Bolu'da otoyolda terör estiren magandaya rekor ceza: 180 bin TL ceza kesildi, ehliyetine el konuldu

TEM Otoyolu İstanbul istikameti Köroğlu Rampaları mevkiinde 34 UC 4257 plakalı cip sürücüsü Özkan B., Kocaeli'ne giden 41 BCG 916 plakalı otomobilin önünü keserek aracı durdurdu.

Özkan B. otomobil sürücüsü Ahmet Ozan D.'nin boğazına sarıldı, araya giren eşi Ülkü Hilal D. darbeler sonucu elinden yaralandı.

Olayın cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüleri sosyal medyada yayılınca emniyet güçleri harekete geçti.

Özkan B.'ye 180 bin TL idari para cezası kesildi ve sürücü belgesi 60 gün süreyle iptal edildi.

Bolu Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığı tarafından şüpheli hakkında ulaşım araçlarının hareketinin engellenmesi, tehdit ve kasten yaralama suçlarından soruşturma başlatıldı.

Olay, bugün saat 08.30 sıralarında TEM Otoyolu İstanbul istikameti Köroğlu Rampaları mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'dan memleketleri Kocaeli'ye dönmek üzere yola çıkan Ahmet Ozan D. (32) idaresindeki 41 BCG 916 plakalı otomobilin önüne, 34 UC 4257 plakalı cipin sürücüsü Özkan B. (41) tarafından aniden direksiyon kırıldı. Seyir halindeyken kazaya davetiye çıkaran cip sürücüsü, aracı otoyolun ortasında durmaya zorladı. SEYİR HALİNDEKİ ARACIN KAPISINI AÇIP BOĞAZINA SARILDI Aracından inerek ailenin yanına gelen öfkeli şahıs, otomobil sürücüsü Ahmet Ozan D.'ye bağırarak tartışmaya başladı. Aile yoluna devam etmek istese de öfkesi dinmeyen Özkan B., hareket etmek üzere olan otomobilin kapısını zorla açarak direksiyon başındaki sürücünün boğazını sıktı. Neye uğradığını şaşıran sürücü kendini korumaya çalışırken, araçta yolcu konumunda bulunan eşi Ülkü Hilal D. (28) kavgayı ayırmak için araya girdi. Arbede esnasında eşini saldırganın elinden kurtarmaya çabalayan kadın, aldığı darbelerle elinden yaralandı. Olay anında çevredeki diğer vatandaşlar araya girerek öfkeli sürücüyü güçlükle sakinleştirdi.

DEHŞET ANLARI KAMERADA: SOSYAL MEDYA AYAĞA KALKTI Otoyolun ortasında yaşanan o dehşet anları, otomobilde bulunan kadın tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi. Meydana gelen olayın ardından saldırıya uğrayan aile ikamet ettikleri Kocaeli'ye dönerek ilk etapta resmi bir müracaatta bulunmadı. Ancak o anlara ait görüntülerin sosyal medyada hızla yayılması ve büyük tepki toplaması üzerine emniyet güçleri harekete geçti.