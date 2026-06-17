CHP’de tasfiye fırtınası: Özgür Özel’den gerilimi sokağa taşıyan çağrı
Manisa Milletvekili Özgür Özel, CHP MYK’dan çıkan ihraç ve tasfiye kararlarının ardından kameraların karşısına geçti. Parti yönetimini hedef alan Özel, Özgür Çelik dahil 6 ismin YDK’ya sevki ve Ankara İl Başkanlığı’nın feshi üzerine partilileri il başkanlıklarında nöbete çağırdı.
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- CHP Merkez Yönetim Kurulu, aralarında İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in de bulunduğu 3 mevcut ve 3 eski il başkanını Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk etti.
- Ankara İl Başkanlığı feshedilirken CHP Kadın Kolları Başkanlığı'nda Asu Kaya yönetimi feshedildi ve yerine Ayten Gülsever atandı.
- Manisa Milletvekili Özgür Özel, 74 il başkanıyla toplantı yaptığı sırada disiplin ve ihraç kararlarının açıklanmasının ardından Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı.
- Özel, 1004 delege imzasıyla sunulan dosyanın 34 kamu hukukçusunun görüşünü içerdiğini ve tedbir kararının kongreyi engellemediğini savundu.
- Özel, görevden alınan il başkanlıklarına tüm partilileri davet ederek direniş çağrısı yaptı.
CHP'de "mutlak butlan" tartışmalarıyla başlayan iç kriz, Merkez Yönetim Kurulu toplantısının ardından yeni bir boyuta taşındı. Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan MYK'da parti teşkilatlarına ilişkin kritik kararlar alındı.
Toplantı sonucunda aralarında İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in de bulunduğu 3 mevcut, 3 eski il başkanı Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Ankara İl Başkanlığı feshedilirken CHP Kadın Kolları Başkanlığı'nda da dikkat çeken bir değişime gidildi. Asu Kaya yönetimi feshedildi, yerine Ayten Gülsever atandı.
ÖZEL 74 İL BAŞKANIYLA TOPLANTIDAYKEN KARARLAR GELDİ
Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, 74 il başkanıyla toplantı halinde olduğu sırada disiplin ve ihraç kararlarının açıklanması parti içindeki gerilimi daha da artırdı.
Kararların ardından kameralar karşısına geçen Özel, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı.
ÖZEL'DEN BUTLAN YÖNETİMİ ÇIKIŞI
Özel ihraçlarla ilgili ilk açıklamasında şunları söyledi:
" 81 ilden toplanan 1004 delegemizin iradesini temsil eden imzaları Genel Merkezdeki butlan yönetimine sundular. Tamamı noter huzurunda usulüne uygun olarak verilmiş imzalarla ilgili dosya teslim ettik. Dosya 34 Kamu Hukukçusunun imzasını attığı metni içeriyor.
Metnin özeti şudur: tedbir kararı kongreyi engellemez aksine zorunlu kılar. Bu alanda karar verece halimleri yetiştiren hocalar bunlar. Ayrıca dosyamız ekinde hocalarımızın ve farklı akademisyenlerin yazdığı makaleleri de koyduk. Farklı düşünen tek kimse Kemal Bey'i ben yönlendiren hukukçu arkadaşlar. Oysa hukukçular diyor ki, tedbirle gelen kurultay yapar başka bir şey yapmamalıdır.
Tedbir kararı olanlar il başkanı görevden alamazlar. Dört başı mamur bir hukuksuzlukla karşı karşıya olduğumuzu açıklamamız lazım."
ÖZEL'DEN PARTİLİLERE PROVOKASYON ÇAĞRISI
Özel, disiplin ve görevden alma kararlarına karşı teşkilatları harekete geçirme çağrısı yaptı. Parti içindeki krizi daha da tırmandıran açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Bu karar bizim kararlılığımızı değiştirmedi. Biz CHP'nin kazanmayı öğrenen, partiyi muhalefetten kurtarıp iktidara taşıyacak kadrolarız. Şimdi arkadaşlar teknik çalışmayı yapacaklar. Buradaki İl Başkanları CHP'nin iktidar yürüyüşünün il başkanlarıdır. Genel Başkana bina lazım değilse İl Başkanımız neredeyse orasıdır. Tabi ki Baba Ocağımızı kolay kolay vermek durumunda değiliz. Tüm partililerimizi görevden alınan İl Başkanlıklarına davet ediyorum."
CHP'DE KRİZ SOKAĞA TAŞINIYOR
Özgür Özel'in "nöbet" çağrısı, CHP'deki parti içi kavganın yalnızca hukuk ve kurultay tartışmasıyla sınırlı kalmayacağını gösterdi. Kılıçdaroğlu yönetiminin disiplin hamlesine karşı Özel cephesinin il başkanlıkları üzerinden direniş hattı kurmaya çalışması, parti içinde yeni bir cepheleşmenin işareti olarak yorumlandı.