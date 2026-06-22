Fidye için kaçırılan İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Karaal soruşturmasında 12 zanlı adliyede
(İBB) Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın Maltepe'de kaçırıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlanırken, zanlılar Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. Başsavcılığın talimatıyla başlatılan çalışmalar sonucunda Karaal, Tuzla'daki bir inşaat alanında bulunmuş ve sağlık durumunun iyi olduğu açıklanmıştı. Olayla bağlantılı oldukları değerlendirilen 12 şüpheli hakkında adli süreç devam ederken, soruşturma sürdürülüyor.
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- İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın Maltepe'de kaçırılması olayında gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi.
- İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
- Karaal, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu Tuzla'da bir inşaat alanında bulunmuştu.
- Bulunan Karaal'ın sağlık durumunun iyi olduğu tespit edildi.
- Olayla bağlantılı toplam 12 şüpheli gözaltına alınarak Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın Maltepe'de kaçırılmasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi.
EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİ TAMAMLANDI
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Karaal'ın kaçırıldığı iddiasına ilişkin soruşturmada 12 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler, Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.
NE OLMUŞTU?
Başsavcılık, Karaal'ın Maltepe'de kaçırıldığı iddiasına ilişkin soruşturma başlatmış, mağdurun bulunması ve şüphelilerin yakalanması için polise talimat vermişti.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarının ardından Tuzla'da bir inşaat alanında bulunan Karaal'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilmişti.
Soruşturma kapsamında olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen toplam 12 şüpheli gözaltına alınmıştı.