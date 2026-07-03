Kur'an'a dil uzatan sözde komedyen Deniz Göktaş için hesap vakti
Sözde stand-up gösterisinde Kur’an-ı Kerim’e yönelik alaycı ifadeleri nedeniyle hakkında “dini değerleri alenen aşağılama” suçundan soruşturma başlatılan Deniz Göktaş yakalandı. “3 tişört, 3 boxerla tatile geldim” diye pişkin açıklama yapan Göktaş, yarım şortla ters kelepçeyle gözaltına alındı. Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirilen Göktaş ifade verecek. Göktaş davasını takip etmek üzere CHP'de koltuk kavgası veren cephelerin adliyede boy göstermesi dikkat çekti. Adliyeyi karıştıran Özel ve İmamoğlu destekçileri, Kılıçdaroğlu aleyhine slogan attı.
Gözaltına alınan sözde komedyen İmran Deniz Göktaş için hesap vakti geldi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, bir video paylaşım platformunda yayımlanan içerikte "Cumhurbaşkanına hakaret" ile "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçlarını işlediği değerlendirilen Deniz Göktaş, 2 Temmuz'da tarihinde yurt dışından Türkiye'ye dönüşü sırasında İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Göktaş, "Cumhurbaşkanına hakaret" ile "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçlarından bugün adliyeye sevk edildi.
Deniz Göktaş gözaltına alındı
CHP DESTEĞE KOŞTU
Mukaddesat düşmanlığını komedi sosuyla topluma zerk eden Deniz Göktaş'a CHP'de koltuk kavgası veren ekipler desteğe koştu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Deniz Göktaş davasını takip etmek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne geldi. Kemal Kılıçdaroğlu'na CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin de eşlik etti.
Adliyedeki bazı Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu destekçilerinin Kılıçdaroğlu'nu protesto ettiği kaydedildi.
Kılıçdaroğlu aleyhine slogan atan Özel ve İmamoğlu fanatiklerinin "Hain Kemal" sloganı attıüı belirlendi.
NE OLMUŞTU
Sosyal medyada yayımladığı videolarda suç unsuru tespit edilmesi üzerine hakkında soruşturma başlatılan Deniz Göktaş, havalimanında gözaltına alınmıştı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Göktaş'ın sosyal medya platformlarında yayımladığı videonun içeriğinde suç unsuru tespit edilmesine ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında Göktaş, İstanbul Havalimanı'ndan ülkeye giriş yaptığı sırada gözaltına alınmıştı.
Başsavcılıkça, Göktaş'ın sosyal medya platformlarında yayımladığı videonun içeriğinde suç unsuru tespit edilmesi üzerine 3 gün önce hakkında soruşturma başlatılmıştı.
Gözaltına alınan Deniz Göktaş'ın, "Cumhurbaşkanına hakaret" ile "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlamaları kapsamında 3 Temmuz'da adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Göktaş'ın emniyetteki işlemlerinin ardından ters kelepçeyle götürüldüğü görüntüler de dikkat çekti.
CİMER'E ŞİKAYET YAĞDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu soruşturmaya ilişkin yaptığı açıklamada, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına intikal eden 185 adet CİMER başvurusu, aynı konuya ilişkin olması nedeniyle toplu olarak değerlendirilmiş; ilgili şahıs hakkında 'halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçu kapsamında resen soruşturma başlatılmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığımızca 2026/117973 sayılı dosya üzerinden yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli İmran Deniz Göktaş, 2 Temmuz tarihinde İstanbul Havalimanı'nda yakalanmıştır. Şüphelinin, soruşturmayı yürüten kolluk birimi olan İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince teslim alınmasına yönelik işlemler yürütülmektedir. Soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca titizlikle sürdürülmektedir" ifadelerine yer verdi.
3 BOXER İLE GİTTİ YARIM ŞORTLA YAKALANDI!
Yurt dışında olduğu ortaya çıkan ve "3 tişört 3 boxerla tatile geldim" diye pişkin bir açıklama yapan Göktaş, İstanbul Havalimanı'ndan yarım şortla yakalandı.
Deniz Göktaş, Harbiye'deki "Ölü Deniz" isimli sahnesinde mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'i şu sözlerle hedef almıştı:
"İlk üç kitap iyiydi, dördüncüde çeviri zayıf. Dört kitap arasında en iyisi o bence, bir kere iddialı bir çıkış 600'lü yıllarda. Yazan için de çok zor, aklına yeni bir fikir gelse 'son kitap' dedik."
Sözde komedyenin rezil sözleri kamuoyunda büyük tepki çekti.
"BU BİR EBU CEHİL MESLEĞİ"
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Allah'a, Peygamber Efendimiz'e ve kutsal değerlere yönelik hakaretleri sert sözlerle eleştirdi.
Hatipoğlu, "Aslında çok da şaşırmamak gerekir. Bizde olması bizi üzüyor sadece. Şundan dolayı şaşırmamak gerekiyor: Bu bir Ebu Cehil mesleği. Yani Allah'a, Hazreti Muhammed'e (Aleyhisselatu Vesselam), diğer peygamberlere, kutsallara hakaret etmek bir Ebu Cehil mesleği." demişti.