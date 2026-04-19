CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Avrupa başkentlerinde yaptığı açıklamalar, Türkiye'yi Batı'ya şikâyet ettiği tartışmalarını alevlendirdi. Barcelona'dan Brüksel'e, Madrid'den Londra'ya uzanan temaslarında Türkiye'deki yargı süreçlerini sert ifadelerle eleştiren Özel'in çıkışları tepki çekti.
AVRUPA TURUNUN SON DURAĞI: BARCELONA
Özel'in temaslarının son durağı İspanya'nın Barcelona kenti oldu. Küresel İlerici Seferberlik Toplantısı'nda konuşan CHP lideri, Türkiye'deki gelişmeleri sert sözlerle değerlendirdi.
Konuşmasına, "Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Kurtuluş yok tek başına; ya hep beraber ya hiçbirimiz" ifadeleriyle başlayan Özel, Türkiye'deki yolsuzlukla mücadele için yürütülen yargı süreçlerini "saldırı" olarak nitelendirdi.
İMAMOĞLU VURGUSU VE "DARBE" HEZEYANI
Özel, konuşmasının devamında hakkında yargı süreci devam eden yolsuzluk ve casusluk suçlamalarından yargılanan İmamoğlu Suç Örgütü lideri Ekrem İmamoğlu'na destek çağrısında bulunarak, "Ekrem İmamoğlu'nu hapse atarak darbe yapan anlayışa karşı, bir yılı aşkın süredir milyonlarla birlikte meydanlarda mücadele veriyoruz" dedi.
Bu ifadeler, Türkiye'de yolsuzluk ve casuslukla mücadele kapsamında verilen yargı kararlarının uluslararası platformlarda "darbe" olarak nitelendirilmesi ve Batı'ya şikâyet edilmesi nedeniyle tepki çekti.
AVRUPA'DA TARTIŞMALI TEMASLAR
Özel'in Avrupa'daki temasları da tartışma yarattı. Daha önce Brüksel'de düzenlenen bir etkinlikte Avrupa Parlamentosu Milletvekili Dario Nardella ile aynı platformda yer alan Özel'in, Türkiye karşıtı söylemleriyle bilinen isimlerle temaslarını sürdürmesi dikkat çekti.
Söz konusu bir etkinlikte sahneye çıkan Nardella'nın, mitinge katılan CHP'lilere Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı yuhalattığı görüntüler uzun süre gündem olmuştu.
Geçmişte yaşanan bu olay, Özel'in Avrupa temaslarının Türkiye karşıtı çevrelerle aynı çizgide ilerlediği yönündeki eleştirileri yeniden alevlendirdi.
Eleştirilerde, bu temasların Türkiye karşıtı söylemlerle ilişkilendirildiği öne çıktı.
"DEMOKRASİ KRİZİ" ÇIKIŞI
İsviçre Sosyal Demokrat Partisi'nin kongresinde de konuşan Özel, Türkiye'de "demokrasi krizi" yaşandığını savundu. Bu açıklamalar, Türkiye'deki demokratik süreçlerin uluslararası platformlara taşındığı yönünde eleştirilere neden oldu.
SOSYALİST ENTERNASYONAL'DE MESAJ
Madrid'de düzenlenen Sosyalist Enternasyonal Presidyum Toplantısı'nda da benzer bir dil kullanan Özel, "Türkiye'de yaşananlar bir iç mesele değildir. Küresel demokrasi mücadelesini ve tüm demokratları yakından ilgilendirmektedir" ifadelerini kullandı.
Bu sözler, Türkiye'nin iç meselelerinin uluslararası alana taşındığı tartışmasını yeniden gündeme getirdi.
İNGİLTERE'YE "TERK EDİLMİŞLİK" SİTEMİ
Özel'in BBC'ye verdiği röportajda kullandığı ifadeler de dikkat çekti. "İstanbul'un Büyükşehir Belediye Başkanı'nı alıp hapse koyuyorlar ve İngiltere buna ses çıkarmıyor. O zaman bu nasıl dostluk, bu nasıl kardeş parti? Gerçekten anlayamıyorum. Terk edilmişlik hissediyoruz, gerçekten çok kırgınız" sözleri, Batı'dan daha güçlü tepki beklendiği şeklinde yorumlandı.
CNN INTERNATIONAL'DA YARGIYI HEDEF ALDI
24 Mart 2025'te CNN International'a konuk olan Özel, burada yaptığı açıklamada, "Asla ve asla şu anda yargı bağımsız değil" diyerek Türkiye'deki yargı sistemine yönelik eleştirilerini uluslararası kamuoyuna taşıdı.
"DAHA ADİL BİR DÜNYA" VURGUSU
İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen Küresel İlerici Seferberlik (Global Progressive Mobilisation - GPM) toplantısına ilişkin iki gün süren temaslarının ardından değerlendirmelerde bulunan Özel'in, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile özdeşleşen ve uluslararası platformlarda sık sık dile getirilen "daha adil bir dünya" mesajını kullanması dikkat çekti.
Özel'in bu söylemi sahiplenmesi, aynı konuşmalarda Türkiye'yi hedef alan ifadeler kullanmasıyla birlikte çelişki tartışmalarını da beraberinde getirdi. Bir yandan Erdoğan'ın küresel vizyon söylemini tekrar eden Özel'in, diğer yandan Türkiye'yi uluslararası platformlarda eleştirmesi "aynı söylem, zıt pozisyon" yorumlarına neden oldu.
Özel, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:
"Küresel İlerici Seferberlik toplantısı kapsamında bulunduğumuz Barselona'da; yalnızca bugünü değil, ortak geleceğimizi konuştuk. Çünkü demokrasi de özgürlük de eşitlik de birlikte kurulur ve birlikte korunur. Dünya zor bir eşikten geçerken, sorumluluğumuz da büyüyor. Bu sorumluluk; dayanışmayı güçlendirmek, umudu örgütlemek ve adaleti sınırların ötesine taşımaktır. Bizler, farklı coğrafyalarda aynı değerler için mücadele edenleriz. Ve sesimizi, 'daha adil bir dünya mümkün' diyerek, her gün daha da yükseltmeye devam edeceğiz."
TARTIŞMALAR SÜRÜYOR
Özel'in Avrupa temasları ve açıklamaları, Türkiye'de siyasi tartışmaları yeniden alevlendirdi. CHP liderinin söylemleri bir kesim tarafından desteklenirken, diğer kesimler tarafından Türkiye'nin uluslararası platformlarda eleştirilmesi olarak değerlendirildi.