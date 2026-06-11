Kılıçdaroğlu temizlik operasyonu başlattı! Özgür Özel'e "Ekrem'i sırtından at" çağrısı geldi: En az 5-6 belediye başkanından arınmalıyız

Özgür Özel ʺGeri dönülmez eşikteyizʺ diyerek kopuş sinyali verdi (Haberin görselleri Takvim Foto Arşiv'den alındı)





MUTLAK KOPUŞ: "GERİ DÖNÜLMEZ EŞİKTEYİZ"



Meclis önündeki kavgada Özgür Özel destekçileri Kılıçdaroğlu'na ağza alınmayacak hakaretler saydırdı. "Hain Kemal" sloganlarına destek veren Özgür Özel "Öfkenizi anlıyorum, benzerlerini hissediyorum" dedi. Özel, "Tarihi bir eşikteyiz. Artık bu eşik geri dönülemez bir noktaya gelmiştir" diyerek bir kez daha yeni parti mesajı verdi.

Kılıçdaroğlu ise Genel Merkez'de düzenlediği grup toplantısı sonrası "Hesap sormazsam namerdim" dedi. Nitekim önceki gün aralarında Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır, Burhanettin Bulut gibi isimlerinde yer aldığı 9 CHP'li vekil kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi.Kılıçdaroğlu bu isimler için "Aklasın da gelsinler" dedi.