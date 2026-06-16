CHP’deki ikinci grup savaşı böyle çözüldü | Öztrak devrede | İlk geri adım Kılıçdaroğlu'dan
Ana muhalefet partisinde günlerdir süren grup toplantısı krizinde uzlaşma sağlandı. Kılıçdaroğlu kanadının toplantı yapmayacağı yönündeki sinyalinin ardından Özgür Özel cephesinin benzer tavır sergilediği öğrenildi. İki lider doğrudan görüşmese bile kurmaylar aracılığıyla sağlanan temasın “ikinci grup savaşını” önlediği kaydedildi. Faik Öztrak ile Murat Emir arasında kurulan temaslar sonucunda her iki taraf toplantı yapmama kararı aldığı öğrenildi. Böylelikle Kılıçdaroğlu 21 Mayıs tarihinde döndüğü genel başkanlık görevinin dördüncü haftasında da meclis kürsüsüne çıkamadı.
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- CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel arasındaki meclis grup toplantısı gerilimi karşılıklı geri adımlarla sonuçlandı.
- Kılıçdaroğlu kanadı meclis grup toplantısı yapmayacağını Özel cephesine bildirdi.
- Parti teşkilatı ve tabanının karşı karşıya gelmemesi için iki taraf da toplantı yapmama kararı aldı.
- CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, partililerin meclis çatısı altında karşı karşıya gelmesini istemediklerini söyledi.
- Kılıçdaroğlu, görevindeki dördüncü haftasında da TBMM'de partisinin milletvekillerine hitap edemedi.
CHP'de ikinci "meclis grup toplantısı savaşı" geçici suhuletle sonuçlandı. Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel cepheleri arasında tırmanan gerilim, karşılıklı atılan geri adımlarla yatıştı.
Yumuşamanın arka planında, Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerden Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak ile CHP Grup Başkanvekili Murat Emir arasında kurulan diyalogun yattığı öğrenildi.
İddiaya göre, iki lider doğrudan görüşmese bile, Kılıçdaroğlu kanadının "toplantı yapmayacağı" bilgisinin Özel cephesine ulaşmasıyla kriz çözüldü.
Ortamı yumuşatmak isteyenlerin ilettiği mesaj üzerine Özgür Özel, "Madem öyle biz de yapmayalım" diyerek inatlaşmayı sonlandırdı.
"AKLISELİM TEMAS"
Yürütülen temasların detaylarını Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk'e anlatan Kılıçdaroğlu'na yakın bir isim, parti tabanını korumak istediklerini vurgulayarak, "Evet, bir temas oldu. Aklıselim bir temastı. Sayın Kılıçdaroğlu da Sayın Özgür Özel de Grup açıklaması yapmamaya karar verdi." dedi
Parti teşkilatı ve tabanının karşı karşıya getirilmemesi için mevcut kararın alındığı ve bu karar üzerine Özgür Özel'in de grup toplantısı yapmama kararı aldığı bildirildi.
Kaynak, "Tabii ki siyasette yarış olur ama partimizi, partililerimizi yormamamız lazım." ifadelerini kullandı.
'İNADA GEREK YOK'
Sürecin nasıl yönetildiğine dair bilgi veren CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, partililerin meclis çatısı altında karşı karşıya gelmesini istemediklerini söyledi. "Aracılık diye bir şey yok." diyen Emir, "Genel Merkezin Grup toplantısı yapmayacağını öğrenince Sayın Özgür Özel de Grup toplantısı yapmama kararı aldı. Şöyle söyleyeyim: Geçen hafta da biz bu pozisyondaydık zaten. Çünkü biz partiliyiz, partimizin hak etmediği görüntüler hepimizi yaraladı." sözlerini sarf etti.
"İnatçı kanat" olarak Kılıçdaroğlu cephesini işaret eden Emir, "Biz bunu o zaman da söyledik. O orada 'ısrarla geleceğiz' tavrı gelişti. Bu sefer gelmeyince sorun yok. Genel başkan her yerde 10 binlere hitap ediyor. Kemal Bey'in de zaten söyleyecek sözü varsa çıkıp söyler istediği yerde. Dolayısıyla Meclis'te yapılacak diye bir inatlaşmaya gerek yoktu. Bu tavrı görünce de Genel Başkan bu olgunluğu gösterdi. Kararı memnuniyetle öğrendik. Memnun olduk çünkü niye Meclis çatısı altında partililerimiz karşı karşıya gelsin. Meclis çatısında çalışmaları yürüteceğiz." dedi.
CHP'Yİ NE HALE DÜŞÜRDÜLER... PARTİ LİDERİNE MECLİS KİLİDİ
Alınan bu kararla birlikte, 21 Mayıs tarihinde CHP Genel Başkanlığına geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu, görevindeki dördüncü haftasında da TBMM'de partisinin milletvekillerine hitap edememiş oldu.
TBMM'de adeta üs kuran Özel cephesi, Genel Merkez'e karşı Meclis'te siper alma durumunu sürdürdü.