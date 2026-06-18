Özgür Özel CHP'yi parçalamak için ilk talimatı verdi: Yeni binalar bulun bir an önce tutun
CHP "mutlak butlan" ve "olağanüstü kurultay" tartışmaları sürerken Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu ayrılığa gün sayıyor. Özel, 81 ildeki CHP'li il, ilçe ya da belde başkanlarına ve kendilerine yakın belediye başkanlarına "Yeni binalar bulun ve bir an önce tutun, mevcut yönetim kadrolarını kaybetmeyin, üyelerinize sahip çıkın ve farklı partilerde bize yakın isimleri yeni partiye katmak için davet edin" talimatı gönderdi.
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- CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikinci dönemi başladıktan sonra Özgür Özel ve ekibi yeni parti kurma veya mevcut bir partiyle devam etme planlarını devreye aldı.
- Kulislerde yeni parti isimleri konuşulurken, DSP ve Genç Parti ile temas kuruldu ancak bu partiler kapılarını kapattı.
- Özgür Özel, 26 Temmuz'a kadar kurultay yapılamazsa CHP'nin seçime sokulmayabileceğini belirterek tabanı ikna etmeye çalıştı.
- CHP'nin 74 il başkanı olağanüstü kurultay için 900 imzayı Genel Merkez'e teslim etti ve adli tatilin başlayacağı 20 Temmuz 2026 tarihini son sınır olarak belirledi.
- Özgür Özel, 81 ildeki CHP'li başkanlara ve kendilerine yakın belediye başkanlarına yeni parti için hazırlık talimatı gönderdi.
CHP'de "mutlak butlan" sonrası ikinci Kemal Kılıçdaroğlu döneminin fiili olarak başlamasıyla Özgür Özel ve ekibi "26 Temmuz planı"nı devreye aldı.
Ayrılma hesabı yapan kadronun masasında iki plan var. Ya yeni parti kurulacak ya da "seçime girme yeterliliği olan mevcut bir parti" ile yola devam edilecek. Kulislerde "EKİM, İstiklal, Cumhuriyet" gibi yeni parti isimleri zikredilirken; DSP ve Genç Parti ile temas kurulduğu ortaya çıktı. Ancak her iki parti de CHP'den ayrılmak isteyen ekibe kapıları kapattı.
AYRILIĞA GÜN SAYIYORLAR
Özgür Özel son olarak "Biz B planı olarak bunu yapmak zorundayız. 26 Temmuz'a kadar bir kurultay yapılamazsa CHP'yi seçime sokmayabilir iktidar. Bizim buna hazır olmamız lazım." iddiasıyla tabanı ikna etmeye kalktı.
Ekrem İmamoğlu cephesi ise "Ya bir yol bulacağız ya bir yol yapacağız. Delegelerimizin ve milletin iradesi yok sayılırsa bize her yol meşrudur ve güçlüdür" sözleriyle ayrılığa gün sayıyor.
Peki, süreç nasıl işleyecek?
Önceki gün CHP'nin 74 il başkanı 900 imza ile olağanüstü kurultay için CHP Genel Merkezi'nin kapısını çaldı. İmzalar, Genel Merkez'e teslim edildi. Adli tatilin başlayacağı 20 Temmuz 2026 tarihini son sınır olarak belirlendi.
Yargıtay sürecinden lehlerine karar çıkmaması halinde Özel ve İmamoğlu'mun ekibi topluca istifa ederek CHP'yi bölecek yeni partiye katılacağı bildirildi.
ÖZGÜR ÖZEL'DEN "HAZIRLANIN" TALİMATI
Bahse konu partinin binasının hazır olduğu söylenirken; Özgür Özel, 81 ildeki CHP'li il, ilçe ya da belde başkanlarına ve kendilerine yakın belediye başkanlarına hazırlanın "talimatı" gönderdi.
Özel'in gönderdiği talimatta özetle şöyle denildi:
"Yeni binalar bulun ve bir an önce tutun, mevcut yönetim kadrolarını kaybetmeyin, üyelerinize sahip çıkın ve farklı partilerde bize yakın isimleri yeni partiye katmak için davet edin."
"CHP'NİN KALBİNİ ONLARA VERMEM" DEDİ, CHP'NİN KALBİNİ BÖLECEK!
Gelinen bu noktada kamuoyuna, "CHP'nin kalbini onlara vermem" naraları atan Özel'in arka planda yeni parti için talimat üstüne talimat gönderdiği ve ciddi hazırlık içinde olduğu ortaya çıktı.