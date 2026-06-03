Kılıçdaroğlu’ndan kurultay resti: Partiyi hırsızlardan temizlemeden gitmek yok | Villacılar tek tek sıralanacak | Fondaşlara ambargo sitemi
Mutlak butlan kararı sonrası genel başkanlık koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel cephesinin “erken kurultay” talebine kapıları kapattı. Kurultaydan kaçmadığını ancak tedbir kararı sürerken seçime gidilemeyeceğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, muhasebe ofisini yakanlardan ve lüks villa alanlardan hesap soracağını, kurultay sürecindeki maskelerin 1 ay içinde düşüreceğini dile getirdi. CHP’den bir şirkete 700 milyon lira aktarıldığını ifade eden Kılıçdaroğlu, “hırsızlar temizlenmeden olağanüstü kurultayın toplanmayacağını” bildirdi. Kılıçdaroğlu, Özel yanlısı Halk TV ve Sözcü’nün kendisine ambargo uyguladığını açıkladı.
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- Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kemal Kılıçdaroğlu, partide 'arınma' ve 'temizlik' şartı öne sürerek kurultay sürecini durdurdu.
- Kılıçdaroğlu, parti içindeki yolsuzluk ve haksız zenginleşme iddialarının üzerine gidilmeden kurultaya gitmeyeceğini açıkladı.
- Kılıçdaroğlu, mahkemenin para karşılığı delege satan 8 kişinin adını açıkladığını ve bunların partiden temizlenmesi gerektiğini söyledi.
- Özgür Özel'in kurultay çağrısına karşılık Kılıçdaroğlu, partinin kirlilikten arınması gerektiğini vurguladı.
- Kılıçdaroğlu, partiden bir şirkete 700 milyon lira aktarıldığını ve bunun hesabını soracağını belirtti.
Cumhuriyet Halk Partisinde istinaf mahkemesinin verdiği mutlak butlan kararıyla göreve iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu ile düşük lider Özgür Özel arasında kurulan dolaylı diyalog köprüsü sert rüzgarlara sahne oldu.
Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ve İstanbul Milletvekili Engin Altay'ın arabuluculuk girişimi, Kılıçdaroğlu'nun kurultay için öne sürdüğü "temizlik" ve "arınma" şartıyla nihayetlendi.
Kılıçdaroğlu, partideki haksız zenginleşme ve yolsuzluk iddialarının üzerine gidilmeden sandığın kurulamayacağını bildirdi.
12 TEMMUZ'A KAPILAR KAPANDI
Genel Merkezde gerçekleşen görüşmede mutlak butlan süreci ve olağanüstü kurultay talebi masaya yatırıldı. Gece saatlerinde Özgür Özel ile kurulan telefon trafiğinde, Özel cephesinin kurultaya gitme talebinde ısrarcı olduğu öğrenildi. Özgür Özel'in 2 Haziran'daki grup toplantısında kurultayın 12 Temmuz tarihinde toplanması için yeterli imza sayısının aşıldığını belirterek yaptığı çağrıya Kılıçdaroğlu kapıları kapattı.
HIRSIZLARDAN TEMİZLEMEDEN KURULTAYA GİTMEM
Yetkin Report yazarı Muharrem Sarıkaya'nın aktardığı bilgilere göre kurultay sürecine ilişkin net mesajlar veren Kılıçdaroğlu, "Kurultaya gitmeyeceğim demiyorum ki, tedbir olduğu sürece, bu şartlarda gidemeyiz diyorum." dedi.
Yargıtay'a yapılan başvuruların geri çekilmesi durumunda tedbir sürecinin sona ereceği hatırlatıldığında Kılıçdaroğlu, "Tamam kurultayla gideceğim. Ama parti kirlilikten arınmadan, hırsızlar partiden temizlenmeden kurultaya gidilmesi doğru mu? Bakın bakalım önceki yönetimin yanında olan isimlere. Nasıl zenginleşmişler bir anda? Savcılık şimdi yakınlarının malvarlıklarının araştırılmasını MASAK'tan istedi. Bakalım neler çıkacak?" diye konuştu.
KİMİN NASIL ZENGİNLEŞTİĞİ 1 AYDA ORTAYA ÇIKAR
Sürecin uzayacağı eleştirilerine cevap veren Kılıçdaroğlu, "Dijital çağda uzun sürmez, 1 ay içinde hepsi ortaya çıkar; o zaman bakalım kim ne diyecek?" ifadelerini kullandı.
ÖZEL "ARINMA"DAN KAÇIYOR… YAVAŞ'LI HEYETE BUTLAN ÇIKARSA KABUL EDERİM DEDİM
Özgür Özel ile her türlü diyaloğu denediğini ancak Özel'in arınmayı kabul etmekten kaçındığını öne süren Kılıçdaroğlu, "Butlan kararı çıkmadan önce Mansur Yavaş, Vahap Seçer ve Engin Özkoç birlikte geldiler ve mutlak butlan çıkması halinde benim görevi kabul etmememi istediler. Ben kendilerine 'eğer çağrı heyeti oluşturulmak istenirse bunda yer almayacağımı, ama butlan ile göreve dönmem yönünde karar çıkarsa bunu kabul etmek durumunda kalacağımı' söyledim. Çünkü ben kabul etmediğim takdirde çok daha sıkıntılı sonuç doğuracağını, kişilerin eline kalacağını belirttim. Butlan kararı çıkınca verdiğim sözde durdum." dedi.
ÖZEL ORTAK YOLA YANAŞMADI
Kararın çıktığı gün Özgür Özel'i arayarak "ortak yol bulmayı" teklif ettiğini aktaran Kılıçdaroğlu, Özel'in bu çağrıya yanaşmadığını bildirdi.
Olaylı genel merkez teslimi gününde sabah 07.00 sularında parti binasına giden milletvekillerini kendisinin yollamadığını vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Milletvekili partisinin genel merkezine nasıl sokulmaz? Yanlarındaki kişilerle gitmeleri doğru değildi. Belki o saatte gitmeleri doğru olmayabilir, ama milletvekilini içeri nasıl almazsınız siz parti genel merkezinde." diye konuştu.
Polislerin parti binasına girmesine de değinen Kılıçdaroğlu, "Genel Başkan ve yardımcılarının bulunduğu katlara polis girmemiş. Ben bana söyleneni söylüyorum." ifadelerini kullandı.
ARINMADAN KURULTAY YOK
Mahkemenin para karşılığı delege alıp satan 8 kişinin adını kararda belirttiğinin altını çizen Kılıçdaroğlu, "Parayı alanlar, 'aldım' diyor; onlarla ilgili ne diyeceğiz? Parti kirlilikten arınmadan kurultaya gidilmesi doğru mu? Bu kişiler para ile iş yaptı." diyerek tepkisini dile getirdi.
VİLLALARI KİMİN ALDIĞINI TEK TEK SIRALAYACAĞIM
Partinin ahlaki üstünlüğünü koruması gerektiğini savunan Kılıçdaroğlu, "Biz partiyi tekrar kirli insanlara bırakırsak, para karşılığı delege alıp satanların kirli oyunlarına tekrar teslim edersek, hırsızlara, zenginleşmesinin kaynağını açıklayamayan en yakınındaki kişilere partiyi bırakırsak, o zaman arınmayı nasıl başaracağız? O villaları kim nasıl almış, onların hepsini tek tek sıralayacağım. Bir süre sonra herkes kimin ne olduğunu anlar, maskeleri düşer. Bu kişilerin partiden atılmasını sağlayacağım." ifadelerini kullandı.
MUHASEBE OFİSİNİ YAKMIŞLAR
Zenginleşmesinin kaynağını açıklayamadığı için muhasebe ofisini yakan birinden söz ettiğini aktaran Kılıçdaroğlu, "Neden yanar şirketin muhasebe ofisi? Kirli paranın kaynağını açıklamayacağı için. Ne kadar sürerse o kadar. Ama kısa sürede kurultayı toplarız, uzun sürmez. Yakında hepsini tek tek açıklayınca insanlar kimin ne olduğunu görür." dedi.
CHP'DEN ŞİRKETE AKAN 700 MİLYONU ÖZEL'E SORACAĞIM
Toplumun ilk başta tepki gösterebileceğini ancak arınmaktan vazgeçmeyeceklerini belirten Kılıçdaroğlu, "Temiz olmayan, kirli insanları partide mi tutalım? Bu mu isteniyor? Ben hepsini temizleyeceğim. Partiden bir şirkete tam 700 milyon lira vermişler. Özgür Bey'e soracağım 'bu parayı niye verdin' diye. Kim bunlar? Para ile irade satılır mı?" diye konuştu.
FONDAŞLARDAN AMBARGO
Medya ambargosuna maruz kaldığını vurgulayan Kılıçdaroğlu, Halk TV ve Sözcü TV'nin kendisini yayına çıkarmadığını paylaştı. Kılıçdaroğlu, "Ben onların televizyonlarına çıkmak istiyorum. Halk TV'de, Sözcü TV'de "Haydi gelin, bana dilediğinizi sorun" diyorum ama beni çıkarmıyorlar." dedi.
ARINÇ ÜZERİNDEN DİYALOG KURDULAR
İktidarla diyalog eleştirilerine sert çıkan Kılıçdaroğlu, "Beni Erdoğan ile diyalog kurmakla suçluyor. Oysa Bülent Arınç üzerinden diyalog kurmaya çalışan kendisiydi. Ben çıkıp 'müzakere değil, mücadele lazım' demedim mi? Ben Erdoğan'ın kontrolüne niye gireyim?" diyerek Özel'i hedef aldı.
Bayramlaşma konuşmasında iktidara laf etmediği yönündeki eleştirileri reddeden Kılıçdaroğlu, Mahir Polat'ın TGRT'ye teşekkür etmesini yanlış bulduğunu belirten Kılıçdaroğlu, kanalla yakınlığı olmadığını aktardı.