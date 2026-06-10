Plan patlayınca istifayı bastı | CHP ile gizlice masaya oturan İbrahim Halil Yumuşak DSP’den ayrıldı
CHP’yi bölme planı kapsamında DSP’ye sızma planı deşifre olan Murat Emir öncülüğündeki heyetin gizli görüşmelerini Takvim deşifre etti. Temasın gizliliği şartıyla yürütülen hülle pazarlığını yürüten DSP Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Halil Yumuşak, planın deşifre olmasıyla istifa kararı aldı. Yumuşak, DSP lideri Aksakal’ın haberi olmadan yürütülen görüşmelerin gizli tutulduğunu, temasın Aksakal’a aktarılmasının ardından sürecin tıkandığını itiraf etti. Yumuşak, uzun süre görev yaptığı partisine yönelik ağır ithamlarda bulunarak “siyasi çöplük” gibi ithamlar yöneltti.
Hızlı Özet Göster
- DSP Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Halil Yumuşak, CHP'li Murat Emir ile gizli görüşmeler sonrası istifa etti.
- Özgür Özel yönetiminin DSP'yi ele geçirme planı, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal tarafından açığa çıkarıldı.
- CHP'li Murat Emir, DSP'nin bünyesinde katılım seçeneğini gündeme getirdi.
- Yumuşak, görüşmelerin Aksakal'dan habersiz yapıldığını ve gizlilik sözü verildiğini açıkladı.
- İstifa ederken DSP'yi 'siyasi çöplük' olarak nitelendiren Yumuşak, partinin fırsat kaçırdığını öne sürdü.
Şaibeli kurultay davasında istinaf mahkemesinin mutlak butlan kararıyla kadük hale gelen Özgür Özel yönetiminin DSP'yi ele geçirme planının yankıları sürüyor.
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ın gündeme taşıdığı ele geçirme operasyonuyla ilgili detaylar netleşiyor.
Özel'in atadığı CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ile DSP Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Halil Yumuşak'ın hülle görüşmelerini "gizlilik" sözüyle gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Kapalı kapılar ardındaki DSP'yi Özel ve İmamoğlu'na teslim etme görüşmesinin DSP lideri Önder Aksakal'dan habersiz gerçekleştirildiği, Aksakal'ın konuyu öğrenmesinin ardından köprülerin atıldığı kaydedildi.
CHP'li Murat Emir'le gizli temas kurarak partisini pazarlık konusu yapan DSP Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Halil Yumuşak, planın gün yüzüne çıkmasıyla görevini bıraktı.
EMİR ZARFLAMIŞ YUMUŞAK DÜŞMÜŞ
DSP'li Yumuşak'ın istifa açıklamasının satır aralarında, CHP ile yürütülen gizli görüşmelerin ayrıntılarına değinildi.
Yumuşak, Emir'in kendisine, "CHP kongresiyle ilgili alınan butlan kararının nihai sonucu belirsiz. Bu nedenle çok değişik alternatifler üzerinde duruyoruz. Gündeme gelen konulardan biri yeni siyasi parti kurmak. Ancak baskın seçim ve örgütlenmede bize yaşatılabilecek sorunlar nedeniyle seçime girme yeterliliğine sahip partilerden birinin bünyesinde katılım seçenek gibi duruyor." dediğini aktardı.
'AMAN GİZLİ KALSIN'
Gizli pazarlığın detaylarını anlatan Yumuşak şunları söyledi:
"DSP'nin kendileri açısından bu seçeneklerden en iyilerinden olabileceğini ifade etmemiz üzerine, kendisi böyle durumda DSP'nin tavrını öğrenmek istediğini bize ifade etmiştir. Biz kişisel tercihimizi belli etmeden, partililerimizin genel olarak konuya olumlu yaklaşabileceklerini ancak Genel Başkanımızın tutumunu bilemeyeceğimizi, sonraki görüşmeye uygun görürse Genel Başkanımızın katılabileceğini ifade edip temasımızın gizliliği konusunda uzlaşarak toplantıyı sonlandırdık."
AKSAKAL'DAN HABERSİZ
Görüşme sonrası DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ı bilgilendirdiklerini söyleyen Yumuşak, CHP ile kurulan ilk temasın Aksakal'dan habersiz yapıldığını açık etmiş oldu.
DSP lideri Aksakal'ın, CHP'li Emir'in partiyi ele geçirme emellerini duyduğunda "yolsuzluğa bulaşan isimler" uyarısı yaptığını aktaran Yumuşak, şöyle devam etti:
"Görüşme sonrası Genel Başkan Önder Aksakal tarafımızca bilgilendirilmiş ve daha yapılabilecek benzer içerikli toplantıya Parti Genel Sekreterimiz Hasan Erçelebi'yle katılmamızın uygun olacağı sonucuna ulaşılmıştır. Ancak Sayın Emir'in amaç ve hedefleri tartışma konusu olduğunda, Sayın Aksakal anda fikir değiştirmiş bu grubun içinde sadece adı yolsuzlukla anılmayan milletvekillerinin DSP'ye katılabileceklerini, meclis grubu oluşursa bu gruba başkanlık edeceğini, kendisinin genel başkanlığının tartışmadan vareste olduğunu ve yeni üyelerden kimsenin Büyük Kurultayda bile aday olamayacağını tarafımıza iletmiştir."
GİZLİ KALACAKTI AMA ANLATTI
Kapalı kapılar ardındaki planın Aksakal tarafından basına sızdırılmasından rahatsızlık duyan Yumuşak, "Sayın Emir'le yaptığımız toplantı, aramızdaki gizlilik sözüne rağmen, Başkanlık Kurulu toplantısının hemen akabinde şahsımızın verdiği söz ve kamuoyundaki güvenilirliği hiçe sayılarak Sayın Aksakal tarafından kendi lehine argümanlarla akşam basına servis edilmiş ve görüşmeler daha başlangıç aşamasında sabote edilmiştir." dedi.
İSTİFA ETTİĞİ PARTİSİNE 'SİYASİ ÇÖPLÜK' DEDİ
İstifa ederken yıllarca görev yaptığı partisine ağır hakaretler yönelten Yumuşak, DSP'yi "siyasi çöplük" olarak nitelendirdi.
DSP'nin yaşadığı ekonomik zorluğun Özel ve ekibine "satılmasıyla" giderileceğini ima eden ve büyük fırsat kaçırdığını öne süren Yumuşak, "Böylece son iki genel seçimde genel seçimlere katılamayan, en son yerel seçimlerde ülke çapında aldığı 46.900 oyla siyasi arenada sıfırlanan, taraftar bulamadığı için çok büyük örgütlenme sıkıntısı çeken, tükenme aşamasına gelmiş parti malvarlığını satarak ayakta durmaya çalışan, üç emekçisinin dahi maaşını ödeyemeyen, çalışanlarının SGK prim ve vergi borçları nedeniyle binası hacizli ve hiçbir siyasi faaliyeti bulunmayan DSP, Genel Başkanının hırs ve emelleri uğruna önüne gelebilecek fırsatı daha kaçırarak siyasi partiler çöplüğündeki yerini almaya adım daha yaklaşmıştır." dedi.
Yumuşak, Aksakal ile çalışmayı daha fazla içine sindiremediğini söyleyerek görevinden ayrıldığını bildirdi.