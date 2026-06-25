CHP'li Gökçe Gökçen Türkiye'yi Avrupa'ya şikayet etti!

ŞİKAYET SÖZLERİNİ BÖYLE BİTİRDİ: ÖZGÜR ÖZEL'İN ARKASINDAYIZ

Türkiye'yi Batı'ya hedef gösteren CHP'li Gökçen, şu iddialarda bulundu:

"Bugün olan bir siyasi partinin kapatılmasından daha kötü. Çünkü partinin şeklen var olmasını istiyorlar, logosu, binası, banka hesapları, otobüsleri ve sosyal medya hesapları… Ama aslında esasa dair hiçbir konuda iktidardan ayrışmasını da istemiyorlar. Yani bir muhalefet partisi gibi davranmasını ama aslında öyle olmamasını istiyorlar. Erdoğan'ı tekrar 2 yıl önce olduğu gibi yenebilecek güçte olmasını istemiyorlar. Plan bu kadar basit. Ama bir şeyi öngöremediler, biz CHP'nin milletvekilleri, belediye başkanları, destekçileri, şehir ve köylerdeki büyük kalabalıklar seçilmiş liderimiz Özgür Özel'in arkasında kararlılıkla duruyoruz."