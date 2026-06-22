MASAK inceledi jandarma düğmeye bastı... 16 ilde dev yasa dışı bahis operasyonu | 114 milyonluk ağ çökertildi

Şüphelilerin internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve suçtan elde edilen gelirlerin para nakline aracılık ettikleri belirlendi.

MASAK incelemelerinde şüphelilerin hesaplarında 114 milyon TL tutarında para hareketliliği tespit edildi.

Jandarma Genel Komutanlığı, MASAK ve Afşin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul, Yalova, Bursa, Ankara, Afyonkarahisar, Eskişehir, Hatay, Osmaniye, Adana, Mersin, Kayseri, Mardin, Adıyaman, Antalya ve Batman'da eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Türkiye'nin dört bir yanına uzanan yasa dışı bahis ağına yönelik dev operasyon gerçekleştirildi. İçişleri Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli 16 ilde yürütülen çalışmalarda milyonlarca liralık kara para trafiğini yöneten şebekenin çökertildiğini duyurdu.

Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları, MASAK ve Afşin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düğmeye basıldı. Kahramanmaraş merkezli İstanbul, Yalova, Bursa, Ankara, Afyonkarahisar, Eskişehir, Hatay, Osmaniye, Adana, Mersin, Kayseri, Mardin, Adıyaman, Antalya ve Batman'da eş zamanlı baskınlar yapıldı.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Kahramanmaraş merkezli 16 ilde yasa dışı bahis çetelerine yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi.