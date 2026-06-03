Dört kentte uyuşturucu tacirlerine operasyon: 67 gözaltı
İzmir, İstanbul, Bursa ve Nevşehir'de düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonlarında zehir tacirlerinin zula evleri tek tek çökertildi. Yüzlerce polisin katıldığı baskınlarda 371 kilogram uyuşturucu ele geçirilirken 67 şüpheli yakalandı.
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- Bursa'nın İnegöl ilçesinde 500 jandarma personelinin katıldığı operasyonda 60 şüpheli gözaltına alındı ve çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi.
- İzmir'de Emniyet birimlerince düzenlenen operasyonda 371 kilogram uyuşturucu madde yakalandı.
- İstanbul'un Pendik ilçesinde 2 uyuşturucu şüphelisi yakalanarak tutuklandı ve evlerinden 5 kilo 80 gram amfetamin ele geçirildi.
- Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde jandarma ekiplerince 4 şüpheli gözaltına alınırken, 1 kilo 98 gram kenevir tohumu ve 230 gram esrar ele geçirildi.
- İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet ve Jandarma birimlerince ülke genelinde uyuşturucu operasyonları gerçekleştirildi.
Gençleri zehirleyen uyuşturucu tacirlerine yönelik yurt genelinde amansız mücadele hız kesmeden devam ediyor. İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet ve Jandarma birimlerinin İzmir, İstanbul, Bursa ve Nevşehir'de düzenlediği operasyonlarda zehir şebekelerine geçit verilmedi.
İNEGÖL'DE 500 PERSONELLİ BASKIN
Bursa İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik geniş çaplı çalışma başlattı. İnegöl ilçesinde sabah saatlerinde 70 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. 500 jandarma personelinin katıldığı dev baskınlarda evler detaylı şekilde arandı. Çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilen operasyonda 60 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
İZMİR'DE 371 KİLOGRAM ZEHİR
Uyuşturucuyla mücadelenin bir diğer adresi İzmir oldu. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde büyük bir operasyon gerçekleştirildi. Uyuşturucu madde ticaretini engellemek amacıyla düzenlenen baskında 371 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Operasyon kapsamında 1 şüpheli gözaltına alındı.
İSTANBUL'DA ZULA EVİ ÇÖKERTİLDİ
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Maltepe, Kartal ve Pendik ilçelerinde zehir tacirlerinin peşine düştü. 1 Haziran Pazar günü yürütülen çalışmalar sonucunda şüphelilerin Pendik Esenler Mahallesi'nde bulunan bir evi 'zula' olarak kullandıkları belirlendi.
Adrese yapılan baskında 31 yaşındaki E.Ç. ile 44 yaşındaki İ.Ç. yakalandı. Şüphelilerin üzerinde satışa hazır 10 gram amfetamin bulunurken, evdeki aramalarda 5 kilo 80 gram amfetamin, 3 hassas terazi, vakum cihazı ve 3 cep telefonu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
ACIGÖL'DE KENEVİR OPERASYONU
Nevşehir Valiliği koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Acıgöl ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda 1 kilo 98 gram kenevir tohumu, 230 gram esrar, 31 kök kenevir bitkisi, 5 paket sarma kağıdı ile esrar öğütme aparatı ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 4 şüphelinin jandarmadaki sorgusu devam ediyor.