olduğu kesin olarak tespit edildi.
BAŞSAVCILIK KANAATİ: "RÜŞVET ALMAK SUÇU İŞLENMİŞTİR"
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, rüşvet dosyasına ilişkin değerlendirmesinde net ifadelere yer verdi:
"Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in, Muhittin Böcek'in 2024 yerel seçimlerinde Antalya Büyükşehir Belediyesi Belediye Başkan Adayı gösterilmesi karşılığında Malatya Milletvekili Veli Ağbaba aracılığıyla Muhittin Böcek ve Mustafa Gökhan Böcek'ten 1.000.000 Euro ve 200.000 Dolar talep ettiği, Mustafa Gökhan Böcek'in de istenilen parayı Veli Ağanba'nın yönlendirmesi ile belirlenen kişilere teslim ettiği değerlendirilmiştir.
Üzerlerine 5237 sayılı TCK'nın 252/2. maddesinde yer alan 'Rüşvet Almak' suçu atılı bulunan şüphelilerin soruşturulması Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmelidir."
DOSYALAR ANKARA'YA GÖNDERİLDİ: GÖZLER MECLİS VE FEZLEKE SÜRECİNDE
İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Aykut Çelik tarafından imzalanan her iki yetkisizlik kararında da, hakkında ağır suçlamalar bulunan Özgür Özel ve Veli Ağbaba'nın halihazırda milletvekili dokunulmazlıklarının bulunması nedeniyle, 5271 sayılı CMK'nın 161/9. maddesi uyarınca soruşturma yetkisinin tamamen Ankara'ya ait olduğu belirtildi.
İstanbul Başsavcılığı, yer itibariyle yetkisizlik kararı vererek iki ayrı soruşturma dosyasını da gereğinin takdir ve ifası amacıyla adli evrak olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosuna gönderdi.