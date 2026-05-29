Magandalık pahalıya patladı! Hatay’da yol kavgasına rekor ceza: Polis 540 bin TL ceza kesti

Hatay'da yol kavgasının faturası ağır oldu. İskenderun'da trafikte tartıştıkları sürücüye saldıran 3 kişiye toplam 540 bin TL ceza kesildi. Olayla ilgili sürücünün ehliyetine geçici olarak el konulurken, araç da trafikten men edildi.

Araç sürücüsünün ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu.

KIRMIZI IŞIKTA SALDIRDILAR

Olay, 28 Mayıs gecesi İskenderun ilçesi liman mevkiinde yaşandı. Trafikte seyir halinde olan iki araçtaki kişiler arasında tartışma çıktı. İddiaya göre kırmızı ışıkta duran araçlardan birindeki sürücü H.Ç. ile araçta bulunan 2 kişi, diğer araçtaki sürücü ve yolcuya saldırdı.

YUMRUKLU KAVGA KAMERAYA YANSIDI

Kısa sürede büyüyen kavgada yumruklar ve tekmeler havada uçuştu. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, tarafların birbirine saldırdığı ve bir kadının kavgayı ayırmaya çalıştığı görüldü.