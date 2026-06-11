Kılıçdaroğlu temizlik operasyonu başlattı! Özgür Özel'e "Ekrem'i sırtından at" çağrısı geldi: En az 5-6 belediye başkanından arınmalıyız
Mutlak butlan sonrası CHP'deki ayrışma git gide derinleşiyor. "Hesap sormazsam namerdim" diyen Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, arınma operasyonu başlattı. 9 isim kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi. Özgür Özel "Geri dönüşü olmayan eşikte" olduğunu yeni parti mesajı vererek açıkladı. Partinin ağır toplarından Özel'e "Aklını başına al" uyarısı geldi. Eski CHP Genel Sekreteri Mehmet Sevigen, "Özgür Bey bu süreci fırsat olarak kabul etmeli ve Silivri prangasından tamamen kurtulmaya çalışmalı" dedi. Sevigen, "5-6 belediye başkanından mutlaka arınmalıyız" şeklinde konuştu.
Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Merkez'de çalışmalarını sürdürürken Manisa Milletvekili Özgür Özel ve ekibi Meclis'i üs olarak belirleyip adeta bir paralel genel merkez haline getirdi.
Partinin salı günleri icra edilen grup toplantıları ise iki haftadır bir düello arenasına dönmüş durumda. Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'nun "talimatım dışında hareket edilmeyecek" uyarısına rağmen iki haftadır grubu topluyor. Geçtiğimiz günkü grup toplantısı öncesi yaşananlar ise CHP'de ayrışmanın boyutunu gözler önüne serdi.
MUTLAK KOPUŞ: "GERİ DÖNÜLMEZ EŞİKTEYİZ"
Meclis önündeki kavgada Özgür Özel destekçileri Kılıçdaroğlu'na ağza alınmayacak hakaretler saydırdı. "Hain Kemal" sloganlarına destek veren Özgür Özel "Öfkenizi anlıyorum, benzerlerini hissediyorum" dedi. Özel, "Tarihi bir eşikteyiz. Artık bu eşik geri dönülemez bir noktaya gelmiştir" diyerek bir kez daha yeni parti mesajı verdi.
KILIÇDAROĞLU ARINMA OPERASYONU BAŞLATTI
Kılıçdaroğlu ise Genel Merkez'de düzenlediği grup toplantısı sonrası "Hesap sormazsam namerdim" dedi. Nitekim önceki gün aralarında Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır, Burhanettin Bulut gibi isimlerinde yer aldığı 9 CHP'li vekil kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi.
Kılıçdaroğlu bu isimler için "Aklasın da gelsinler" dedi.
ÖZGÜR ÖZEL CHP'LİLERİ KARŞI KARŞIYA GETİRDİ
Eski CHP Genel Sekreteri Mehmet Sevigen, CHP'de yaşanan krize ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
Bu süreçte Manisa Milletvekili Özgür Özel'in peş peşe yanlış kararlar alarak CHP'lileri karşı karşıya getirdiğini vurgulayan ve TBMM'de yaşananların 'kabul edilemez' olduğunu söyleyen Sevigen, "600 kişilik salona 5 bin kişi çağırmak nedir? Neyi amaçlıyorsunuz? Özgür Bey son günlerde ne söylediğini bilmiyor. Devletle milleti karşı karşıya getirmeye çalışmak çok tehlikeli bir provokasyon" ifadelerini kullandı.
ARINAMAYANA PARTİDE YER YOK
SABAH'tan Murathan Yıldırım'ın haberine göre; CHP'de arınmanın şart olduğunu dile getiren Sevigen, "Arınamayan arkadaşları bu partide kabul etmeyeceğiz. En az 8 vekil ve 5-6 belediye başkanından mutlaka arınmalıyız diye düşünüyorum. Şaibeli isimlerden tamamen arınmazsak bizim bu büyük mücadelemiz boşa gider. CHP vesayet altında yönetilemez. Bunu bir türlü anlayamadılar. Özgür Bey bu süreci fırsat olarak kabul etmeli ve Silivri prangasından tamamen kurtulmaya çalışmalı" dedi.
YENİ PARTİ SENARYOSUNDA 100 VEKİL CHP'DEN AYRILIR MI?
Özgür Özel ve kurmaylarının "yeni parti" hazırlığında olduğu iddialarına da değinen Sevigen, "Yeni parti kurulursa 100 vekilin CHP'den ayrılacağına ilişkin iddialara ihtimal vermiyorum" dedi.
CHP'Yİ 26 TEMMUZ'DAN SONRA BÖLECEKLER
Mutlak Butlan süreciyle beraber CHP çatısı altında varlık sürdüremeyeceğini düşünen Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu cephesi, 26 Temmuz'u işaret ederek yeni parti hazırlıklarını hız verdi.
İmamoğlu'nun "Ya bir yol bulacağız ya bir yol yapacağız. Delegelerimizin ve milletin iradesi yok sayılırsa bize her yol meşrudur ve güçlüdür." sözleriyle sinyalini verdiği kopuş senaryosunda CHP'yi bölecek parti için EKİM, İSTİKLAL ve Cumhuriyet gibi isimler zikrediliyor. Bir yandan da "baskın seçim" ihtimali göz ardı edilmiyor. Bunun için de DSP ve GENÇ Parti ile pazarlık yapılmaya çalışıldı. Ancak her iki parti de CHP'deki paralel yönetime kapıları kapadı.