Kılıçdaroğlu’ndan kurultay resti: Partiyi hırsızlardan temizlemeden gitmek yok | Villacılar tek tek sıralanacak | Fondaşlara ambargo sitemi

Yargıtay'a yapılan başvuruların geri çekilmesi durumunda tedbir sürecinin sona ereceği hatırlatıldığında Kılıçdaroğlu, " Tamam kurultayla gideceğim. Ama parti kirlilikten arınmadan, hırsızlar partiden temizlenmeden kurultaya gidilmesi doğru mu? Bakın bakalım önceki yönetimin yanında olan isimlere. Nasıl zenginleşmişler bir anda? Savcılık şimdi yakınlarının malvarlıklarının araştırılmasını MASAK'tan istedi. Bakalım neler çıkacak?" diye konuştu.

Yetkin Report yazarı Muharrem Sarıkaya'nın aktardığı bilgilere göre kurultay sürecine ilişkin net mesajlar veren Kılıçdaroğlu, " Kurultaya gitmeyeceğim demiyorum ki, tedbir olduğu sürece, bu şartlarda gidemeyiz diyorum ." dedi.

Sürecin uzayacağı eleştirilerine cevap veren Kılıçdaroğlu, " Dijital çağda uzun sürmez, 1 ay içinde hepsi ortaya çıkar; o zaman bakalım kim ne diyecek?" ifadelerini kullandı.

Özgür Özel ile her türlü diyaloğu denediğini ancak Özel'in arınmayı kabul etmekten kaçındığını öne süren Kılıçdaroğlu, " Butlan kararı çıkmadan önce Mansur Yavaş, Vahap Seçer ve Engin Özkoç birlikte geldiler ve mutlak butlan çıkması halinde benim görevi kabul etmememi istediler. Ben kendilerine 'eğer çağrı heyeti oluşturulmak istenirse bunda yer almayacağımı, ama butlan ile göreve dönmem yönünde karar çıkarsa bunu kabul etmek durumunda kalacağımı' söyledim. Çünkü ben kabul etmediğim takdirde çok daha sıkıntılı sonuç doğuracağını, kişilerin eline kalacağını belirttim. Butlan kararı çıkınca verdiğim sözde durdum ." dedi.

ÖZEL ORTAK YOLA YANAŞMADI

Kararın çıktığı gün Özgür Özel'i arayarak "ortak yol bulmayı" teklif ettiğini aktaran Kılıçdaroğlu, Özel'in bu çağrıya yanaşmadığını bildirdi.

Olaylı genel merkez teslimi gününde sabah 07.00 sularında parti binasına giden milletvekillerini kendisinin yollamadığını vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Milletvekili partisinin genel merkezine nasıl sokulmaz? Yanlarındaki kişilerle gitmeleri doğru değildi. Belki o saatte gitmeleri doğru olmayabilir, ama milletvekilini içeri nasıl almazsınız siz parti genel merkezinde." diye konuştu.

Polislerin parti binasına girmesine de değinen Kılıçdaroğlu, "Genel Başkan ve yardımcılarının bulunduğu katlara polis girmemiş. Ben bana söyleneni söylüyorum." ifadelerini kullandı.