"BU PARTİ İRADESİNİ PARAYA SATANLARIN PARTİSİ OLMAYACAK"

Mahmut Övür, CHP tabanında otel odalarında bantlanan kameralardan para trafiği iddialarına kadar büyük bir birikmiş öfke olduğunu belirterek, Kılıçdaroğlu'nun bu hamlesinin Genel Merkez önünde "İhraç, ihraç, ihraç..." sloganları atan kalabalığın "Devrimci Kemal" beklentisine yanıt olduğunu yazdı. Kılıçdaroğlu'nun süreçteki duruşunun sıradan bir hamle olmadığını ifade eden Övür, şu analizi yaptı:

"Çünkü ilk kez bu kadar açık şekilde şu cümle kurululdu: 'Bu parti iradesini paraya satanların partisi olmayacak.' Asıl kırılma noktası da budur. Bugüne kadar birçok siyasi kriz yaşandı. Delegeler değişti, hizipler oluştu, genel başkanlar gitti geldi... Ancak ilk kez CHP tabanı, parti içerisindeki kirlenme iddialarını bu kadar ağır ifadelerle tartışıyor. Artık mesele ideoloji değil; güven meselesidir. Mesele sağ-sol kavgası değil; ahlak meselesidir. Bu yüzden topun ağzındaki isimler sadece siyasi rakip değil, aynı zamanda 'CHP'nin geleceğini tartışmalı hâle getiren aktörler' olarak görülüyor."

CHP'de disiplin sevkleri ve görevden uzaklaştırmalarla başlayan bu yeni dönemin, partiyi bambaşka bir siyasi eksene taşıması beklenirken, gözler şimdi ihraç istemlerinin gönderildiği Yüksek Disiplin Kurulu'na ve görevden alma dalgasının vuracağı yerel yönetimlere çevrildi.

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