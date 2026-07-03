SÖZDE KOMEDYEN TUTUKLANDI Savcılıkta ifade veren Göktaş, "halkı kim ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ile "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

EMNİYET İFADESİ ORTAYA ÇIKTI



İmran Deniz Göktaş'ın ifadesi ortaya çıktı. Komedyen olduğunu ve "yüksek gelirli" olduğunu belirten Göktaş, soruşturmaya konu olan YouTube kanalının kendisine ait olduğunu, videonun da 1 Haziran 2026 tarihinde Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleştirdiği stand-up gösterisinin kaydı olduğunu söyledi.

"METNİ BEN HAZIRLADIM"



Gösteride kullandığı ifadelerin önceden hazırlanmış olup olmadığı yönündeki soruya yanıt veren Göktaş, "Bu stand-up gösterisindeki konuşmaların metni daha öncesinde benim tarafımdan hazırlanmış bir metne aittir" dedi.

Sözde komedyen Göktaş tutuklandı

KUR'AN-I KERİM'İ HEDEF ALDI "MİZAH AMAÇLI" DEDİ



Gösterisinde Kur'an-ı Kerim'e ilişkin kullandığı ifadeler sorulan Göktaş, sözlerinin mizah amacı taşıdığını savunarak, "Halkın belli bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama kastım kesinlikle yoktur. Bu gösteri 3 yıldır Türkiye'nin çeşitli yerlerinde yapmış olduğum gösteriye aittir. 100 bin üzerinde seyirci izlemiştir. Gösterim boyunca birçok konuda konuşuyorum. Burada da kötü bir şey demiyorum. Favori kitabım diyorum. Çeviride sorun var cümlesi de yıllardır duyduğum meal tartışmalarına atıf olarak söylenmiştir. İnançlı bir insanı kırmak gibi bir amacım kesinlikle yoktur" iddiasında bulundu.

Başkan Erdoğan, hakkında kullandığı ifadeler de sorulan Göktaş, suçlamaları reddetti.

Deniz Göktaş



SAVCILIK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Göktaş savcılık ifadesinde ise, psikoloji mezunu olduğunu Cumhurbaşkanı'nın stresli bir görev yaptığını düşündüğünü ve bu sebeple kendisinin terapisti olabileceğine yönelik bir mizahi paylaşım yaptığını iddia etti.

CHP DESTEĞE KOŞTU

Mukaddesat düşmanlığını komedi sosuyla topluma zerk eden Deniz Göktaş'a CHP'de koltuk kavgası veren ekipler desteğe koştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Deniz Göktaş davasını takip etmek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne geldi. Kemal Kılıçdaroğlu'na CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin de eşlik etti.