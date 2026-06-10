Plan patlayınca istifayı bastı | CHP ile gizlice masaya oturan İbrahim Halil Yumuşak DSP’den ayrıldı

" DSP'nin kendileri açısından bu seçeneklerden en iyilerinden olabileceğini ifade etmemiz üzerine, kendisi böyle durumda DSP'nin tavrını öğrenmek istediğini bize ifade etmiştir. Biz kişisel tercihimizi belli etmeden, partililerimizin genel olarak konuya olumlu yaklaşabileceklerini ancak Genel Başkanımızın tutumunu bilemeyeceğimizi, sonraki görüşmeye uygun görürse Genel Başkanımızın katılabileceğini ifade edip temasımızın gizliliği konusunda uzlaşarak toplantıyı sonlandırdık."

Kapalı kapılar ardındaki planın Aksakal tarafından basına sızdırılmasından rahatsızlık duyan Yumuşak, " Sayın Emir'le yaptığımız toplantı, aramızdaki gizlilik sözüne rağmen, Başkanlık Kurulu toplantısının hemen akabinde şahsımızın verdiği söz ve kamuoyundaki güvenilirliği hiçe sayılarak Sayın Aksakal tarafından kendi lehine argümanlarla akşam basına servis edilmiş ve görüşmeler daha başlangıç aşamasında sabote edilmiştir ." dedi.

"Görüşme sonrası Genel Başkan Önder Aksakal tarafımızca bilgilendirilmiş ve daha yapılabilecek benzer içerikli toplantıya Parti Genel Sekreterimiz Hasan Erçelebi'yle katılmamızın uygun olacağı sonucuna ulaşılmıştır. Ancak Sayın Emir'in amaç ve hedefleri tartışma konusu olduğunda, Sayın Aksakal anda fikir değiştirmiş bu grubun içinde sadece adı yolsuzlukla anılmayan milletvekillerinin DSP'ye katılabileceklerini, meclis grubu oluşursa bu gruba başkanlık edeceğini, kendisinin genel başkanlığının tartışmadan vareste olduğunu ve yeni üyelerden kimsenin Büyük Kurultayda bile aday olamayacağını tarafımıza iletmiştir."

İSTİFA ETTİĞİ PARTİSİNE 'SİYASİ ÇÖPLÜK' DEDİ

İstifa ederken yıllarca görev yaptığı partisine ağır hakaretler yönelten Yumuşak, DSP'yi "siyasi çöplük" olarak nitelendirdi.

DSP'nin yaşadığı ekonomik zorluğun Özel ve ekibine "satılmasıyla" giderileceğini ima eden ve büyük fırsat kaçırdığını öne süren Yumuşak, "Böylece son iki genel seçimde genel seçimlere katılamayan, en son yerel seçimlerde ülke çapında aldığı 46.900 oyla siyasi arenada sıfırlanan, taraftar bulamadığı için çok büyük örgütlenme sıkıntısı çeken, tükenme aşamasına gelmiş parti malvarlığını satarak ayakta durmaya çalışan, üç emekçisinin dahi maaşını ödeyemeyen, çalışanlarının SGK prim ve vergi borçları nedeniyle binası hacizli ve hiçbir siyasi faaliyeti bulunmayan DSP, Genel Başkanının hırs ve emelleri uğruna önüne gelebilecek fırsatı daha kaçırarak siyasi partiler çöplüğündeki yerini almaya adım daha yaklaşmıştır." dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Murat Emir, DSP'ye ʺPartiyi bize verinʺ teklifi sundu (Fotoğraf: Depo Photos))

Yumuşak, Aksakal ile çalışmayı daha fazla içine sindiremediğini söyleyerek görevinden ayrıldığını bildirdi.

Faruk Arslan Takvim.com.tr Güncel