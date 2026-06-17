CHP’de tasfiye fırtınası: Özgür Özel’den gerilimi sokağa taşıyan çağrı

Özel, görevden alınan il başkanlıklarına tüm partilileri davet ederek direniş çağrısı yaptı.

CHP Merkez Yönetim Kurulu, aralarında İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in de bulunduğu 3 mevcut ve 3 eski il başkanını Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk etti.

Toplantı sonucunda aralarında İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in de bulunduğu 3 mevcut, 3 eski il başkanı Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Ankara İl Başkanlığı feshedilirken CHP Kadın Kolları Başkanlığı'nda da dikkat çeken bir değişime gidildi. Asu Kaya yönetimi feshedildi, yerine Ayten Gülsever atandı.

Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, 74 il başkanıyla toplantı halinde olduğu sırada disiplin ve ihraç kararlarının açıklanması parti içindeki gerilimi daha da artırdı.

ÖZEL'DEN BUTLAN YÖNETİMİ ÇIKIŞI

Özel ihraçlarla ilgili ilk açıklamasında şunları söyledi:

" 81 ilden toplanan 1004 delegemizin iradesini temsil eden imzaları Genel Merkezdeki butlan yönetimine sundular. Tamamı noter huzurunda usulüne uygun olarak verilmiş imzalarla ilgili dosya teslim ettik. Dosya 34 Kamu Hukukçusunun imzasını attığı metni içeriyor.

Metnin özeti şudur: tedbir kararı kongreyi engellemez aksine zorunlu kılar. Bu alanda karar verece halimleri yetiştiren hocalar bunlar. Ayrıca dosyamız ekinde hocalarımızın ve farklı akademisyenlerin yazdığı makaleleri de koyduk. Farklı düşünen tek kimse Kemal Bey'i ben yönlendiren hukukçu arkadaşlar. Oysa hukukçular diyor ki, tedbirle gelen kurultay yapar başka bir şey yapmamalıdır.

Tedbir kararı olanlar il başkanı görevden alamazlar. Dört başı mamur bir hukuksuzlukla karşı karşıya olduğumuzu açıklamamız lazım."