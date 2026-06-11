Kemal Kılıçdaroğlu'nun mıntıka temizliği sürecek: Liste başı Ekrem İmamoğlu! İşte hedefindeki isimler
"Mutlak butlan" kararıyla sarsılan CHP’de, genel başkanlık koltuğuna yeniden oturan Kemal Kılıçdaroğlu’nun "Arınacağız arınacağız" çıkışıyla başlattığı tasfiye dalgası büyüyor. Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu cephesine yakın 9 tepe ismin kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilip görevden uzaklaştırılmasının ardından, tasfiye sürecinin ikinci dalgasında hedefte il ve ilçe örgütleri ile yolsuzluk iddialarıyla gündemde olan belediye başkanlarının olduğu belirtiliyor. Kulislerde, görevden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ile Muhittin Böcek ve Tanju Özcan’ın yeni ihraç listesinin başında yer aldığı konuşulurken, taraflar arasındaki bu restleşmenin partideki kopuşu hızlandırmaya zemin hazırladığı vurgulanıyor.
Hızlı Özet Göster
- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin kurultay kararı sonrası parti içinde tasfiye hareketini başlattı.
- Kılıçdaroğlu başkanlığındaki Merkez Yönetim Kurulu, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'na yakın 9 milletvekilini Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk etti.
- Disipline sevk edilen milletvekilleri aynı zamanda partideki tüm görevlerinden uzaklaştırıldı.
- Sürecin il-ilçe yönetimleri ve belediye başkanlarına da yayılacağı ve geniş çaplı bir 'mıntıka temizliği' yapılacağı belirtiliyor.
- Özgür Özel cephesi kararı tanımadığını ve hukuki mücadeleyi sürdüreceklerini açıkladı.
Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) 21 Mayıs 2026'da Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin 38. Olağan Kurultay'ı baştan itibaren yok hükmünde sayan "mutlak butlan" kararı sonrası başlayan kavga yerini topyeküm bir tasfiye savaşına bıraktı. Mahkeme kararıyla genel başkanlık koltuğuna yeniden oturan Kemal Kılıçdaroğlu, parti içindeki Özel ve İmamoğlu cephesine karşı ilk hamlesini yaptı.
KILIÇDAROĞLU'NDAN MINTIKA TEMİZLİĞİ: 9 İSİM GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI
Genel Merkez'de yaşanan tahliye gerilimleri ve iki başlı yönetim tartışmalarının ardından Kılıçdaroğlu, "Arınacağız arınacağız" diyerek işaretini verdiği temizlik hareketini resmen başlattı.
Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Parti Meclisi toplantısını beklemeden Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen 9 milletvekilini tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk etti.
O isimler şu şekilde:
- Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin
- Mersin Milletvekili ve Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır
- İstanbul Milletvekili ve Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın
- Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu
- İstanbul Milletvekili Özgür Karabat
- Ankara Milletvekili Umut Akdoğan
- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba
- İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer
- Adana Milletvekili Burhanettin Bulut
Disipline sevk edilen bu isimler alınan "tedbir" kararı doğrultusunda aynı zamanda partideki tüm görevlerinden uzaklaştırıldı.
KARŞILIKLI RESTLEŞME: "KARARI TANIMIYORUZ"
Alınan bu kararla taraflar arasındaki ipler tamamen koptu. Kılıçdaroğlu cephesi yaşananları partinin özüne dönmesi ve bir "arınma" süreci olarak nitelendirirken Özgür Özel cephesi kararı kesin bir dille tanımadıklarını, hukuki mücadelelerini temyiz aşamasında sonuna kadar sürdüreceklerini açıkladı. Yaşanan bu kırılma, parti kulislerinde kalıcı bir bölünmenin ve olası yeni bir parti kuruluşunun ilk somut adımları olarak değerlendiriliyor.
SIRADA İL-İLÇE YÖNETİMLERİ VE BELEDİYE BAŞKANLARI VAR:
Sürecin sadece bu 9 isimle sınırlı kalmayacağı, Kılıçdaroğlu'nun örgütlerde de geniş çaplı bir "mıntıka temizliği" yapacağı belirtiliyor. Kulislerden sızan bilgilere göre, hızlı bir şekilde Özel-İmamoğlu yanlısı ve yolsuzlukla anılan il ilçe yönetimleri görevden alınacak.
LİSTE BAŞI İMAMOĞLU! ÖZCAN VE BÖCEK...
Yolsuzluktan tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun liste başı olduğu konuşulurken yine tutuklu bulunan göre görevlerinden uzaklaştırılan Eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da listede olduğu öğrenildi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen CHP'li Barış Yarkadaş katıldığı TV100 yayınında "Önümüzdeki günlerde bir belediye başkanının ihracı olabilir. Büyükşehir belediyesinin. Yani muhtemelen Muhittin Böcek'in ihracı da gündeme gelebilir." iddiasında bulundu.
Sürecin perde arkasını aralayan Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, CHP'deki krizin bir kurultay kavgasından ziyade zihniyet ve ahlak hesaplaşmasına dönüştüğünü vurguladı.
"AKLAN GEL YOLU SEÇİLECEK"
Övür, Kılıçdaroğlu'nun dünkü MYK hamlesinin ardından yaşanacakları şu sözlerle aktardı:
"Bu sert adımın arkasından neyin geleceği de merak ediliyor. Hızlı bir şekilde il veya ilçe yönetimlerinde görevden almalar başlayacağı gibi hakkında ağır suçlama olan belediye başkanları da sıraya girecek. Bu konuda özellikle 'Suç Örgütü Lideri' olarak yargılanan Ekrem İmamoğlu ilk sırada ve ona yönelik karar CHP'nin yeni tutumu açısından etkili bir ölçü olacak. Bir kısım belediye başkanları için de 'Aklan gel' yolu seçilecek."
"BU PARTİ İRADESİNİ PARAYA SATANLARIN PARTİSİ OLMAYACAK"
Mahmut Övür, CHP tabanında otel odalarında bantlanan kameralardan para trafiği iddialarına kadar büyük bir birikmiş öfke olduğunu belirterek, Kılıçdaroğlu'nun bu hamlesinin Genel Merkez önünde "İhraç, ihraç, ihraç..." sloganları atan kalabalığın "Devrimci Kemal" beklentisine yanıt olduğunu yazdı. Kılıçdaroğlu'nun süreçteki duruşunun sıradan bir hamle olmadığını ifade eden Övür, şu analizi yaptı:
"Çünkü ilk kez bu kadar açık şekilde şu cümle kurululdu: 'Bu parti iradesini paraya satanların partisi olmayacak.' Asıl kırılma noktası da budur. Bugüne kadar birçok siyasi kriz yaşandı. Delegeler değişti, hizipler oluştu, genel başkanlar gitti geldi... Ancak ilk kez CHP tabanı, parti içerisindeki kirlenme iddialarını bu kadar ağır ifadelerle tartışıyor. Artık mesele ideoloji değil; güven meselesidir. Mesele sağ-sol kavgası değil; ahlak meselesidir. Bu yüzden topun ağzındaki isimler sadece siyasi rakip değil, aynı zamanda 'CHP'nin geleceğini tartışmalı hâle getiren aktörler' olarak görülüyor."
CHP'de disiplin sevkleri ve görevden uzaklaştırmalarla başlayan bu yeni dönemin, partiyi bambaşka bir siyasi eksene taşıması beklenirken, gözler şimdi ihraç istemlerinin gönderildiği Yüksek Disiplin Kurulu'na ve görevden alma dalgasının vuracağı yerel yönetimlere çevrildi.