Böcek’ten Özel itiraf: Milyonları araçla Zeyrek’e teslim ettim | 3 rüşvet ödemesi de HTS kaydında

Böcek, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'e bizzat 950 bin Euro teslim ettiğini açıkladı.

Muhittin Böcek, Özgür Özel'in talebiyle 1 milyon 950 bin Euro, 200 bin Dolar ve 15 milyon TL ödeme yaptığını iddia etti.

Soruşturma kapsamında cezaevinde bulunan Muhittin Böcek, savcılığa verdiği yeni ve kapsamlı ifadede, seçim döneminde CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın merkezinde yer aldığı rüşvet çarkını bütün detaylarıyla anlattı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş çaplı yolsuzluk soruşturması, düşük CHP lideri Özgür Özel ve tutuklu eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek arasındaki karanlık para trafiğini gün yüzüne çıkardı.

20 GÜN BEKLETTİ SONRA PARA İSTEDİ

İfadesinde 1999 yılından beri belediye başkanlığı yaptığını hatırlatan Böcek, 2024 yerel seçimlerinde adaylığının kasıtlı olarak Parti Meclisinde 20 gün boyunca bekletildiğini aktardı.

Bu kriz esnasında Özgür Özel'in genel merkezde bütün belediye başkan adaylarının gözü önünde para talep ettiğini vurgulayan Böcek, "Seçim dönemi için genel merkezin sizlerden maddi ve manevi talepleri olabilir, yardımcı olun" diye konuştu.

"ÖZGÜR ÖZEL'İN TALEBİYLE 1 MİLYON 950 BİN EURO ÖDEME YAPTIK"

Yolsuzluk ağının tepe isminin Özgür Özel olduğunu işaret eden tutuklu Muhittin Böcek, savcılık sorgusunda itiraflarda bulundu. Seçim sürecinde devasa miktarlarda paranın usulsüzce el değiştirdiğini belirten Böcek, "Özgür Özel'in talebiyle seçim döneminde 1 milyon 950 bin Euro, 200 bin Dolar ve 15 milyon TL ödeme yaptık." dedi.

KURYE AĞBABA

Adaylık vizesi alabilmek için Özel'in talimatı doğrultusunda harekete geçtiklerini aktaran Böcek, kurulan kurye sistemini şu sözlerle dile getirdi:

"Adaylığımın en kritik günlerinde Ankara'da lüks bir otelde kalıyordum. Özgür Özel'in talimatıyla Veli Ağbaba oğlum Mustafa Gökhan Böcek'i aradı. Oğlum, 1 milyon Euro nakit parayı teslim etmek üzere gün içinde CHP Genel Merkez binasına gitti ve parayı teslim etti."