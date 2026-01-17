Küresel algoritma tezgahına karşı Dijital Telif Yasası şart!

Algoritma, milyonlarca içerik arasından, kendi gizli kriterlerine göre,"gösterilmeye aday" olanları seçiyor. Her içeriğe görünmez bir puan veriyor. Böylece "toplam skora" ulaşıyor. Nasıl mı? "Tıklanma ihtimalini, okuma süresini, duygusal tepki olasılığını, kullanıcı geçmişini" hesaba katıyor.

Ve bütün bunları...

Sadece,"mutlak kâr hedefiyle" tasarlıyor, toplumsal faydayı bir parça olsun bile gözetme ihtiyacı duymuyor, yeri geldiğinde istihbarat servisleri ile işbirliğine girerek "etkileşim maksimizasyonunu" esas alıyor. Bu yüzden, "Çatışma, korku, öfke, kimlik temelli içerikler"belirgin şekilde ön plana çıkarılıyor.

Mevzu derin...

Sosyal medya şirketlerinin Türkiye ölçeğinde ve acilen çıkarılacak "Dijital Telif Yasası'na" tabi olması gerekiyor! Bu sayede hem içerik üreticisi yerli medya ile gelir paylaşması hem de şeffaf çalışması söz konusu olacak. Yani... Kullanıcıya gösterilen reklâmların açıkça reklâm olduğu belirtilecek ve içerikten ayırt edilemeyecek gizli/tanıtıcı sunumlar ortadan kalkacak. Sosyal medya platformu; reklâmın kim tarafından verildiğini, sponsorunu açıklamak zorunda kalacak. Neden o kullanıcıya bahse konu reklâmın gösterildiğini izah edecek. Çok daha önemlisi,"Reklam Deposu" kuracak. Bu depoda; reklâm içeriği, görünüm sayısı, hedefleme kriterleri ve parayı ödeyen taraf gibi bilgiler bulunacak.

Şayet bu önlemler alınırsa...

"Oy verme süreçlerine dış müdahaleyi engellemek ve dezenformasyonla mücadele etmek"kolaylaşacağı gibi rekabeti ve yerel medyanın görünürlüğünü koruma mekanizması güçlenecek!

Özetle..

Milli güvenlik için, hakikat için, haber özgünlüğü ve haber alma özgürlüğü için, yerli ve milli medyayı yaşatmak için DİJİTAL TELİF YASASI bir an önce TBMM gündemine gelmeli ve yasalaşmalıdır!"

Günün Manşetleri Tüm Manşetler