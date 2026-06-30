Devlet Bahçeli'den "askeri hastane" çıkışı: Beka meselesidir | "Türkiye NATO'da temel kaldıraçtır"
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda küresel güvenlik krizlerine ve bölgesel çatışmalara dikkat çekerek, Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesi Türkiye'nin ittifak içindeki güçlü konumunu "Türkiye NATO'da temel kaldıraçtır" sözleriyle vurguladı. Siyonist odakların ve Netanyahu yönetiminin bölgedeki barış zeminini baltaladığını belirten "Siyonist vahşetin bombaları sahada hala görünmektedir. Bu şekilde nasıl masa kurulacak. " dedi. Bahçeli, Türk ordusunun sahadaki caydırıcı gücüne işaret ederek "Askeri hastanelerinin yeniden yapılandırılması şarttır. Bu milli beka meselesidir. Askeri hekim ordusu zaruridir." ifadelerini kullandı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Askeri hastanelerin yeniden açılması için çağrı yapan Bahçeli, meselenin "Milli beka meselesi" olduğunu vurguladı.Bahçeli'den net mesaj: "Türkiye Nato’da temel kaldıraçtır!"
Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
Toplantımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Bizleri takip eden izleyen vatandaşlarımıza şükranlarımızı iletiyorum. Şerefli bir hayatın mücadelesini veren tüm kardeşlerimize selamlarımı iletiyorum. Sizlerle bir araya gelmekten bahtiyarlık duyuyorum. Hepinizi hürmetle kucaklıyorum.
SİYONİST ODAK BARIŞA ENGEL OLUYOR
Uluslararası nizam hamlelerin yalnızca masa üzerinde yapılmadığı bir durum ortaya çıkmıştır. Gözü dönmüş şer odaklarının gizli ajandaları ortaya çıkmaktadır. Bölgenin göğsüne hançer gibi saplanmış siyonist odak, barışa engel olmaktadır ve çıkar sağlamaya çalışmaktadır. Barış iklimini baltalamak isteyen ajanlar sahnede. Ateşkes mülahazaları baltalanıyor. Bugün küresel güvenlik sahnesinde perdeler araladığında kanlı bir zincir ortaya çıkmaktadır. Karadeniz'de sulh sağlanmamış, Orta Doğu'da savaşlar sürmektedir.
ABD ve İran arasında müzakerelerin olması dikkatle takip ettiğimiz gelişmeleridir. Siyonist vahşetin bombaları sahada hala görünmektedir. Bu şekilde nasıl masa kurulacak. Bu korsan yapı arkadan hançer saplıyor ve yeni saldırılar kurguluyor. Netanyahu, barışı amaçlayan mutabakatları engellenme gayretindedir. Siyonist şebeke mutabakatları kendi çıkarlarına göre eğip bükmektedir.
ANKARA'DAKİ NATO ZİRVESİ ÖNEMLİDİR
Karadeniz'de sular durulmuyor. Ukrayna ve Rusya savaşı da bölgesel istikrarın önünde engel olarak da durmaktadır. Ne zaman barışı esintisi olsa başka olaylar gelişmektedir.
Böyle bir dönemde Ankara'da yapılacak NATO zirvesi önemli bir toplantıdır. Stratejik akıl kendini gösterecektir. NATO Türkiye için bir biat merkezi değildir.
TÜRKİYE NATO'DA TEMEL KALDIRAÇTIR
Karadeniz'de sular durulmuyor. Ukrayna ve Rusya savaşı da bölgesel istikrarın önünde engel olarak da durmaktadır. Ne zaman barış esintisi olsa başka olaylar gelişmektedir. Böyle bir dönemde Ankara'da yapılacak NATO zirvesi önemli bir toplantıdır. Stratejik akıl kendini gösterecektir. NATO Türkiye için bir biat merkezi değildir. Türkiye NATO'da temel kaldıraçtır.
Türk ordusu büyük bir ordudur. Aziz şehitlerimizi rahmetle anıyorum, gazilerimizi selamlıyorum. bu vatan sizin sayenizde hepimizindir. Türk ordusu Karadeniz'in kilidini muhafaze edendir.
Türk ordusu sahada gücünü göstermiştir. Türk Hava Kuvvetleri üzerine düşeni yapmıştır. Türk ordusu hiçbir zorluktan kaçmayacağını dosta ve düşmana göstermiştir. Türkiye NATO masasına otururken mahcubiyetle değil muazzam bir sicil ile oturmaktadır. NATO yeni dönemin başındadır.
ASKERİ HASTANELER YENİDEN AÇILMALIDIR
Askeri hastanelerin yeniden yapılandırılması şarttır. Bu milli beka meselesidir. Askeri hekim ordusu zaruridir. Askeri hastanelerin yeniden açılması hayati önemdedir.