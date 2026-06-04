ASELSAN ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında radar ve kamu güvenliği haberleşme sistemlerinin tedarikine yönelik 271 milyon 454 bin 294 dolar tutarında sözleşme imzalandı.

ASELSAN ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) arasında radar ve kamu güvenliği haberleşme sistemlerinin tedarikine yönelik toplam 271 milyon 454 bin 294 dolar tutarında anlaşma imzalandı.

ASELSAN tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformuna yapılan açıklamada, yeni iş anlaşmaları duyuruldu.

271 MİLYON 454 BİN 294 DOLARLIK SÖZLEŞME

Açıklamada, "ASELSAN ile SSB arasında radar ve kamu güvenliği haberleşme sistemlerinin tedarikine yönelik toplam tutarı 271 milyon 454 bin 294 dolar olan sözleşmeler imzalanmıştır. Sözleşmeler kapsamında teslimatlar 2026 ile 2033 yılları arasında gerçekleştirilecektir." bilgisi verildi.

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Simla Öğütcü Takvim.com.tr Güncel