Özgür Özel CHP'yi parçalamak için ilk talimatı verdi: Yeni binalar bulun bir an önce tutun

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikinci dönemi başladıktan sonra Özgür Özel ve ekibi yeni parti kurma veya mevcut bir partiyle devam etme planlarını devreye aldı.

Kulislerde yeni parti isimleri konuşulurken, DSP ve Genç Parti ile temas kuruldu ancak bu partiler kapılarını kapattı.

Özgür Özel, 26 Temmuz'a kadar kurultay yapılamazsa CHP'nin seçime sokulmayabileceğini belirterek tabanı ikna etmeye çalıştı.

CHP'nin 74 il başkanı olağanüstü kurultay için 900 imzayı Genel Merkez'e teslim etti ve adli tatilin başlayacağı 20 Temmuz 2026 tarihini son sınır olarak belirledi.

Özgür Özel, 81 ildeki CHP'li başkanlara ve kendilerine yakın belediye başkanlarına yeni parti için hazırlık talimatı gönderdi.

CHP'de "mutlak butlan" sonrası ikinci Kemal Kılıçdaroğlu döneminin fiili olarak başlamasıyla Özgür Özel ve ekibi "26 Temmuz planı"nı devreye aldı.



Ayrılma hesabı yapan kadronun masasında iki plan var. Ya yeni parti kurulacak ya da "seçime girme yeterliliği olan mevcut bir parti" ile yola devam edilecek. Kulislerde "EKİM, İstiklal, Cumhuriyet" gibi yeni parti isimleri zikredilirken; DSP ve Genç Parti ile temas kurulduğu ortaya çıktı. Ancak her iki parti de CHP'den ayrılmak isteyen ekibe kapıları kapattı.

Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu ayrılığa gün sayıyor (Haberin görselleri (Takvim Foto Arşiv'den alındı)



AYRILIĞA GÜN SAYIYORLAR



Özgür Özel son olarak "Biz B planı olarak bunu yapmak zorundayız. 26 Temmuz'a kadar bir kurultay yapılamazsa CHP'yi seçime sokmayabilir iktidar. Bizim buna hazır olmamız lazım." iddiasıyla tabanı ikna etmeye kalktı.



Ekrem İmamoğlu cephesi ise "Ya bir yol bulacağız ya bir yol yapacağız. Delegelerimizin ve milletin iradesi yok sayılırsa bize her yol meşrudur ve güçlüdür" sözleriyle ayrılığa gün sayıyor.