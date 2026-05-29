Magandalık pahalıya patladı! Hatay’da yol kavgasına rekor ceza: Polis 540 bin TL ceza kesti
Hatay’da trafikte çıkan yol kavgası pahalıya patladı. Kırmızı ışıkta araçtan inip sürücüye saldıran 3 kişiye toplam 540 bin TL ceza kesildi, sürücünün ehliyetine el konuldu.
- Hatay'ın İskenderun ilçesinde 28 Mayıs gecesi trafikte tartışan iki araçtaki kişiler arasında yumruklu kavga çıktı.
- Saldırıya karışan sürücü H.Ç. ile yolcular A.K. ve K.K.'ye trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı takip etmek suçundan toplam 540 bin TL idari para cezası kesildi.
- Sürücü H.Ç.'nin ehliyetine 60 gün süreyle geçici olarak el konuldu.
- Olaya karışan araç 60 gün süreyle yediemin otoparkına çekilerek trafikten men edildi.
- Kavga anları çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Hatay'da yol kavgasının faturası ağır oldu. İskenderun'da trafikte tartıştıkları sürücüye saldıran 3 kişiye toplam 540 bin TL ceza kesildi. Olayla ilgili sürücünün ehliyetine geçici olarak el konulurken, araç da trafikten men edildi.
KIRMIZI IŞIKTA SALDIRDILAR
Olay, 28 Mayıs gecesi İskenderun ilçesi liman mevkiinde yaşandı. Trafikte seyir halinde olan iki araçtaki kişiler arasında tartışma çıktı. İddiaya göre kırmızı ışıkta duran araçlardan birindeki sürücü H.Ç. ile araçta bulunan 2 kişi, diğer araçtaki sürücü ve yolcuya saldırdı.
YUMRUKLU KAVGA KAMERAYA YANSIDI
Kısa sürede büyüyen kavgada yumruklar ve tekmeler havada uçuştu. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, tarafların birbirine saldırdığı ve bir kadının kavgayı ayırmaya çalıştığı görüldü.
540 BİN TL CEZA KESİLDİ
Görüntülerin ardından çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, saldırıya karışan sürücü H.Ç. ile yolcular A.K. ve K.K.'ye işlem yaptı.
Şüphelilere, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 46/4 maddesinde yer alan "Trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek" suçundan toplam 540 bin TL idari para cezası uygulandı.
Ayrıca sürücü H.Ç.'nin ehliyetine 60 gün süreyle geçici olarak el konulurken, olaya karışan araç da 60 gün süreyle yediemin otoparkına çekilerek trafikten men edildi.
