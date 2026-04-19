



AVRUPA'DA TARTIŞMALI TEMASLAR Özel'in Avrupa'daki temasları da tartışma yarattı. Daha önce Brüksel'de düzenlenen bir etkinlikte Avrupa Parlamentosu Milletvekili Dario Nardella ile aynı platformda yer alan Özel'in, Türkiye karşıtı söylemleriyle bilinen isimlerle temaslarını sürdürmesi dikkat çekti. Söz konusu bir etkinlikte sahneye çıkan Nardella'nın, mitinge katılan CHP'lilere Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı yuhalattığı görüntüler uzun süre gündem olmuştu. Geçmişte yaşanan bu olay, Özel'in Avrupa temaslarının Türkiye karşıtı çevrelerle aynı çizgide ilerlediği yönündeki eleştirileri yeniden alevlendirdi. Eleştirilerde, bu temasların Türkiye karşıtı söylemlerle ilişkilendirildiği öne çıktı. "DEMOKRASİ KRİZİ" ÇIKIŞI İsviçre Sosyal Demokrat Partisi'nin kongresinde de konuşan Özel, Türkiye'de "demokrasi krizi" yaşandığını savundu. Bu açıklamalar, Türkiye'deki demokratik süreçlerin uluslararası platformlara taşındığı yönünde eleştirilere neden oldu.

SOSYALİST ENTERNASYONAL'DE MESAJ Madrid'de düzenlenen Sosyalist Enternasyonal Presidyum Toplantısı'nda da benzer bir dil kullanan Özel, "Türkiye'de yaşananlar bir iç mesele değildir. Küresel demokrasi mücadelesini ve tüm demokratları yakından ilgilendirmektedir" ifadelerini kullandı. Bu sözler, Türkiye'nin iç meselelerinin uluslararası alana taşındığı tartışmasını yeniden gündeme getirdi.

İNGİLTERE'YE "TERK EDİLMİŞLİK" SİTEMİ Özel'in BBC'ye verdiği röportajda kullandığı ifadeler de dikkat çekti. "İstanbul'un Büyükşehir Belediye Başkanı'nı alıp hapse koyuyorlar ve İngiltere buna ses çıkarmıyor. O zaman bu nasıl dostluk, bu nasıl kardeş parti? Gerçekten anlayamıyorum. Terk edilmişlik hissediyoruz, gerçekten çok kırgınız" sözleri, Batı'dan daha güçlü tepki beklendiği şeklinde yorumlandı. CNN INTERNATIONAL'DA YARGIYI HEDEF ALDI 24 Mart 2025'te CNN International'a konuk olan Özel, burada yaptığı açıklamada, "Asla ve asla şu anda yargı bağımsız değil" diyerek Türkiye'deki yargı sistemine yönelik eleştirilerini uluslararası kamuoyuna taşıdı.