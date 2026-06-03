Sosyal medyada provokasyona geçit yok: Adnan Oktar Suç Örgütü bağlantılı Bircan Yıldırım'a gözaltı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü ile bağlantılı olduğu değerlendirilen sosyal medya kullanıcısı Bircan Yıldırım hakkında gözaltı kararı verdi.

Yurt genelinde suç ve suçluyla mücadele devam ediyor. Emniyet ekiplerince devam eden operasyonlar kapsamında İstanbul'da yeni bir operasyona imza atıldı.

Bircan Yıldırım

BİRCAN YILDIRIM'A GÖZALTI KARARI

Sabah'tan Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü ile bağlantılı olduğu değerlendirilen 1 milyonun üzerinde takipçisi bulunan sosyal medya kullanıcısı Bircan Yıldırım hakkında gözaltı ve el koyma işlemi gerçekleştirdi.

NE OLMUŞTU? Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü'ne yönelik 11 Temmuz 2018 tarihinde 31 ayrı suç kapsamında İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından operasyon düzenlenmiş, Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 187 şüpheli yakalanmış ve 167 şüpheli tutuklanmıştı. Örgüt üyesi 226 şüpheli hakkında hazırlanan yaklaşık 4000 sayfalık iddianame, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti.

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Simla Öğütcü Takvim.com.tr Güncel