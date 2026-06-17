BTK 2025 verilerini açıkladı: Yasa dışı bahis ve kumar ilk sırada

BTK'ye 2024 yılı sonuna kadar internet sitelerinin kapatılması için toplam 369 bin 959 tekil ihbar yapıldı.

BTK'nin 2024 yılında aldığı erişim engeli kararlarının yüzde 99'u kumar, yasa dışı bahis, müstehcenlik, fuhuş ve çocukların cinsel istismarı suçlarından dolayı verildi.

Bugüne kadar internet sitelerine erişimin engellenmesi için gelen ihbarlarda, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama, müstehcenlik ve fuhuş ilk sıralarda yer aldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı BTK 2025 Yılı Faaliyet Raporu'ndan derlediği bilgiye göre kurum, internet ortamında işlenen suçlarla mücadele edilmesine yönelik faaliyetlerine 23 Kasım 2007'de başladı.

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kurumunun (BTK) geçen yılki erişim engeli kararlarının yüzde 99'u, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama, yasa dışı bahis, müstehcenlik, fuhuş ve çocukların cinsel istismarı suçlarından dolayı alındı.

BTK'nin 2024 yılında aldığı erişim engeli kararlarının yüzde 99'u kumar, yasa dışı bahis, müstehcenlik, fuhuş ve çocukların cinsel istismarı suçlarından dolayı verildi.(Haberde yer alan görseller Takvim Foto Arşiv'e aittir.)

369 BİN 959 TEKİL İHBAR YAPILDI

Geçen yıl sonu itibarıyla BTK'ye internet sitelerinin kapatılması için 369 bin 959 tekil ihbar yapıldı. BTK tarafından idari tedbir olarak uygulanan erişimin engellenmesi kararlarının yüzde 62,45'i "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" ile "yasa dışı bahis", yüzde 25,43'ü "müstehcenlik", yüzde 11,35'i fuhuş suçları dolayısıyla verildi.

Böylece erişimin engellenmesi tedbirlerinin yaklaşık yüzde 99'unun kumar oynanması için yer ve imkan sağlama, yasa dışı bahis, müstehcenlik, fuhuş ve çocukların cinsel istismarına ilişkin olduğu belirlendi.