Cumhuriyet Halk Partisi, Silivri'de devam eden "asrın yolsuzluğu" davası ve Antalya'da görülen "Muhittin Böcek" davalarıyla siyaseten çıkmaza girdi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "turpun küçüğü" iddialarıyla Adalet Bakanı Akın Gürlek'i hedef aldı. Gürlek'in 12 adet tapu kaydı olduğunu öne sürdü. "Benim verilemeyecek hesabım yok. Sunduğu tapuların hepsi gerçek dışı ve sahte" diyen Bakan Gürlek ise Özgür Özel'i belgelerle yalanladı.
Gürlek, CHP'nin esas amacının İBB'deki asrın yolsuzluğu davası ve Antalya'da görülen Muhittin Böcek davasını perdelemek olduğunu belirtti.
Böcek davası ile ilgili çok çarpıcı bir rüşvet trafiğini işaret etti.
Baz kayıtlarıyla teyit edilen verilere göre CHP'li Muhittin Böcek 15 Ocak 2024'te Manisa'ya gidiyor. Burada uğradığı bir benzinlikte "yeniden adaylığı" için CHP'ye para verdiği belirtiliyor. Benzinlikteki "al takke ver külah" adaylık rüşvetinin maliyetinin ise 20 milyon dolar olduğu iddia ediliyor.
CHP BU SKANDALIN ALTINDAN KALKAMAZ
Buna ek olarak Adalet Bakanı Akın Gürlek "Muhittin Böcek'in itirafçı olma durumu vardı"açıklamasında bulundu. Böyle bir durumda sadece Özgür Özel'in değil CHP'nin kurumsal olarak altından kalkamayacağı bir skandalla karşı karşıya kalacağı değerlediriliyor.
RÜŞVETİN VERİLDİĞİ GÜN KAYDA GEÇEN KARE
Peki, Manisa'daki adaylık rüşvetine kim aracılık etti? CHP'ye yakın bazı çevreler o ismin CHP'nin tutuklu PM üyesi Baki Aydöner olduğunu söylerken Takvim.com.tr çok çarpıcı bir fotoğraf karesine ulaştı.
ADRES F.Z TASARIM... KADRAJDA MUHİTTİN BÖCEK VE FERDİ ZEYREK
Bahse konu görüntü "adaylık rüşvetinin" verildiği gün, Manisa'da çekildi. Manisa'nın merhum belediye başkanı Ferdi Zeyrek ve o dönem henüz CHP'den Antalya adaylığı açıklanmamış Muhittin Böcek aynı karede.
İkilinin fotoğrafı, Zeyrek'in "FZ Tasarım"isimli mimarlık ofisinin önünde kayda geçti.
BÖCEK VE ZEYREK ARASINDA YOĞUN TELEFON TRAFİĞİ
Böcek ve Zeyrek'in 28 Aralık 2023'ten 15 Ocak 2024'te kadar yoğun irtibatta olduğu tespit edildi.
Ferdi Zeyrek'in 28.12.2023 tarihinde saat 13:56'da Böcek'e mesaj attığı, saat 17:23'te de arayıp 52 saniyelik bir konuşma yaptığı öğrenildi.
11.01.2024 tarihinde saat 19:28'de yeniden aranan Böcek, 14.01.2024'te 14:22'de bir kez daha aranıyor. İkili arasındaki bu görüşme 148 saniye sürüyor.
Adaylık rüşvetinin verildiği gün Muhittin Böcek ve Ferdi Zeyrek arasında iki görüşme kaydı saptandı. 15 Ocak 2024 saat 11.52'de Zeyrek, Böcek'i arıyor. Önce 20 saniyelik sonra da 14 saniyelik iki görüşme kaydının mevcut olduğu belirtiliyor.
"HEDİYEYİ TESLİM ETTİM OFİSE GELİYORUM" DEDİ Mİ?
Gazeteci Emre Erciş, Muhittin Böcek'i işaret ederek "Acaba bu 14 saniyelik görüşmede, "Hediyeyi teslim ettim, ofise geliyorum" diye bir cümle kurulmuş olabilir mi?" sorusunu sordu.
Kayıtlara göre bu görüşmeden sonra Muhittin Böcek, Ferdi Zeyrek'i ofisinde ziyaret etti.
ÖZEL'İN EN YAKINIYDI
Bilindiği üzere Haziran 2025'te vefat eden Zeyrek, Özel'in en yakınında olan ve "sır küpü" olarak nitelendirilen bir isim.
Tam da bu noktada şu soru önem kazandı:
20 milyon dolarlık adaylık rüşveti Özgür Özel'e mi gitti yoksa Özel'in göz yummasıyla Ekrem İmamoğlu'nun kurduğu "SİSTEM"in kasasına mı girdi?
"Parayı CHP PM üyesi Baki Aydöner benzinlikte elden aldı"şeklinde iddialar mevcut. Aydöner, İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç örgütünün kilit aktörlerinden biri. İBB'deki asrın yolsuzluğu davasında ve CHP'nin şaibeli kurultayına ilişkin görülen davalarda "Ekrem İmamoğlu'nun kasası" olarak zikredilen ekip arasında yer alıyor.
İDDİA: BÖCEK'TEN ALİ MAHİR BAŞARIR'A 10 MİLYON TL
Öte yandan Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında hazırlanan iddianamede, şüphelilerden Halil Tolga Ayvazoğlu çok çarpıcı bir itirafta bulundu.
Ayvazoğlu, "Böcek, Ali Mahir Başarır'a daire hediye etmek istediğini söyleyerek, benden bir daire talebinde bulundu. 'Dairenin parasını da ben sana öderim' dedi. Benden daire bulmamı istese de bulmadım. Kendisi ile aramızda herhangi bir daire satışı da olmadı. Bunun dışında Muhittin Böcek bana, adaylık konusunda kendisini desteklediği için 2024 yerel seçimlerinde Büyükşehir Belediyesi adayı gösterildikten sonra 10 milyon lira nakit parayı elden Ali Mahir Başarır'a verdiğini söyledi"dedi.