CHP'li Gökçe Gökçen Türkiye'yi Avrupa'ya şikayet etti!
CHP içindeki rüşvet ve koltuk kavgalarını örtbas etmek isteyen Özgür Özel'in kurmayları, çareyi yine Batı'ya sığınmakta buldu. Avrupa Parlamentosu’nun Türkiye karşıtı raporunun ardından Brüksel'de sahneye çıkan CHP İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, Avrupa Konseyi'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Türk yargısını şikayet etti. Parti içi ihraçları ve kaosu iktidara mal etmeye çalışan Gökçen, "Özgür Özel’in arkasında kararlılıkla duruyoruz." dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), parti içi güç savaşları, yolsuzluk iddiaları, rüşvet çarkları ve bel altı iddialarla gündemden düşmezken, içeride yaşanan skandalları örtbas etmek için yine tanıdık bir yönteme başvurdu.
CHP'lilerin birbirlerini savcılığa ve mahkemelere şikayet etmesiyle başlayan kaos sürecinde köşeye sıkışan Özgür Özel ve ekibi, çıkışı Türk yargısını hedef gösterip Türkiye'yi Batı'ya şikayet etmekte buldu.
Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in dönem dönem sahneye koyduğu "Türkiye'yi yabancı odaklara şikayet etme" furyasının son aktörü ise CHP İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen oldu.
SKANDAL RAPORLA EŞ ZAMANLI
Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Mavi Vatan doktrinini ve Türkiye'nin milli çıkarlarını hedef alan, Türk yargısına ayar vermeye kalkışan 381 oylu taraflı raporunun hemen ardından CHP'li Gökçen, Brüksel'den medet umdu.
TÜRKİYE'Yİ ŞİKAYET ETTİ BAŞKAN ERDOĞAN'I VE YARGIYI HEDEF GÖSTERDİ
AB'nin skandal raporunun Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Adalet Bakanı Akın Gürlek'i şikayet eden Gökçen, CHP Genel Merkezi'nde koltuk savaşı yüzünden çıkan arbedeyi de yargının üzerine yıkmaya çalıştı.
CHP İÇİ KAVGAYI İKTİDARA YIKMAYA ÇALIŞTI
Gökçen partide yaşanan tasfiyeleri, Kemal Kılıçdaroğlu tarafından 9 milletvekilinin ihraç istemini ve teşkilatların görevden alınmasını bilinçli bir iktidar dizaynı olarak pazarlamaya kalktı.
Parti içi kavgayı gizlemek için yargının rutin tasarruflarını diline dolayan Gökçen, hakim ve savcı atamalarını ve vekil fezlekelerini manipüle ederek muhalefetin yok edilmek istendiğini öne sürdü.
ŞİKAYET SÖZLERİNİ BÖYLE BİTİRDİ: ÖZGÜR ÖZEL'İN ARKASINDAYIZ
Türkiye'yi Batı'ya hedef gösteren CHP'li Gökçen, şu iddialarda bulundu:
"Bugün olan bir siyasi partinin kapatılmasından daha kötü. Çünkü partinin şeklen var olmasını istiyorlar, logosu, binası, banka hesapları, otobüsleri ve sosyal medya hesapları… Ama aslında esasa dair hiçbir konuda iktidardan ayrışmasını da istemiyorlar. Yani bir muhalefet partisi gibi davranmasını ama aslında öyle olmamasını istiyorlar. Erdoğan'ı tekrar 2 yıl önce olduğu gibi yenebilecek güçte olmasını istemiyorlar. Plan bu kadar basit. Ama bir şeyi öngöremediler, biz CHP'nin milletvekilleri, belediye başkanları, destekçileri, şehir ve köylerdeki büyük kalabalıklar seçilmiş liderimiz Özgür Özel'in arkasında kararlılıkla duruyoruz."
TEPKİ ÇEKTİ
Kendi içlerindeki rüşvet, yolsuzluk ve koltuk kavgalarını örtmek için yabancı parlamenterlerden medet uman CHP'li Gökçen'in bu tavrı büyük tepkiyle karşılandı. Sosyal medyada kullanıcılar Gökçen'e tepki gösterdi.