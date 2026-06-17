CHP'deki arınma fiiliyata döküldü! Yargıtay ihracı istenen 9 ismin üyeliğini sildi: Vekil sayısı 138'den 129'a düştü





KILIÇDAROĞLU CEPHESİNDEN İLK AÇIKAMA



Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, ihraç taleplerinin CHP Genel Sekreterliği tarafından Yargıtay'a bildirildiğini ve sevkler tedbirli olarak yapıldığı için süreç sonuçlanana kadar Yargıtay'ın söz konusu parti üyeliklerini silmesinin 'standart işlem' olduğunu söyledi.



Kılıçdaroğlu'nun ihracını istediği isimlerden CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, "Bu ne acele? YDK'ya hukuksuz bir sevk var. İtiraz ettik. YDK'da savunma hakkımız var. Mahkemeye itiraz hakkımız var. Biz CHP üyesiyiz. Bir yanlışla tedbiren partideki görevlerimiz varsa (benim yok) onların önüne set çektiniz, parti üyeliğini öyle kafanıza göre silemezsiniz." dedi.



Ahmet Zeren Takvim.com.tr Güncel