Cumhuriyet Halk Partisi, Silivri'de devam eden "asrın yolsuzluğu" davası ve Antalya'da görülen "Muhittin Böcek" davalarıyla siyaseten çıkmaza girdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "turpun küçüğü" iddialarıyla Adalet Bakanı Akın Gürlek'i hedef aldı. Gürlek'in 12 adet tapu kaydı olduğunu öne sürdü. "Benim verilemeyecek hesabım yok. Sunduğu tapuların hepsi gerçek dışı ve sahte" diyen Bakan Gürlek ise Özgür Özel'i belgelerle yalanladı. Gürlek, CHP'nin esas amacının İBB'deki asrın yolsuzluğu davası ve Antalya'da görülen Muhittin Böcek davasını perdelemek olduğunu belirtti.

Böcek davası ile ilgili çok çarpıcı bir rüşvet trafiğini işaret etti. Baz kayıtlarıyla teyit edilen verilere göre CHP'li Muhittin Böcek 15 Ocak 2024'te Manisa'ya gidiyor. Burada uğradığı bir benzinlikte "yeniden adaylığı" için CHP'ye para verdiği belirtiliyor. Benzinlikteki "al takke ver külah" adaylık rüşvetinin maliyetinin ise 20 milyon dolar olduğu iddia ediliyor. CHP BU SKANDALIN ALTINDAN KALKAMAZ Buna ek olarak Adalet Bakanı Akın Gürlek "Muhittin Böcek'in itirafçı olma durumu vardı" açıklamasında bulundu. Böyle bir durumda sadece Özgür Özel'in değil CHP'nin kurumsal olarak altından kalkamayacağı bir skandalla karşı karşıya kalacağı değerlediriliyor.

Muhittin Böcek'in yeniden adaylık için bir benzinlikte CHP'lilere rüşvet verdiği iddia edildi (Haberin görseli yapay zeka (Gemini) ile elde edilmiştir)

Adaylık rüşvetininʺ verildiği gün Manisa'da Muhittin Böcek ve Ferdi Zeyrek aynı karede



RÜŞVETİN VERİLDİĞİ GÜN KAYDA GEÇEN KARE



Peki, Manisa'daki adaylık rüşvetine kim aracılık etti? CHP'ye yakın bazı çevreler o ismin CHP'nin tutuklu PM üyesi Baki Aydöner olduğunu söylerken Takvim.com.tr çok çarpıcı bir fotoğraf karesine ulaştı.

Muhittin Böcek, Ferdi Zeyrek'in Manisa'daki ofisine gitti



ADRES F.Z TASARIM... KADRAJDA MUHİTTİN BÖCEK VE FERDİ ZEYREK



Bahse konu görüntü "adaylık rüşvetinin" verildiği gün, Manisa'da çekildi. Manisa'nın merhum belediye başkanı Ferdi Zeyrek ve o dönem henüz CHP'den Antalya adaylığı açıklanmamış Muhittin Böcek aynı karede.

İkilinin fotoğrafı, Zeyrek'in "FZ Tasarım"isimli mimarlık ofisinin önünde kayda geçti.