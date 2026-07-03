CİMER'E ŞİKAYET YAĞDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu soruşturmaya ilişkin yaptığı açıklamada, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına intikal eden 185 adet CİMER başvurusu, aynı konuya ilişkin olması nedeniyle toplu olarak değerlendirilmiş; ilgili şahıs hakkında 'halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçu kapsamında resen soruşturma başlatılmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığımızca 2026/117973 sayılı dosya üzerinden yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli İmran Deniz Göktaş, 2 Temmuz tarihinde İstanbul Havalimanı'nda yakalanmıştır. Şüphelinin, soruşturmayı yürüten kolluk birimi olan İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince teslim alınmasına yönelik işlemler yürütülmektedir. Soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca titizlikle sürdürülmektedir" ifadelerine yer verdi.





3 BOXER İLE GİTTİ YARIM ŞORTLA YAKALANDI!



Yurt dışında olduğu ortaya çıkan ve "3 tişört 3 boxerla tatile geldim" diye pişkin bir açıklama yapan Göktaş, İstanbul Havalimanı'ndan yarım şortla yakalandı.



Deniz Göktaş, Harbiye'deki "Ölü Deniz" isimli sahnesinde mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'i şu sözlerle hedef almıştı:



"İlk üç kitap iyiydi, dördüncüde çeviri zayıf. Dört kitap arasında en iyisi o bence, bir kere iddialı bir çıkış 600'lü yıllarda. Yazan için de çok zor, aklına yeni bir fikir gelse 'son kitap' dedik."