CHP'deki arınma fiiliyata döküldü! Yargıtay ihracı istenen 9 ismin üyeliğini sildi: Vekil sayısı 138'den 129'a düştü
CHP Genel Merkezi'nin "tedbirli" olarak ihracını istediği 9 ismin Yargıtay tarafından parti üyeliği silindi. Kararın ardından CHP'nin milletvekili sayısı 138'den 129'a düştü. Takvim.com.tr Yargıtay kararının belgesine ulaştı. Kılıçdaroğlu cephesi, ihraç taleplerinin CHP Genel Sekreterliği tarafından Yargıtay'a bildirildiğini ve sevkler tedbirli olarak yapıldığı için süreç sonuçlanana kadar Yargıtay'ın söz konusu parti üyeliklerini silmesinin 'standart işlem' olduğunu söyledi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Merkez'de düzenlediği grup toplantısı sonrası "Hesap sormazsam namerdim" restiyle işaret fişeğini attı. Bu sözlerden saatler sonra, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen ve ismi yolsuzluk dosyalarında geçen 9 milletvekili kesin ihraç talebiyle yüksek disiplin kuruluna sevk edildi.
KILIÇDAROĞLU'NUN ÜZERİNİ ÇİZDİĞİ İSİMLER
Bu kapsamda grup başkanvekilleri Ali Mahir Başarır ile Gökhan Günaydın ile milletvekilleri Ensar Aytekin, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Özgür Karabat, Umut Akdoğan, Veli Ağbaba, Turan Taşkın Özer ve Burhanettin Bulut'un ihracı istendi.
Başarır ve Günaydın'ın grup başkanvekilliği görevi düştü.
YARGITAY 9 İSMİN PARTİ ÜYELİĞİNİ SİLDİ
CHP Genel Merkezi'nin "tedbirli" olarak ihracını istediği 9 ismin Yargıtay tarafından parti üyeliği silindi. Kararın ardından CHP'nin milletvekili sayısı 138'den 129'a düştü.
KILIÇDAROĞLU CEPHESİNDEN İLK AÇIKAMA
Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, ihraç taleplerinin CHP Genel Sekreterliği tarafından Yargıtay'a bildirildiğini ve sevkler tedbirli olarak yapıldığı için süreç sonuçlanana kadar Yargıtay'ın söz konusu parti üyeliklerini silmesinin 'standart işlem' olduğunu söyledi.
Kılıçdaroğlu'nun ihracını istediği isimlerden CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, "Bu ne acele? YDK'ya hukuksuz bir sevk var. İtiraz ettik. YDK'da savunma hakkımız var. Mahkemeye itiraz hakkımız var. Biz CHP üyesiyiz. Bir yanlışla tedbiren partideki görevlerimiz varsa (benim yok) onların önüne set çektiniz, parti üyeliğini öyle kafanıza göre silemezsiniz." dedi.