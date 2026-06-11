CHP’li meclis üyesi Ahmet Yıldırım istifa ederek AK Parti’ye geçti
Erzurum'un Karaçoban ilçesinde CHP Belediye Meclis Üyesi olarak görev yapan Ahmet Yıldırım, partisinden istifa ederek AK Parti'ye katıldı. AK Parti Genişletilmiş İl Divan Toplantısı'nda düzenlenen törende Yıldırım'a parti rozeti AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu tarafından takıldı. Törene katılan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile AK Parti Karaçoban İlçe Başkanı Alihan Işık da Yıldırım'ı tebrik ederek yeni siyasi sürecinin hayırlı olmasını diledi.
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- Erzurum'un Karaçoban ilçesinde CHP Belediye Meclis Üyesi Ahmet Yıldırım, partisinden istifa ederek AK Parti'ye katıldı.
- Erzurum'da düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Divan Toplantısı'nda Ahmet Yıldırım için rozet takma töreni yapıldı.
- Yıldırım'ın parti rozetini AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu taktı.
- Törende Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve AK Parti Karaçoban İlçe Başkanı Alihan Işık hazır bulundu.
Erzurum'un Karaçoban ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Belediye Meclis Üyesi CHP'li Ahmet Yıldırım, partisinden istifa ederek AK Parti'ye katıldı.
ROZET TAKMA TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Erzurum'da düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Divan Toplantısı'nda, partiye yeni katılan Ahmet Yıldırım için rozet takma töreni gerçekleştirildi.
Yıldırım'ın parti rozetini, AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu taktı.
AK PARTİ AİLESİNE KATILDI
AK Parti Karaçoban İlçe Başkanı Alihan Işık'ın da hazır bulunduğu törende, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, CHP'den istifa ederek AK Parti saflarına geçen meclis üyesi Ahmet Yıldırım'ı tebrik ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.
Simla Öğütcü Takvim.com.tr Güncel