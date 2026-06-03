Dört kentte uyuşturucu tacirlerine operasyon: 67 gözaltı

İSTANBUL'DA ZULA EVİ ÇÖKERTİLDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Maltepe, Kartal ve Pendik ilçelerinde zehir tacirlerinin peşine düştü. 1 Haziran Pazar günü yürütülen çalışmalar sonucunda şüphelilerin Pendik Esenler Mahallesi'nde bulunan bir evi 'zula' olarak kullandıkları belirlendi.

Adrese yapılan baskında 31 yaşındaki E.Ç. ile 44 yaşındaki İ.Ç. yakalandı. Şüphelilerin üzerinde satışa hazır 10 gram amfetamin bulunurken, evdeki aramalarda 5 kilo 80 gram amfetamin, 3 hassas terazi, vakum cihazı ve 3 cep telefonu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gençleri zehirleyen uyuşturucu şebekelerine yönelik İzmir, İstanbul, Bursa ve Nevşehir'de dev operasyonlar düzenlendi.

ACIGÖL'DE KENEVİR OPERASYONU

Nevşehir Valiliği koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Acıgöl ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda 1 kilo 98 gram kenevir tohumu, 230 gram esrar, 31 kök kenevir bitkisi, 5 paket sarma kağıdı ile esrar öğütme aparatı ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 4 şüphelinin jandarmadaki sorgusu devam ediyor.

Faruk Arslan Takvim.com.tr Güncel