Böcek’ten Özel itiraf: Milyonları araçla Zeyrek’e teslim ettim | 3 rüşvet ödemesi de HTS kaydında
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Muhittin Böcek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in talimatıyla yönetilen devasa para trafiğini itiraf etti. Yeni itirafında Böcek, Özel’in isteğiyle seçim döneminde 1 milyon 950 bin Euro, 200 bin Dolar ve 15 milyon TL dağıttıklarını, Ferdi Zeyrek’e bizzat 950 bin Euro elden verdiğini açıkladı. Özgür Özel’in bizzat rüşvet talep ettiğini belirten Böcek, adaylık vizesi için Ankara’da 1 milyon Euro, Manisa’da 950 bin Euro, Antalya’daki lansmanda 200 bin Dolar nakit para teslim ettiklerini ifşaladı. Soruşturma dosyasına giren HTS kayıtları, Böcek’in Manisa’daki para teslimatını saniye saniye doğruladı. Böcek’in resmi makam araçlarıyla Antalya’dan Manisa’ya gittiği, Ferdi Zeyrek’in şirketi FZ Yapı ile telefonla görüştükten hemen sonra şirketin bulunduğu adrese geçerek burada 2,5 saat kaldığı teknik verilerle tespit edildi. Böcek’in yıl içindeki tek Manisa ziyaretinin bu tarihte gerçekleşmesi, Özel ve Böcek eksenindeki karanlık para transferini inkar edilemez biçimde ortaya koydu. Böcek'in Özel'i yakacak itiraflarının rüşvet soruşturmasını genişletmesi bekleniyor.
Hızlı Özet Göster
- Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, Özgür Özel ve Muhittin Böcek arasındaki yolsuzluk soruşturmasını yürütüyor.
- Muhittin Böcek, Özgür Özel'in talebiyle 1 milyon 950 bin Euro, 200 bin Dolar ve 15 milyon TL ödeme yaptığını iddia etti.
- Böcek, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'e bizzat 950 bin Euro teslim ettiğini açıkladı.
- HTS kayıtları, 15 Ocak 2024 tarihinde Antalya'dan Manisa'ya yapılan para teslimatını doğruladı.
- Böcek'in FZ Yapı adresinde 2 saat 29 dakika geçirdiği ve 120 farklı sinyal kaydı oluşturduğu tespit edildi.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş çaplı yolsuzluk soruşturması, düşük CHP lideri Özgür Özel ve tutuklu eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek arasındaki karanlık para trafiğini gün yüzüne çıkardı.
Soruşturma kapsamında cezaevinde bulunan Muhittin Böcek, savcılığa verdiği yeni ve kapsamlı ifadede, seçim döneminde CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın merkezinde yer aldığı rüşvet çarkını bütün detaylarıyla anlattı.
20 GÜN BEKLETTİ SONRA PARA İSTEDİ
İfadesinde 1999 yılından beri belediye başkanlığı yaptığını hatırlatan Böcek, 2024 yerel seçimlerinde adaylığının kasıtlı olarak Parti Meclisinde 20 gün boyunca bekletildiğini aktardı.
Bu kriz esnasında Özgür Özel'in genel merkezde bütün belediye başkan adaylarının gözü önünde para talep ettiğini vurgulayan Böcek, "Seçim dönemi için genel merkezin sizlerden maddi ve manevi talepleri olabilir, yardımcı olun" diye konuştu.
"ÖZGÜR ÖZEL'İN TALEBİYLE 1 MİLYON 950 BİN EURO ÖDEME YAPTIK"
Yolsuzluk ağının tepe isminin Özgür Özel olduğunu işaret eden tutuklu Muhittin Böcek, savcılık sorgusunda itiraflarda bulundu. Seçim sürecinde devasa miktarlarda paranın usulsüzce el değiştirdiğini belirten Böcek, "Özgür Özel'in talebiyle seçim döneminde 1 milyon 950 bin Euro, 200 bin Dolar ve 15 milyon TL ödeme yaptık." dedi.
KURYE AĞBABA
Adaylık vizesi alabilmek için Özel'in talimatı doğrultusunda harekete geçtiklerini aktaran Böcek, kurulan kurye sistemini şu sözlerle dile getirdi:
"Adaylığımın en kritik günlerinde Ankara'da lüks bir otelde kalıyordum. Özgür Özel'in talimatıyla Veli Ağbaba oğlum Mustafa Gökhan Böcek'i aradı. Oğlum, 1 milyon Euro nakit parayı teslim etmek üzere gün içinde CHP Genel Merkez binasına gitti ve parayı teslim etti."
"FERDİ ZEYREK'E BİZZAT 950 BİN EURO TESLİM ETTİM"
Kayıt dışı paranın dağıtımında kurye görevi üstlendiği anlaşılan Böcek, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'e giden paranın kaynağını da deşifre etti.
Özgür Özel'in memleketi Manisa'daki seçimlerin fonlanması için kendisine özel talimat verildiğini belirten Böcek, HTS kayıtlarıyla doğrulanan o buluşmayı şu ifadelerle aktardı:
"Makam aracım olan 07 ABB 008 plakalı Audi A8 L ve arkasındaki koruma araçlarıyla Manisa'ya gittik. Yanımda bir çanta içerisinde tam 950 bin Euro nakit para götürdüm. Ofiste Ferdi Zeyrek ile baş başa kaldığımızda, masasının yanına içi Euro dolu çantayı bıraktım. 'Seçim sürecinde katkımız olsun' dedim. Bunu Özgür Özel'in talimatıyla, adaylığıma katkısı olur düşüncesiyle yaptım."
LANSMAN GÜNÜ 200 BİN DAHA
Paranın teslim edilmesinin hemen ardından Ocak ayı sonunda Antalya adaylığının onaylandığını bildiren Böcek, genel merkezin para talebinin bitmediğinin altını çizdi.
24 Subat 2024 tarihinde Antalya Cam Piramit'te düzenlenen resmi aday tanıtım toplantısında yaşananları aktaran Böcek, "Özgür Özel'in talimatıyla Veli Ağbaba yine oğlumu aradı. Lansman günü salonda Özgür Özel'e bizzat 200 bin Dolar nakit para daha teslim edildi" ifadelerini kullandı.
Böcek, genel merkezin tek bir kuruş yardım yapmadığını, Konyaaltı ve çevre ilçelerin milyarlarca liralık seçim masraflarını kendilerine ödettirdiğini ekledi.
HTS KAYITLARI RÜŞVET ROTASINI SANİYE SANİYE KANITLADI
Muhittin Böcek'in itirafları, dosyaya giren Sinyal Bilgilerinin Değerlendirilmesine Dair Tutanak ile birebir uyuştu.
15 Ocak 2024 tarihinde Antalya'dan Manisa'ya uzanan para teslimatının izi, HTS ve baz istasyonu kayıtlarıyla kesinleşti.
Tutanaklara göre Böcek, 07 ABB 008 plakalı Audi A8L ve 07 BAR 174 plakalı Skoda Superb marka araçlarla saat 08:15 sularında Antalya'dan çıkış yaptı.
Korkuteli, Denizli ve Alaşehir güzergahını izleyen konvoy, saat 11:20 sıralarında Manisa'ya ulaştı.
TESLİMAT ADRESİ ZEYREK'İN OFİSİ
Manisa sınırlarına girdikten sonra Ferdi Zeyrek'e ait FZ Yapı şirketiyle peş peşe irtibat kuran Böcek'in telefon trafiği dikkat çekti.
Saat 10:36, 11:52 ve yine 11:52 sularında FZ Yapı'ya ait hatla üç ayrı görüşme gerçekleştirildi. Bu görüşmelerden sadece 14 dakika sonra, saat 12:06 sularında Böcek'in telefonu, FZ Yapı'nın bulunduğu Yunusemre 75. Yıl Mahallesi 5304. Sokak adresindeki baz istasyonundan sinyal vermeye başladı.
SUÇÜSTÜ BELGESİ 120 FARKLI SİNYAL
Böcek'in 950 bin Euro'yu teslim ettiği anlar, teknik takibin kusursuz işleyişiyle belgelendi. Tesadüfi bir geçiş olmadığı anlaşılan kayıtlara göre Böcek, FZ Yapı adresinde tam 2 saat 29 dakika 26 saniye geçirdi.
Bu süre zarfında aynı baz istasyonundan 120 ayrı kayıt oluşturuldu.
Saat 17:00 sularında Manisa'dan ayrılan Böcek'in, 2024 yılı içerisinde 15 Ocak 2024 tarihi haricinde Manisa'ya hiçbir ziyaret yapmadığı saptandı.
Bu durum, seyahatin tamamen Özgür Özel'in talimatıyla organize edilen rüşvet teslimatı olduğunu ispatladı.
BU İFADE ÖZEL'İ YAKAR
Belediye iştiraki ANSET şirketindeki yolsuzluklar ve suç gelirleri soruşturmaları kapsamında 11 aydır yüksek güvenlikli cezaevinde tutuklu bulunan Böcek, artan sağlık sorunları gerekçesiyle mahkemeden adli kontrolle tahliyesini talep etti.
Savcılığın bu itirafların ardından CHP Genel Merkezi ve adı geçen yöneticiler hakkında "Siyasi Partiler Kanununa Muhalefet", "İrtikap" ve "Suç Gelirlerinin Aklanması" yönünden soruşturmayı derinleştirmesi bekleniyor.