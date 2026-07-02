CHP'lilerin kurduğu TÜLOV'dan 37.4 milyonluk askıda bilet vurgunu! Deprem zamanı topladıkları bağışlar buharlaştı: Başrolde Veli Ağbaba ve Özgür Özel var
CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel ile Malatya vekili Veli Ağbaba’nın mütevelli heyetinde yer aldığı “TÜLOV” adlı vakfın mali tablosu şüphe uyandırdı. Vakıfta, ‘askıda bilet’ kampanyası ile 37,4 milyon lira bağış toplandığı fakat 19 bin biletin 2 veya daha fazla kez satıldığı tespit edildi. Aradaki milyonlarca liranın buharlaştığı öne sürüldü.
CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel ile CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın uzun yıllardır mütevelli heyetinde yer aldığı Türkiye Tanıtım Araştırma Demokrasi ve Laik Oluşum Vakfı'nın (TÜLOV) mali kayıtlarına ilişkin dikkat çeken tespitler, İzmir 15. Asliye Ceza Mahkemesi'ne sunulan Vakıflar Genel Müdürlüğü teftiş raporunda yer aldı.
ASKIDA BİLET ADI ALTINDA YOLSUZLUK
Türkiye Tanıtım Araştırma Demokrasi ve Laik Oluşum Vakfı (TÜLOV), seçim yılı olan 2023'te "Askıda Bilet" ve "Demokrasi Bileti" adı altında kampanya başlatmıştı. Kampanya kapsamında üniversite öğrencilerinin otobüs biletleri karşılanarak deprem bölgesine yeniden taşınması ve CHP için oy kullanmaları hedeflenmişti.
Kampanyada toplanan milyonlarca liralık bağışın kayıp olduğu iddia edilmiş şüpheli olay İzmir 15. Asliye Ceza Mahkemesi'nde de dava konusu olmuştu.
BİLET AYNI, İSİMLER FARKLI
Olaya ilişkin mahkemeye sunulan çarpıcı bir resmi teftiş raporuna TAKVİM ulaştı. Bu kapsamda, uzun yıllar mütevelli heyetinde Özgür Özel ve Veli Ağbaba'nın da olduğu TÜLOV'a yönelik Vakıflar Genel Müdürlüğü müfettişleri tarafından yapılan incelemede büyük usulsüzlükler saptandı. Buna göre; bilet kampanyası kapsamında 19 bine yakın bilet kuponunun 2 veya daha fazla kez kayıtlara geçirildiği tespit edildi.
700'ü aşkın biletin mükerrer olduğu, 300'e yakın biletin farklı yolcu isimleri kullanılmasına rağmen aynı e-bilet numarasıyla düzenlendiği anlaşıldı.
SEÇİM YILINDA GELİR PATLAMASI: 37.4 MİLYON LİRA
Rapora göre vakfın yıllık geliri 2020'de 99 bin lira, 2021'de 268 bin lira, 2022'de 3.9 milyon lira iken, seçim yılı olan 2023'te 37.4 milyon liraya yükseldi. Aynı yıl gider kalemi de 37.4 milyon lira olarak kaydedildi.
Raporda, 6 Şubat depremlerinin ardından başlatılan "Askıda Bilet" ve "Demokrasi Bileti" kampanyalarında çok sayıda çelişki tespit edildi.
Yaklaşık 19 bin bilet kuponunun iki veya daha fazla kez sisteme işlendiği, 700'ü aşkın biletin mükerrer olduğu, yaklaşık 300 biletin ise farklı yolcu isimleri kullanılmasına rağmen aynı e-bilet numarasıyla düzenlendiği belirtildi.
TC kimlik numarası, telefon numarası ve bilet bilgilerindeki uyumsuzlukların yanı sıra, protokol yapılan otobüs firması kayıtlarıyla vakıf verilerinin örtüşmediği ifade edildi.
Raporda ayrıca, TÜLOV ile bağlantılı olduğu belirtilen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın, Bodrum Belediye Başkanı olduğu dönemde vakfa mevzuata aykırı şekilde iki yıllığına yer tahsis ettiği ve vakfın kira ödemediği yönündeki iddialara da yer verildi.
MİLYONLAR NASIL TOPLANDI?
TÜLOV, 6 Şubat depremlerinin ardından farklı illere taşınan üniversite öğrencileri ve seçmenlerin, 2023 seçimlerinde kayıtlı oldukları illere giderek oy kullanabilmeleri amacıyla "Askıda Bilet" ve "Demokrasi Bileti" kampanyalarını başlattı. Kampanya kapsamında bireysel bağışların yanı sıra CHP'li belediyelerin belediye meclisi kararlarıyla vakfa maddi destek sağladığı, 2023 yılında ise 37.4 milyon lira gelir toplandığı kayıtlara geçti. Ahmet Aras'ın, Bodrum Belediye Başkanı olduğu dönemde TÜLOV'a mevzuata aykırı şekilde yer tahsis ettiği, vakfın süre dolmasına rağmen binayı boşaltmadığı ve yıllarca kira ödemediği kayıtlara yansıdı.
CHP'NİN ARKA BAHÇESİ
TÜLOV'un arkasında CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, eski Yönetim Kurulu Başkanı ve eski Muğla Milletvekili Prof. Dr. Nurettin Demir ve eski Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba gibi isimler var. Vakıf, bu üst düzey CHP'li aktörler ve yerel parti yöneticileri aracılığıyla doğrudan siyasi kadrolaşmaya ve ideolojik taban operasyonlarına hizmet ediyor.
Haber: Murathan Yıldırım