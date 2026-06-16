CHP’deki ikinci grup savaşı böyle çözüldü | Öztrak devrede | İlk geri adım Kılıçdaroğlu'dan

Parti teşkilatı ve tabanının karşı karşıya gelmemesi için iki taraf da toplantı yapmama kararı aldı.

Ortamı yumuşatmak isteyenlerin ilettiği mesaj üzerine Özgür Özel, " Madem öyle biz de yapmayalım " diyerek inatlaşmayı sonlandırdı.

İddiaya göre, iki lider doğrudan görüşmese bile, Kılıçdaroğlu kanadının "toplantı yapmayacağı" bilgisinin Özel cephesine ulaşmasıyla kriz çözüldü.

"AKLISELİM TEMAS"

Yürütülen temasların detaylarını Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk'e anlatan Kılıçdaroğlu'na yakın bir isim, parti tabanını korumak istediklerini vurgulayarak, "Evet, bir temas oldu. Aklıselim bir temastı. Sayın Kılıçdaroğlu da Sayın Özgür Özel de Grup açıklaması yapmamaya karar verdi." dedi

Parti teşkilatı ve tabanının karşı karşıya getirilmemesi için mevcut kararın alındığı ve bu karar üzerine Özgür Özel'in de grup toplantısı yapmama kararı aldığı bildirildi.

Kaynak, "Tabii ki siyasette yarış olur ama partimizi, partililerimizi yormamamız lazım." ifadelerini kullandı.