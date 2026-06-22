CANLI YAYIN
Geri

MASAK inceledi jandarma düğmeye bastı... 16 ilde dev yasa dışı bahis operasyonu | 114 milyonluk ağ çökertildi

Afşin Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla harekete geçen güvenlik güçleri yasa dışı bahis oynatarak milyonlarca lira haksız kazanç elde eden şebekeyi takibe aldı. Jandarma Genel Komutanlığı ile MASAK işbirliğinde Aylarca süren teknik ve fiziki takibin ardından 16 ilde belirlenen adreslere şafak vakti operasyon düzenlendi. Hesaplarında 114 milyon lira hareketlilik tespit edilen 42 kişi yakalandı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerin 38’i tutuklandı, 4 şüpheli serbest bırakıldı.

Giriş Tarihi:
MASAK inceledi jandarma düğmeye bastı... 16 ilde dev yasa dışı bahis operasyonu | 114 milyonluk ağ çökertildi
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Kahramanmaraş merkezli 16 ilde yasa dışı bahis şebekesine yönelik operasyonda 42 şüpheli yakalandı.
  • Jandarma Genel Komutanlığı, MASAK ve Afşin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul, Yalova, Bursa, Ankara, Afyonkarahisar, Eskişehir, Hatay, Osmaniye, Adana, Mersin, Kayseri, Mardin, Adıyaman, Antalya ve Batman'da eş zamanlı baskınlar düzenlendi.
  • MASAK incelemelerinde şüphelilerin hesaplarında 114 milyon TL tutarında para hareketliliği tespit edildi.
  • Operasyonda yakalanan 42 şüpheliden 38'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.
  • Şüphelilerin internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve suçtan elde edilen gelirlerin para nakline aracılık ettikleri belirlendi.

Türkiye'nin dört bir yanına uzanan yasa dışı bahis ağına yönelik dev operasyon gerçekleştirildi. İçişleri Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli 16 ilde yürütülen çalışmalarda milyonlarca liralık kara para trafiğini yöneten şebekenin çökertildiğini duyurdu.

Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları, MASAK ve Afşin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düğmeye basıldı. Kahramanmaraş merkezli İstanbul, Yalova, Bursa, Ankara, Afyonkarahisar, Eskişehir, Hatay, Osmaniye, Adana, Mersin, Kayseri, Mardin, Adıyaman, Antalya ve Batman'da eş zamanlı baskınlar yapıldı.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Kahramanmaraş merkezli 16 ilde yasa dışı bahis çetelerine yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi.İçişleri Bakanlığı koordinesinde Kahramanmaraş merkezli 16 ilde yasa dışı bahis çetelerine yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi.

MASAK 114 MİLYONLUK TRAFİĞİ YAKALADI

Yapılan çalışmalarda şüphelilerin internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları saptandı. Suçtan elde edilen gelirlerin para nakline aracılık ettikleri belirlendi.

MASAK tarafından yapılan incelemelerde şüphelilerin hesaplarında 114 milyon TL tutarında para hareketliliği bulunduğu ortaya çıktı.

MASAK incelemeleri sonucunda hesaplarında 114 milyon Türk lirası hareketlilik saptanan 42 şüpheli gözaltına alındı. MASAK incelemeleri sonucunda hesaplarında 114 milyon Türk lirası hareketlilik saptanan 42 şüpheli gözaltına alındı.

38 ZANLI CEZAEVİNE

Düzenlenen operasyonlarda toplam 42 şüpheli yakalandı.

Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 38'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Geriye kalan 4 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Takvim Kaynak Tercihleri
Yerin altı kaynıyor: MTA Türkiye Diri Fay Haritası’nı 13 yıl sonra güncelledi: Aktif sayısı 700'e yükseldi
SONRAKİ HABER

Yerin altı kaynıyor
Faruk Arslan
Faruk Arslan Takvim.com.tr Güncel

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler