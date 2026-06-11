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CHP’li meclis üyesi Ahmet Yıldırım istifa ederek AK Parti’ye geçti

Erzurum'un Karaçoban ilçesinde CHP Belediye Meclis Üyesi olarak görev yapan Ahmet Yıldırım, partisinden istifa ederek AK Parti'ye katıldı. AK Parti Genişletilmiş İl Divan Toplantısı'nda düzenlenen törende Yıldırım'a parti rozeti AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu tarafından takıldı. Törene katılan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile AK Parti Karaçoban İlçe Başkanı Alihan Işık da Yıldırım'ı tebrik ederek yeni siyasi sürecinin hayırlı olmasını diledi.

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CHP’li meclis üyesi Ahmet Yıldırım istifa ederek AK Parti’ye geçti
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  • Erzurum'un Karaçoban ilçesinde CHP Belediye Meclis Üyesi Ahmet Yıldırım, partisinden istifa ederek AK Parti'ye katıldı.
  • Erzurum'da düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Divan Toplantısı'nda Ahmet Yıldırım için rozet takma töreni yapıldı.
  • Yıldırım'ın parti rozetini AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu taktı.
  • Törende Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve AK Parti Karaçoban İlçe Başkanı Alihan Işık hazır bulundu.

Erzurum'un Karaçoban ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Belediye Meclis Üyesi CHP'li Ahmet Yıldırım, partisinden istifa ederek AK Parti'ye katıldı.

ROZET TAKMA TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Erzurum'da düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Divan Toplantısı'nda, partiye yeni katılan Ahmet Yıldırım için rozet takma töreni gerçekleştirildi.

Yıldırım'ın parti rozetini, AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu taktı.

Yıldırım'ın parti rozetini AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu taktı.(Haberde yer alan görseller İHA'dan alınmıştır.)Yıldırım'ın parti rozetini AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu taktı.(Haberde yer alan görseller İHA'dan alınmıştır.)

AK PARTİ AİLESİNE KATILDI

AK Parti Karaçoban İlçe Başkanı Alihan Işık'ın da hazır bulunduğu törende, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, CHP'den istifa ederek AK Parti saflarına geçen meclis üyesi Ahmet Yıldırım'ı tebrik ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.

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CHP’li meclis üyesi Ahmet Yıldırım istifa ederek AK Parti’ye geçti-3 CHP’li meclis üyesi Ahmet Yıldırım istifa ederek AK Parti’ye geçti-4 CHP’li meclis üyesi Ahmet Yıldırım istifa ederek AK Parti’ye geçti-5

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