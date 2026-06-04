ASELSAN ile SSB arasında 271 milyon dolarlık sözleşme imzalandı: Güvenlik ve haberleşme altyapısı güçlenecek
ASELSAN ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında radar ve kamu güvenliği haberleşme sistemlerinin tedarikine yönelik toplam 271 milyon 454 bin 294 dolar tutarında sözleşme imzalandı. Sözleşme kapsamında teslimatlar 2026 ile 2033 yılları arasında gerçekleştirilecek.
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- ASELSAN ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında radar ve kamu güvenliği haberleşme sistemlerinin tedarikine yönelik 271 milyon 454 bin 294 dolar tutarında sözleşme imzalandı.
- Sözleşme kapsamında teslimatlar 2026 ile 2033 yılları arasında gerçekleştirilecek.
- Proje kapsamında güvenlik ve haberleşme altyapısının güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yapılacak.
ASELSAN ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) arasında radar ve kamu güvenliği haberleşme sistemlerinin tedarikine yönelik toplam 271 milyon 454 bin 294 dolar tutarında anlaşma imzalandı.
ALTYAPI GÜÇLENDİRMELERİ GERÇEKLEŞTİRİLECEK
2026-2033 yılları arasında hayata geçirilecek proje kapsamında, güvenlik ve haberleşme altyapısının güçlendirilmesine yönelik teslimatlar gerçekleştirilecek.
YENİ ANLAŞMALAR DUYURULDU
ASELSAN tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformuna yapılan açıklamada, yeni iş anlaşmaları duyuruldu.
271 MİLYON 454 BİN 294 DOLARLIK SÖZLEŞME
Açıklamada, "ASELSAN ile SSB arasında radar ve kamu güvenliği haberleşme sistemlerinin tedarikine yönelik toplam tutarı 271 milyon 454 bin 294 dolar olan sözleşmeler imzalanmıştır. Sözleşmeler kapsamında teslimatlar 2026 ile 2033 yılları arasında gerçekleştirilecektir." bilgisi verildi.