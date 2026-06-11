CHP’li meclis üyesi Ahmet Yıldırım istifa ederek AK Parti’ye geçti

Yıldırım'ın parti rozetini AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu taktı.(Haberde yer alan görseller İHA'dan alınmıştır.)

AK PARTİ AİLESİNE KATILDI

AK Parti Karaçoban İlçe Başkanı Alihan Işık'ın da hazır bulunduğu törende, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, CHP'den istifa ederek AK Parti saflarına geçen meclis üyesi Ahmet Yıldırım'ı tebrik ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.

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Simla Öğütcü Takvim.com.tr Güncel