Milyonluk rüşvet ve delege pazarlığı fezlekede! Özgür Özel ve Veli Ağbaba dosyaları Ankara'ya gönderildi

İstanbul Başsavcılığı, her iki dosyada da suç unsurlarının tespit edildiğini belirterek milletvekili dokunulmazlığı nedeniyle yetkisizlik kararı aldığını açıkladı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için 1 milyon Euro ve 200 bin Dolar rüşvet alındığına dair itiraflar ile HTS kayıtları delil olarak sunuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, eski CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hakkındaki iki soruşturmada yetkisizlik kararı vererek dosyaları Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk etti.

Resmi belgelere yansıyan dosyalarda, CHP 38. Olağan Kurultayı'nda delegelerin iradesinin para ve makam vaatleriyle fesada uğratıldığı, ayrıca Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı sürecinde 1 milyon Euro ve 200 bin Dolar rüşvet alındığına dair şok edici itiraflar, HTS/baz kayıtları ve tespitler yer aldı.

Soruşturma kapsamında Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ve şüpheli Turgut Koç'un cep telefonlarında yapılan incelemelerde kurultayla ilgili mesajlar tespit edildi ve şüphelilerin ifadeleri alındı.

"RESMİ GÖREVİ YOK AMA ÖZEL VE AĞBABA ADINA SÜRECİ YÖNETTİ"

Dosyada şüpheli olarak yer alan Turgut Koç'un, Özgür Özel ve Veli Ağbaba ile yakın ilişki içinde olduğu, Veli Ağbaba'dan aldığı talimatlarla CHP'li belediyelerde iş takibi yaptığı ve parti içinde resmi sıfatı olmamasına rağmen aday gösterilecek kişileri belirlediği tespit edildi.

Turgut Koç ifadesinde süreci şu sözlerle itiraf etti:

"Kurultay günü yöneticilerin konakladığı Marriott Otel'de kaldım. Delege olmasam da Özgür Özel'i destekledim. Dönemin Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ile irtibat sağladım.

Arkadaşım Nadir, Ekrem İmamoğlu'nu arayarak Recep Gürkan'ın Özgür Özel'e destek vereceğini söyledi. Bunun karşılığında sonraki seçimlerde Edirne Belediye Başkan Adayı olacağının sözünü aldı. Recep Gürkan, Özgür Özel'e oy verdiğine dair bulunduğu locadan fotoğraf çekip bana mesajla gönderdi.

Kurultay günü Etimesgut delegeleri Özkan Deniz ve İbrahim Şahin ile tanıştım, benden 20.000 TL para isteyen oldu, hesabımdan bu kişiye 10.000 TL gönderdim, bu iki delege Özgür Özel'e destek verdi.

Yalova İl Başkanı Mehmet Gürel'in, Yalova Belediye Başkan Adayı gösterilmesi için talepte bulundular, yerel seçimlerde aday gösterilip başkan oldu; yerine ise yanıma gelen delege İbrahim Erdem Doğancı il başkanı atandı. Yaptığım görüşmelerden Veli Ağbaba ve Özgür Özel'in bilgisi vardı."